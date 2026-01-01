Stödpedagog till Brunstorps by, boende med särskild service, Hisingen
2026-01-01
Dina arbetsuppgifter
Brunstorps By 10 är ett boende med särskild service LSS.
Boendet består av två enheter i samma hus och där bor 7 + 6 hyresgäster. Hos oss bor det personer i vuxen ålder med förvärvad hjärnskada, föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
Som stödpedagog hos oss får du en nyckelroll i att utveckla det pedagogiska arbetet i verksamheten. Du driver, inspirerar och vägleder både kollegor och boende mot ett gemensamt mål - att alla ska kunna leva ett gott och självständigt liv på sina egna villkor. Du arbetar över båda enheterna.
I rollen ansvarar du för att samla, sprida och utveckla kunskap om arbetssätt och metoder. Tillsammans med arbetsgruppen planerar, genomför och följer du upp rutiner, handlingsplaner och aktiviteter som leder till hög kvalitet och ett professionellt bemötande.
Du har en viktig funktion i att säkerställa att social dokumentation och genomförandeplaner upprättas, följs upp och utvecklas enligt gällande lagar och riktlinjer. Som stödpedagog är du ett stöd både för medarbetare och chef - du handleder, inspirerar och bidrar aktivt till verksamhetens kvalitets- och förbättringsarbete.
Du samarbetar nära enhetschef, kollegor, anhöriga, gode män och andra nyckelpersoner för att varje boende ska få det stöd och den omsorg som behövs. Du ingår även i ett nätverk av andra pedagoger där ni tillsammans driver utveckling och delar erfarenheter.
Boende med särskild service erbjuder stöd dygnet runt, och arbetstiden är därför förlagd till dag-, kvälls- och helgpass vid behov. Vi använder Time Care Planering, vilket ger möjlighet till verksamhetsanpassade och påverkningsbara scheman.Kvalifikationer
För tjänsten som stödpedagog krävs eftergymnasial specialisering inom funktionshinderområdet som omfattar minst 200 yh-poäng, 120 högskolepoäng eller 60 högskolepoäng med två års arbetserfarenhet med personer med funktionsnedsättning. Utbildningen ska ha relevanta poäng inom beteendevetenskap, pedagogik, psykologi, socialt arbete och (psykiatrisk) omvårdnad eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Kommunikation och dokumentation är en viktig del av arbetet, vilket kräver att du har godkänt i svenska 1 eller svenska som andraspråk 1. Du som inte uppfyller kvalifikationskraven i svenska 1 eller svenska som andraspråk 1 kan komma att erbjudas att göra ett språktest genom testanvändaren Educateit.
Du har gedigen kunskap och erfarenhet av lågaffektivt bemötande, alternativ och kompletterande kommunikation (AKK), tydliggörande pedagogik samt arbetssätt som främjar ett självständigt liv med individens behov i centrum. Du har även erfarenhet av motiverande samtal och har tidigare arbetat som stödpedagog.
Du kommunicerar på ett tydligt och strukturerat sätt, både muntligt och skriftligt, och anpassar din kommunikation efter mottagare, målgrupp och situation för att skapa förståelse och engagemang. Ditt bemötande präglas av lyhördhet, empati och respekt, där du uppmärksammar andras behov, känslor och perspektiv.
I samarbete med andra bidrar du med ett öppet och professionellt förhållningssätt genom aktivt lyssnande och genuint engagemang. Du arbetar självständigt och målinriktat, med god förmåga att planera, organisera och prioritera ditt arbete.Övrig information
Urval och intervjuer påbörjas under ansökningstiden.
I den här rekryteringen kommer du få svara på ett antal frågor där du får beskriva din kunskap inom området i stället för att skicka ett personligt brev.
Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.
Som medarbetare i förvaltningen för funktionsstöd erbjuder vi dig:
• Trygg anställning med goda anställningsvillkor
• Heltid med möjlighet till deltid
• Introduktion vid nyanställning
• Kompetensutveckling
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister. Beställt utdrag ska vara oöppnat.
Du ska själv begära ett utdrag från polisens belastningsregister. Detta görs på polisens hemsida https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
antingen via e-tjänst (Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret) eller med hjälp av Blankett för att kontrollera egna uppgifter (Blankett för begäran om registerutdrag för enskild person, utdrag nr 442.3)
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan.
Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk i förvaltningen eller stadens omställningsarbete.
Om företaget
Vi är alla olika. Vi är också lika och har samma rätt till ett tryggt hem, en meningsfull sysselsättning och att känna oss värdefulla. Med rätt förutsättningar kan vi växa, utvecklas och delta i samhället på våra egna villkor.
Inom förvaltningen för funktionsstöd ger vi stöd, service och omsorg till barn och vuxna med funktionsnedsättning och skapar möjlighet för dem att leva ett gott och självständigt liv, som alla andra.
Med 6 200 engagerade medarbetare är vi Sveriges största funktionsstödsförvaltning. Vi arbetar bland annat inom boenden med särskild service, daglig verksamhet, boendestöd, personligt stöd och barn- och korttidsboenden.
Vill du vara med och bidra till ett mer inkluderande samhälle? Välkommen till oss!
