Stödpedagog till Ekollonvägens Dagligverksamhet
2025-11-10
Lerums kommun är känd för sina natursköna platser med sjöar och skog. Kommunen har 3 200 medarbetare och 43 000 invånare men räknar med att växa rejält inom de närmsta åren. Lerum ligger endast 20 minuters resväg från Göteborg och står idag inför en utvecklingsintensiv period med många spännande projekt på gång, allt ifrån skola till bostäder. Kommunen arbetar för att säkra både god service, hög välfärd och ett blomstrande företagsklimat.
Dagens Samhälle har dessutom nyligen utsett Lerum till vinnare i kategorin storstadskommuner (2025) - en utmärkelse som bygger på en omfattande jämförelse av 290 svenska kommuner inom bland annat skola, vård och omsorg, ekonomi, kultur och fritid, attraktivitet, näringsliv och framtidsfaktorer som digitalisering och civil beredskap. Vi är numera en Superkommun!
Är du trygg i din pedagogiska roll och vill arbeta i en verksamhet där delaktighet, självbestämmande och respekt är grundläggande? Nu söker vi en stödpedagog till gruppen Ängen på Ekollonvägens Dagliga Verksamhet (Utsikten).
Hos oss deltar idag cirka 35 personer i daglig verksamhet.
Vi är totalt 16 medarbetare, varav 3 stödpedagoger. Verksamheten är indelad i tre grupper: Ängen, Daggkåpan och Skogen. Tillsammans arbetar vi för att alla deltagare ska känna sig sedda, bekräftade och delaktiga i sin egen vardag.
Om verksamheten
Vi skapar en tydlig, strukturerad och meningsfull sysselsättning genom individuella dagsscheman och genomförandeplaner. Självbestämmande och att kunna uttrycka sina behov är centralt i vårt arbete. Därför arbetar vi aktivt med kommunikationsstöd och tydliggörande pedagogik.
Vår verksamhet rymmer både individuella aktiviteter och gruppaktiviteter, till exempel:
Sittgympa, yoga och promenader
Musik, datorarbete och studier
Samtalsgrupper och temaarbeten
Friskvårdsaktiviteter, tex i samarbete med Friskis & Svettis
Sinnesträdgård och stor uteplats
Här får deltagarna möjlighet att utvecklas, påverka och vara aktiva utifrån sina egna förutsättningar.Publiceringsdatum2025-11-10Arbetsuppgifter
Stötta och handleda kollegor i det pedagogiska arbetet
Hålla i verksamhets- och metodmöten
Implementera och utveckla arbetssätt och metoder
Arbeta lågaffektivt och relationsskapande
Ansvara för utbildning i social dokumentation
Utforma och följa upp kartläggnings- och utvärderingsmaterial
Samverka internt och externt
Vara en del av ett pedagogiskt nätverk i kommunen
Kombinera arbete i grupp med administrativ tid
Du sätter individens behov i centrum och arbetar aktivt med individens självbestämmande och delaktighet.
Tillträde enligt överenskommelse.Kvalifikationer
Utbildad stödpedagog, aktiveringspedagog eller annan för arbetsgivaren likvärdig utbildning.
Trygg i rollen som stödpedagog och för dig är ett respektfullt bemötande en självklarhet.
Har erfarenhet av att arbeta och implementera alternativ kompletterande kommunikation (AKK)
Kan skapa tydliggörande miljöer och strukturer
Arbetar lågaffektivt och är lyhörd för individens behov
Har god kunskap om relevanta lagar och styrdokument
Leder kollegor på ett tryggt och inspirerande sätt
Du har goda kunskap om att arbeta med individer med intellektuella funktionshinder och autism.
Har god kunskap i social dokumentation.
Körkort är meriterande.
ÖVRIGT
Utvecklingen i Lerums kommun ska vara hållbar och vår styrning utgår från de globala målen i Agenda 2030.
Vi tror att våra olikheter berikar och utvecklar individen, verksamheten och samhället positivt. Som arbetsgivare arbetar Lerums kommun aktivt för jämställdhet och mångfald och mot all form av diskriminering och kränkande särbehandling.
Vi värnar om en god arbetsmiljö där du kan kombinera arbete och fritid. Som anställd hos oss får du tillgång till en rad förmåner, som friskvårdsbidrag och personalvårdsprogram. Läs mer om våra personalförmåner här: https://lerum.se/dina-formaner
Som anställd i Lerums kommun kan det förekomma krav på att använda personligt Bank-ID i tjänsten för legitimering i till exempel systeminloggning eller annan verifiering.
Varmt välkommen med din ansökan!
