Stödpedagog till Gräsdalens dagliga verksamhet
Karlstads kommun / Behandlingsassistentjobb / Karlstad Visa alla behandlingsassistentjobb i Karlstad
Vi söker en stödpedagog till Gräsdalens dagliga verksamhet.
Stödpedagogen ska vara ett stöd i kvalitetsarbetet och helhetssynen kring omsorgstagaren. Målet är goda levnadsvillkor för omsorgstagaren i form av delaktighet och självständighet.
På Gräsdalens dagliga verksamhet har ca 25 omsorgstagare sin sysselsättning och förutom stödpedagogen arbetar nio stödassistenter i en verksamhet som är förlagd dagtid på vardagar. Dina arbetsuppgifter
I rollen som stödpedagog kommer du att arbeta med att stödja dina kollegor i olika kommunikationssätt och tydliggörande pedagogik utifrån omsorgstagarens individuella behov. Du kommer arbeta med genomförandeplaner och social dokumentation utifrån gällande lagstiftning samt riktlinjer och anvisningar i vårt ledningssystemet. I ditt arbete ingår att tillsammans med dina kollegor introducera ny personal, vägleda och vara en god förbild i det pedagogiska arbetet. Som stödpedagog lär du ut och implementerar nya pedagogiska metoder i arbetsgruppen. Du ska vara drivande i det pedagogiska arbetet på arbetsplatsen och stötta kollegor i social dokumentation och se till att genomförandeplaner kommer på plats.
Som stödpedagog bidrar du till att omsorgstagaren ges möjlighet till att leva ett så meningsfullt och självständigt liv som möjligt.
Stödpedagogen är också en del av det dagliga arbetet kring omsorgstagaren . Det innebär att delta i olika aktiviteter med omsorgstagarna och även att utföra eventuella omvårdnadsinsatser.
I Karlstad kommun finns ett nätverk för stödpedagoger, handledare och verksamhetsutvecklare som träffas för att utbyta erfarenheter och lära av varandra. Utöver vårt interna nätverk finns ett nätverk för stödpedagoger där även studerande till stödpedagoger är välkomna.Kvalifikationer
För rollen som stödpedagog söker vi dig som har:
- Utbildning till stödpedagog 200 YH.
- Arbetslivserfarenhet av arbete inom LSS-verksamhet.
- Goda datorkunskaper och dokumentationsvana.
- God förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska.
- God fysisk förmåga, då omsorgstagarna har olika behov av stöd och hjälp i sin vardag.
Körkort är meriterande
Vi söker dig som har god självkännedom, är trygg i dig själv, lyhörd, tar ansvar och samarbetar väl med alla du möter. Du är flexibel, öppen och ser möjligheter i stället för hinder. Några av dina drivkrafter är utveckling och kvalitet, detta för att främja goda levnadsvillkor i form av delaktighet och självständighet för omsorgstagaren.
Urval och intervjuer pågår löpande under ansökningstiden.
Om Karlstads kommun
Vård- och omsorgsförvaltningen är en förvaltning med fokus på utveckling och nytänk, vilket bland annat syns genom att vi i flera år varit modellkommun för välfärdsteknik inom Sverige. I förvaltningen arbetar runt 2 000 medarbetare inom vårdboenden, trygghetsboenden, hemtjänst, funktionsstöd, hälso- och sjukvård samt på vårt biståndskontor. Det är viktiga jobb där vi gör skillnad på riktigt. Vårt mål är att alltid ge professionell personcentrerad vård och omsorg.
Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss!
Övrig information
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via våra rekryteringssystem och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem och inte heller skicka in dem via e-post. Vänd dig istället till kommunens växel 054-540 00 00 för vidare hantering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karlstads kommun
(org.nr 212000-1850) Arbetsplats
Vård- och omsorgsförvaltningen, Funktionsstöd, FS Enhet 3 Kontakt
Mahabad Abdullahi Johansson, enhetschef enhet 8 054-5405590 Jobbnummer
