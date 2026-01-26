Stödpedagog till gruppbostad, Stolpetorpsvägen 42
2026-01-26
Socialförvaltningen arbetar för att alla medborgare, vid behov ska kunna få det stöd som de i olika situationer kan behöva. Detta görs inom ramen för socialtjänstens uppdrag och olika lagstiftningar samt utifrån socialförvaltningens värdegrund. Det kan gälla hemvård, särskilt boende, råd och stöd till personer med funktionsnedsättning, försörjningsstöd, eller hjälp vid missbruksproblem. Inom förvaltningen finns också kommunens kompetensförsörjningsenhet.
Socialförvaltningen är uppdelad i fem områden Hemvård, vård- och omsorgsboende, hälso- och sjukvård, Individ- och familjeomsorg samt området för personer med funktionsnedsättning. Publiceringsdatum2026-01-26Arbetsuppgifter
Stolpetorpsvägen 42 är en gruppbostad enligt LSS med 4 lägenheter för vuxna personer med intellektuella funktionsnedsättningar som utvecklingsstörning och autism.
Som stödpedagog på Stolpetorpsvägen 42 ingår du i en arbetsgrupp med 6 personal varav 5 är stödassistenter. Du arbetar i nära samverkan med enhetschefen och är en del av arbetsgruppen samt deltar i det dagliga arbetet med dem vi är till för.
Stödpedagogen är en stödfunktion i arbetsgruppen för att planera, genomföra, utvärdera samt att analysera det pedagogiska arbetet. Huvudsakligen består uppdraget av att stödja och motivera brukare kring moment i vardagen i syfte att öka självständigheten efter varje individs förmåga. I arbetsuppgifterna ingår att stödja de boende med personlig omvårdnad, städ, tvätt, inköp samt vid olika aktiviteter. Det ingår från sjuksköterska delegerade arbetsuppgifter såsom läkemedelshantering och ibland även från sjukgymnast/arbetsterapeut rehabiliterande och tränade insatser. Stödpedagogens uppdrag är också att omvärldsbevaka området samt att delta i implementerande av ny kunskap i verksamheten. Stödpedagogen samordnar kollegor i upprättandet och uppföljning av individuell genomförandeplan, samordnad individuell plan (SIP) samt dokumentation enligt lagstiftning. I uppdraget ingår även att samverka med den enskilde, företrädare, anhöriga samt andra personer i personens nätverk så som till exempel habilitering, psykiatrin, sjukvård, arbetsterapeut med mera.Kvalifikationer
Vi söker dig som är kreativ och flexibel och som har en relevant eftergymnasial utbildning med specialisering inom funktionshinderområdet, som till exempel:
• Yrkeshögskoleutbildningen till stödpedagog
• Universitetsutbildning som arbetsgivaren anser som lämplig, t.ex.
arbetsterapeut, socionom, beteendevetare, förskollärare, annan
pedagogisk utbildning
• Universitetskurser inom t.ex. pedagogik, funktionshinder,
dokumentation och lagstiftning i en omfattning som arbetsgivaren
anser som lämplig för verksamhetens behov (minst 60 hp). Eller
annan utbildning som bedöms likvärdig.
Du ska erfarenhet av att arbeta med vuxna personer med intellektuell funktionsnedsättning, autism och/eller utvecklingsstörning. Du ska ha god datorvana samt kännedom om gällande lagstiftning kring dokumentation enligt gällande lagstiftning utifrån
LSS och socialtjänstlagen.
Som person är du ansvarstagande och har ett respektfullt bemötande. Vi vill att du har god samarbetsförmåga men också god förmåga att arbeta självständigt. I uppdraget ingår att inneha ett salutogent förhållningssätt för att möjliggöra att personerna får en begripbar, hanterbar och meningsfull vardag med möjlighet till ständig utveckling. Du har ett pedagogiskt och motiverande förhållningssätt. Du kommer att arbeta enligt schema utifrån verksamhetens behov som i dagsläget är dag, kväll, helg, sovande jour.
Du behärskar det svenska språket så att du kan kommunicera både muntligt och skriftligt med brukare och kollegor på det sätt som verksamheten kräver.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet för tjänsten.
Körkort krävs.
