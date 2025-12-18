Stödpedagog till Gärdes backe, Danderyds kommun
2025-12-18
Vill du arbeta motiverande, hitta kreativa lösningar och bidra till att människor får ökad delaktighet och självbestämmande? Då hoppas vi att du söker tjänsten hos oss!
Gärdes backe servicebostad är ett boende för personer med insats enligt LSS, personkrets 1, beläget i Inverness i Danderyd. Här arbetar vi tillsammans med brukarna för att utforma individuella genomförandeplaner där den enskildes önskemål och behov står i centrum. Alla som bor hos oss ska vara beredda att ta emot det stöd som är beslutat, och vårt mål är att ge varje person de verktyg och det stöd som behövs för att vardagen ska fungera så bra som möjligt.
Stödpedagog är en ny och viktig roll hos oss, och nu söker vi dig som vill vara med och forma den. Välkommen in i vår gemenskap!
Som stödpedagog ansvarar du för att stödja och utveckla verksamheten samt ge stöd till brukarna i deras vardag. Du säkerställer att rutiner följs och är delaktig i att utveckla dessa, samtidigt som du bygger förtroendefulla relationer med brukarna och främjar deras självständighet, delaktighet och möjlighet att delta i samhället.
I din roll kartlägger du brukarnas behov och ser till att individuella genomförandeplaner upprättas, genomförs, dokumenteras och utvärderas. Du samverkar med brukarna, kollegor, ledning, hälso- och sjukvårdspersonal samt andra för personen viktiga kontakter.
Du är aktiv i verksamhetens utveckling genom att omvärldsbevaka, bidra med idéer och förslag inför personalmöten samt följa upp uppsatta mål. Tillsammans med verksamhetschef ansvarar du för den pedagogiska utvecklingen och tar beslut som stödjer brukarnas delaktighet och självständighet. Du handleder och stödjer kollegor i rutiner, arbetsmetoder och pedagogiskt arbete, och bidrar till att utveckla och använda individuellt anpassade pedagogiska metoder i vardagen.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
* Eftergymnasial utbildning, kvalificerad yrkesutbildning, yrkeshögskola eller högskoleutbildning med specialisering inom funktionshinderområdet motsvarande 200 YH poäng eller 60 högskolepoäng.
* Flerårig erfarenhet av verksamheter inom LSS.
* Mycket goda kunskaper i det svenska språket i både tal och skrift.
* Flerårig erfarenhet av arbete som stödpedagog.
* Erfarenhet av genomförandeplaner och social dokumentation samt datavana.
* Erfarenhet av lågaffektivt bemötande.
Meriterande är om du arbetat med pedagogiska metoder som MI, Supported Employment, DMO Delaktighetsmodellen samt KAT-Kittet.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och söker dig som är samarbetsorienterad, prestigelös och lösningsfokuserad. Du har ett starkt engagemang för både brukarna och verksamheten och bidrar med en mycket god samarbetsförmåga genom att se helheten, vara flexibel och samtidigt tydlig i ditt bemötande och förhållningssätt.
Du är trygg och stabil även i utmanande situationer och har förmågan att sprida lugn och trygghet omkring dig. Samtidigt vågar du uttrycka din åsikt på ett professionellt sätt när det behövs. I rollen är det viktigt att du är säker i din profession och kan handleda och stötta dina kollegor. Du är nyfiken, lärande och håller dig uppdaterad inom ditt yrkesområde. Du arbetar strukturerat och kan planera ditt arbete på ett sätt som fångar både aktuella behov och långsiktiga mål.
ÖVRIGT
Danderyds kommun strävar efter en personalsammansättning som speglar samhällets mångfald.
om du vill veta vad våra chefer säger om kommunens uppdrag och utvecklingen framåt. Här kan du också samla information, bland annat om våra förmåner. Mer information om vår verksamhet hittar du på www.danderyd.se.
Varmt välkommen med din ansökan!
