Stödpedagog till Daglig verksamhet, LSS i Kävlinge kommun
2025-11-12
Om tjänsten
Som stödpedagog arbetar du aktivt för att säkra en hög kvalitet i omsorgen och ge förutsättningar för goda levnadsförhållanden.
Med dina specialkunskaper omvandlar du de teoretiska kunskaperna till ett professionellt yrkeskunnande där du utgår från ett salutogent synsätt. Du ansvarar för att upprätta och följa upp genomförande- och delaktighetsplaner. Vidare handleder och stödjer du övrig personal och vägleder dem till pedagogiska lösningar. Du kommer också arbeta med och följa upp implementeringen av alternativ och kompletterande kommunikation samt evidensbaserade modeller. Du jobbar både enskilt och i grupp. För att lyckas får du möjlighet till kontinuerlig kompetensutveckling, en strukturerad introduktion och du ingår i ett nätverk med andra stödpedagoger.Är du den vi söker?
Du har läst vård- och omsorgsprogrammet, barn- och fritidsprogrammet och/eller annan likvärdig utbildning. Ett krav är också att du har läst eftergymnasial specialisering inom funktionshinderområdet motsvarade 60 högskolepoäng eller 200 Yh-poäng. Ladda upp dina betyg! Erfarenhet av arbete med personer med funktionsnedsättningar är meriterande. Detsamma gäller erfarenhet av och utbildning i teckenkommunikation, lågaffektivt bemötande och tydliggörande pedagogik. I ditt arbete är du närvarande och sätter den enskildes behov i fokus. Ditt intresse för människor är genuint och du ger ett gott bemötande. Du är tålmodig, flexibel, förstår vikten av att visa respekt och tycker det är viktigt att ha en bra relation till brukare, anhöriga och kollegor. Vi tror också att du är positiv, engagerad och tycker om att arbeta självständigt. Du ser möjligheter snarare än hinder och har stor förmåga att samarbeta och kommunicera i tal och skrift. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Då vi arbetar i programmet LifeCare ser vi gärna att du har erfarenhet av det.Om anställningen
När du söker jobb hos oss kommer vi be dig att visa upp ett utdrag ur Polisens Belastningsregister. Du behöver själv begära ut utdraget som du hittar på polisens hemsida: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/?mtm_campaign=utdrag&mtm_kwd=post0623.
Tänk på att kuvertet ska vara oöppnat om du får det brevledes. Har du fått det digitalt, visar du bara upp det.
När du fått ditt utdrag uppvisar du sedan det för rekryterande chef. Observera att den normala handläggningstiden hos polisen är cirka två veckor, så beställ gärna utdraget i samband med att du söker tjänsten. Det snabbaste sättet för att få sitt utdrag är att använda e-tjänsten och beställa det online med BankId.
I Sektor omsorg arbetar cirka 650 engagerade medarbetare med äldreomsorg, omsorg om personer med funktionsnedsättningar och måltidsservice. Vårt arbete genomsyras av goda och trygga relationer där omtanke om varandra står i centrum. Tillsammans har vi alltid fokus på att ge bästa möjliga stöd och omsorg till kommunens invånare.
Vi bryr oss!
Välkommen till en arbetsplats där du får utvecklas och göra skillnad varje dag. Med stort engagemang och omtanke om varandra, gör vi allt för att skapa en bättre vardag för alla i vår kommun. Vårt fokus på utveckling och kvalitet märks hos våra många nöjda invånare.
Till Kävlinge kommun tar du dig snabbt och enkelt, oavsett var du bor. Den goda stämningen och de många utvecklingsmöjligheterna är andra anledningar till att våra medarbetare trivs så bra. Vill du bli en av oss?
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss i Kävlinge? Gå in på jobb.kavlinge.se för att läsa vad våra medarbetare tycker om att jobba hos oss, våra förmåner och se alla våra lediga jobb. Ersättning
Måndslön
Sista dag att ansöka är 2025-11-26
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kävlinge kommun
För detta jobb krävs körkort.
Arbetsplats
Sektor Omsorg, LSS, LSS daglig verksamhet Eyragården
Kontakt
Suzana Nordlinder 046-739034
