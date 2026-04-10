Stödpedagog till Habiliterande Daglig Verksamhet
Söker du ett aktivt arbete där du får möta människor och göra skillnad varje dag? Vi söker dig som vill bidra med omtanke, kompetens och engagemang, när det betyder som mest.
Det här erbjuder vi dig!
Som stödpedagog på daglig verksamhet arbetar du med sysselsättning inom Hässleholms kommuns habiliterande avdelning. Du arbetar på en mindre daglig verksamhet med en till två kollegor men har också ett handledande uppdrag till de andra verksamheterna i chefens område. Dessa verksamheter är förlagda i centrala Hässleholm och Tyringe. I det här området har vi samlat verksamheter med särskild inriktning på autism. Vi tycker därför det är viktigt att du har ett brinnande intresse för detta.
Hos oss arbetar stödpedagogen aktivt i verksamheten samtidigt som du handleder dina kollegor i pedagogiska metoder. Utifrån den enskildes individuella behov och önskemål ger du stöd i den dagliga sysselsättningen utifrån ett pedagogiskt och professionellt förhållningssätt. Tillsammans med dina kollegor arbetar du med målet att göra dagen meningsfull och innehållsrik för deltagarna. Du stödjer och vägleder med bland annat personlig omvårdnad, måltider, aktiviteter och kommunikation. En viktig del i arbetet är att stimulera och motivera deltagarna att utveckla sina egna förmågor. Du kommer behöva ta emot delegering av arbetsuppgifter av legitimerad personal.
Som stödpedagog ingår det i dina arbetsuppgifter att i nära samarbete med chefen och metodutvecklare driva att det vardagliga pedagogiska arbetet utvecklas på arbetsplatsen. Du implementerar och handleder i pedagogiska arbetssätt. Detta inkluderar att du tar fram pedagogiskt material och stödjer arbetsgruppen till ett utvecklande arbetssätt. Bland annat gör du det genom att på APT vara coachande gentemot dina kollegor. Ur ett medborgarperspektiv arbetar du med med Hässleholms kommuns värdegrund samt skapar kvalitet och främjar de boendes delaktighet, självbestämmande och integritet.
Vidare handleder du kolleger i att skriva och uppdatera genomförandeplaner. Uppdraget inkluderar att kontinuerligt uppdatera dig kring pedagogisk och evidensbaserad kunskap samt informera och handleda arbetsgruppen kring detta. Du arbetar för att olika typer av alternativ och kompletterade kommunikation implementeras i arbetet kring deltagaren.
Vem är du?
För att arbeta som stödpedagog hos oss ska du ha:
stödpedagogutbildning från yrkeshögskola eller motsvarande akademisk utbildning som ger samma yrkeskunskaper
god kunskap om intellektuell och neuropsykiatrisk funktionsnedsättning
mycket god kunskap om alternativ och kompletterande kommunikation (AKK)
mycket god kunskap om de vanligaste pedagogiska och samtalsbaserade metoderna vid arbete inom LSS (lågaffektivt bemötande, TEACCH, MI)
god kunskap om lagstiftningen inom området
goda kunskaper i svenska i tal och skrift
god datorvana
B-körkort för manuellt växlad bil
I rollen som stödpedagog visar du respekt för individen med ett gott bemötande och förståelse för andra människors behov och känslor. Eftersom du arbetar nära människor i behov av våra insatser är det viktigt att du är lugn och trygg. Du kan ta ansvar för dina arbetsuppgifter, är flexibel och initiativrik samt har en god förmåga att skapa goda relationer och samarbeta med andra.
Du delar värderingar och förhållningssätt som beskrivs i vår medarbetar- och ledarpolicy.
Publiceringsdatum 2026-04-10
Innan en anställning behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, vilket görs genom att uppvisa att du har svenskt medborgarskap, medborgarskap inom EU/EES/Schweiz eller ett giltigt uppehålls- och arbetstillstånd.
För dig med skyddade personuppgifter hänvisar vi till rekryterande chef för vidare information kring hur du ansöker.Om företaget
Inom omsorgsförvaltningen ger vi vård, stöd och omsorg till personer som är äldre, har en funktionsnedsättning eller som behöver hemsjukvård. Vi erbjuder även hälsofrämjande insatser och stöd till personer som vårdar och stöttar en närstående. Vårt mål är att de som behöver vård och omsorg i sin vardag ska kunna leva ett självständigt liv så långt det är möjligt.
Daglig verksamhet är en lagstadgad rätt som verkställs utifrån Lag om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS). LSS är en insatsberättigad lag för personer med omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar som autism, autismliknande tillstånd, utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada i vuxen ålder. Socialtjänstlagen (SoL) omfattar personer med andra funktionsnedsättningar som genom denna lag också är berättigade till daglig sysselsättning. Uppdraget för daglig verksamhet är att erbjuda sysselsättning, arbetsträning och sinnesstimulering åt den personkrets som innefattas av ovanstående lagar, är i yrkesverksam ålder, inte tar del av någon utbildning och inte förvärvsarbetar.
Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av nyfikenhet och utveckling. Hos oss får du ett meningsfullt och varierande jobb med utrymme att påverka och ta ansvar. Vi tror på din förmåga att skapa god service för de vi är till för. Tillsammans gör vi varandra bättre!
Välkommen att bli en av oss!
Sista dag att ansöka är 2026-04-24
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hässleholms kommun
https://www.hassleholm.se/
Nytorget 1

281 80 HÄSSLEHOLM
För detta jobb krävs körkort.
Hässleholm
