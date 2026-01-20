Stödpedagog till Daglig verksamhet - inriktning VR och Företagsgrupper
Ängelholms kommun, Funktionsstöd / Behandlingsassistentjobb / Ängelholm Visa alla behandlingsassistentjobb i Ängelholm
2026-01-20
Ängelholm gör det omöjliga möjligt - det är vår vision som ligger till grund för vår framtida utvecklingsresa. Vi vågar tänka och testa annorlunda, göra det unika och oväntade. Vi vet att vi är bäst tillsammans och att det är genom gränsöverskridande samarbete vi når längst. Vi vet också att Ängelholm är en plats med unika möjligheter för fortsatt utveckling.
Med utgångspunkt i vår agila organisationsstruktur siktar vi framåt och uppåt. Vill du vara med och bidra på vår resa? Publiceringsdatum2026-01-20Arbetsuppgifter
Som stödpedagog inom Daglig verksamhet arbetar du nära deltagarna för att stärka deras delaktighet och självständighet. Du möter personer med bland annat komplex autism och intellektuell funktionsnedsättning och bidrar till att skapa struktur, sammanhang och meningsfulla aktiviteter. Anställningen kan innebära arbete på flera enheter.
Daglig verksamhet befinner sig i ett utvecklingsskede och vi söker nu en stödpedagog som vill bidra med kreativitet, engagemang och pedagogisk kompetens, med särskilt fokus på digital utveckling genom VR och AI, företagsnära verksamhet samt individanpassad sinnesstimulering.
I rollen utvecklar du verksamheten parallellt med det pedagogiska arbetet och skapar meningsfulla lärandesituationer genom både digitala lösningar och praktiska, kreativa samt sinnesstimulerande aktiviteter. Arbetet sker i samverkan med deltagare, kollegor och externa samarbetspartners, exempelvis inom företagsgrupper.
Du leder och utvecklar det pedagogiska arbetet genom handledning, tydliggörande insatser samt arbete med mål, uppföljning och social dokumentation. Du bidrar till att stärka det pedagogiska förhållningssättet och deltar i utvecklingsarbete kring evidensbaserade metoder.
Du har examen som stödpedagog eller likvärdig utbildning samt erfarenhet av LSS och Daglig verksamhet. Du har god kunskap om målgrupperna och erfarenhet av utmanande beteenden. Du har även erfarenhet av eller intresse för företagsgrupper och arbetsliknande verksamhet.
Du har erfarenhet av och intresse för VR och AI som pedagogiska verktyg och ser digital teknik som en naturlig del av arbetet. Du har även erfarenhet av att arbeta med sinnesstimulering och individanpassade aktiviteter som stärker motorik, koncentration och social delaktighet.
Du arbetar strukturerat med tydliggörande pedagogik, lågaffektivt bemötande och alternativ och kompletterande kommunikation. Du är väl förtrogen med Socialstyrelsens riktlinjer, LSS och evidensbaserad praktik.
Verksamheten implementerar ett aktivitetsbaserat arbetssätt och du förväntas bidra till att strukturera och kvalitetssäkra aktiviteter kopplade till mål och utveckling.
Som person är du trygg, flexibel och lösningsfokuserad. Du delar Ängelholms kommuns värdeord: öppenhet, omtanke och handlingskraft, i ditt vardagliga arbete.
Löpande rekrytering, tillträde snarast efter överenskommelse.Kvalifikationer
Vi söker dig som har examen som stödpedagog eller annan likvärdig pedagogisk utbildning och minst ett års erfarenhet som stödpedagog inom LSS och Daglig verksamhet. Du har god kunskap om målgrupper såsom personer med intellektuell funktionsnedsättning och komplex autism och erfarenhet av att arbeta med utmanande och utagerande beteenden. Du har erfarenhet av eller intresse för arbete i företagsgrupper och arbetsliknande verksamhet, och gärna erfarenhet av att starta upp nya verksamheter, till exempel företagsgrupper eller VR-grupper.
Du har erfarenhet av och intresse för VR och AI som pedagogiska verktyg och kan använda digital teknik som en naturlig del av det pedagogiska arbetet. Du har även erfarenhet av att arbeta med sinnesstimulering och individanpassade aktiviteter som stärker motorik, koncentration och social interaktion.
Som medarbetare inom Daglig verksamhet behöver du kunna lite om mycket och ha förmåga att växla mellan olika typer av uppgifter, situationer och målgrupper. Du arbetar strukturerat och metodiskt med tydliggörande pedagogik, lågaffektivt bemötande och alternativ och kompletterande kommunikation (AKK). Du har god kunskap om Socialstyrelsens riktlinjer och LSS samt erfarenhet av evidensbaserad praktik. Du har förmåga att implementera och arbeta utifrån ett aktivitetsbaserat arbetssätt och omsätta detta i planering, genomförande och uppföljning av aktiviteter.
Underrekryteringsprocessen kommer du bli kallad till en speed intervju om du kommer med i första urvalet.
ÖVRIGT
Ängelholms kommun ska vara en organisation där medarbetarna trivs, utvecklas och vill stanna kvar. Vi strävar efter att erbjuda heltid för ökad jämställdhet och attraktiva arbeten.
