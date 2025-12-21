Stödpedagog till Broströmsgårdens korttidshem för barn
2025-12-21
Publiceringsdatum2025-12-21Dina arbetsuppgifter
Vill du vara med och göra skillnad på Broströmsgårdens Bmss för barn? Då kanske du är den vi söker.
Hos oss bor fyra barn med flerfunktionshinder. Barnen har omfattande behov pedagogiskt stöd och personlig omsorg.
Du ingår i ett arbetslag med stödassistenter och enhetschef. Mycket samverkan sker även med andra professioner och anhöriga. I rollen som stödpedagog stöttar du våra boende i det dagliga livet, bland annat genom att ge omvårdnad, hantera läkemedel efter delegering och sköta social dokumentation. Vidare ansvarar du för processen kring dokumentation, metod- och kvalitetsutveckling på enheten. Du ingår i ett nätverk med andra stödpedagoger och en metodutvecklare.
Som stödpedagog går du på ett arbetsschema med både dag-, kväll-, och helgtjänstgöring. Du arbetar en helg var fjärde vecka. Som stödpedagog förlägger du 50 % av din arbetstid som pedagogtid och resterande tid som tjänstgöringstid ute i verksamheten. Vi använder Time Care Planering för verksamhetsanpassade och påverkningsbara scheman. Kvalifikationer
För tjänsten som stödpedagog krävs eftergymnasial specialisering inom funktionshinderområdet som omfattar minst 200 yh-poäng, 120 högskolepoäng eller kombination däremellan som motsvarar minst fyra terminers heltidsstudier. Alternativt 60 högskolepoäng och minst två års erfarenhet av arbete med stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Utbildningen ska ha relevanta poäng inom beteendevetenskap, pedagogik, psykologi, socialt arbete och (psykiatrisk) omvårdnad eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Det är ett krav att ha godkänt betyg i svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1. Du som inte uppfyller kvalifikationskravet kan komma att erbjudas att göra ett språktest genom testanvändaren Educateit. Du behöver även ha god datorvana då tjänsten innebär att du kommer att arbeta i våra digitala system, bland annat Treserva.
Det är ett krav att du har tidigare erfarenhet av arbete som stödpedagog och det är meriterande om du har erfarenhet för personer med omfattande omvårdnadsbehov. Du behöver ha erfarenhet av arbete med AKK (alternativ kompletterande kommunikation).
För att lyckas i tjänsten ser vi att du tar ansvar för dina arbetsuppgifter och gruppens arbetsuppgifter. Du tänker på de vi är till för och deras bästa. Du gör ditt bästa för att göra klart alla arbetsuppgifter på rätt sätt och följer upp hur det blev. Du är även trevlig och hjälpsam mot andra människor även i en stressig situation. Du visar respekt för alla du träffar på jobbet, är inbjudande och positiv och jobbar för att brukaren får vad den personen behöver.
Samtidigt är du uppmärksam och öppen för att förstå andra människors behov, känslor och åsikter. Du är mottaglig för vad andra säger eller uttrycker och visar respekt, hänsyn och omtanke i ditt bemötande och ser bakslag som något att lära sig av. Slutligen arbetar du bra med andra genom att du lyssnar, visar intresse och respekt. Du förstår det gemensamma uppdraget och arbetar för att det ska bli så bra som möjligt. Övrig information
Urval och intervjuer påbörjas under ansökningstiden.
I den här rekryteringen kommer du få svara på ett antal frågor där du får beskriva din kunskap inom området i stället för att skicka ett personligt brev.
Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.
Som medarbetare i förvaltningen för funktionsstöd erbjuder vi dig:
• Trygg anställning med goda anställningsvillkor
• Heltid med möjlighet till deltid
• Introduktion vid nyanställning
• Kompetensutveckling
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Vid arbete med barn under 18 år:
Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister. Du ska själv begära ett utdrag från polisens belastningsregister. Du beställer ett digitalt registerutdrag som skickas till din digitala brevlåda. Detta gör du via länken: Barn med funktionsnedsättning, e-tjänst Polismyndigheten (polisen.se)https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Alternativt beställer du ett belastningsregister via e-tjänst eller med hjälp av en blankett som finns på polisens hemsidahttps://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
(Blankett för begäran om registerutdrag för personal som utför vissa insatser åt barn med funktionshinder, utdrag nr 442.9) Beställt utdrag ska vara oöppnat.
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR. Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan.
Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk i förvaltningen eller stadens omställningsarbete.
Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Inför denna rekrytering har vi valt rekryteringskanaler och önskar inte erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- eller rekryteringshjälp.Om företaget
Vi är alla olika. Vi är också lika och har samma rätt till ett tryggt hem, en meningsfull sysselsättning och att känna oss värdefulla. Med rätt förutsättningar kan vi växa, utvecklas och delta i samhället på våra egna villkor.
Inom förvaltningen för funktionsstöd ger vi stöd, service och omsorg till barn och vuxna med funktionsnedsättning och skapar möjlighet för dem att leva ett gott och självständigt liv, som alla andra.
Med 6 200 engagerade medarbetare är vi Sveriges största funktionsstödsförvaltning. Vi arbetar bland annat inom boenden med särskild service, daglig verksamhet, boendestöd, personligt stöd och barn- och korttidsboenden.
Vill du vara med och bidra till ett mer inkluderande samhälle? Välkommen till oss!
Du är Göteborg
Månadsavlönad Så ansöker du
