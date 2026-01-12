Stödpedagog till dövteamet -bli en del av vårt kompetenta lag
2026-01-12
Vill du utföra ett meningsfullt arbete som gör direkt skillnad kanske det är just dig vi söker!
Vårt erbjudande
Tolkcentralen är en enhet inom Öron, näs- och halskliniken Region Östergötland och vårt uppdrag omfattar hela länet.
Genom dövteamet erbjuder vi ett kompetent och trygghetsskapande psykosocialt stöd till barndomsdöva vuxna. Vi erbjuder även tolkservice med hög tillgänglighet och bred kompetens till döva, dövblinda, vuxendöva, hörselskadade och till personer med funktionsnedsättning som rör röst-, tal- eller språksvårigheter.
Som medarbetare hos oss får du ett varierat, stimulerande och självständigt arbete och tillsammans med erfarna och stödjande kollegor får du ta ansvar att påverka såväl din egen utveckling som tjänsten framåt.
Publiceringsdatum2026-01-12Dina arbetsuppgifter
Som stödpedagog i dövteamet kommer du att ge stöd till barndomsdöva vuxna i syfte att förebygga och minska de svårigheter som dövheten kan medföra i livet. Du kommer att vara en vägledande pedagog för klienter i kontakter med exempelvis myndigheter, arbetsgivare och organisationer. I arbetet kommer du främst att erbjuda enskild konsultation. En viktig del i arbetet är även att förmedla kunskap om dövas kultur och livsvillkor samt driva övergripande frågor utifrån målgruppens tillgänglighetsbehov i samhället. Som medarbetare i teamet och på enheten är du delaktig i såväl dövteamsverksamhetens som enhetens utvecklings- och förbättringsarbeten.
Arbetsgrupp
Dövteamet Östergötland är ett helt unikt sammansatt team och genom samverkan mellan Region Östergötland, Norrköpings kommun och Linköpings kommun skapas en bred kompetens i teamet för värdefulla ingångar till samhällets stödinsatser. Du kommer att arbeta nära erfaren kollega på enheten samt samverka med två kollegor tillhörande kommunerna.
Om dig
Vi ser att du är utbildad socionom, socialpedagog eller har annan relevant eftergymnasial utbildning inom socialt arbete som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
Meriterande är tidigare socialpedagogiskt arbete till gruppen döva.
Du har en god datorvana samt mycket goda kunskaper i det svenska tal- och skriftspråket samt kommunicerar på teckenspråk. B-körkort är ett krav.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. För att kunna stödja och möta målgruppens behov är du trygg, stabil och har självinsikt. Du tar ett stort ansvar för dina arbetsuppgifter och är strukturerad. För att lyckas med dina insatser har du även förmågan att ta initiativ och driver dina processer framåt.
Vi arbetar nära varandra och behöver ha en god och tydlig kommunikation för att lyckas lösa de uppgifter vi möter i vardagen. Därmed passar tjänsten dig som trivs med samarbete och är lyhörd samt kommunikativ till både kollegor, klienter och andra parter.
Ansökan och anställning
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
