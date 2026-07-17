Stödpedagog till Boendestöd LSS i Mjölby kommun
Mjölby kommun, Omsorgs- och socialförvaltningen / Behandlingsassistentjobb / Mjölby Visa alla behandlingsassistentjobb i Mjölby
2026-07-17
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Vi är Mjölby kommun. Tillsammans levererar vi service och tjänster, är samhällsbyggare och myndighetsutövare. Vårt arbete är till nytta för samhället och med medborgarens bästa i fokus – genom hela livet.
Omsorgs- och socialförvaltningen är en av Mjölby kommuns sex förvaltningar och har ett tydligt uppdrag - vi finns till för människor. Med cirka 1000 medarbetare bidrar vi med insatser till ett självständigt och aktivt liv med meningsfull sysselsättning. Vår drivkraft är att skapa utveckling och trygghet i vardagen och vår gemensamma målbild är att skapa bra välfärdstjänster. För att lyckas krävs både kompetens, engagemang och mod – vi vågar satsa på innovation, ny teknik och nya arbetssätt som driver utvecklingen framåt.
LSS är ett av förvaltningens fem verksamhetsområden, vars syfte är att möjliggöra ett självständigt, aktivt och tryggt liv för personer med funktionsnedsättningar. Boendestöd LSS är en verksamhet som på uppdrag av myndighet ger vi stöd till cirka 70 personer i ordinärt boende. Just nu befinner sig Boendestöd LSS i en spännande utvecklingsfas där fokus ligger på kvalitetsutveckling och kunskapsbaserat arbetssätt till dem vi möter. Med individen i centrum arbetar vi för att göra verklig skillnad för de personer som har boendestöd som insats, genom engagemang och ansvar som stärker delaktighet och livskvalitet.
Vill du vara med och göra skillnad och samtidigt vara en del av ett engagerat team som tillsammans driver utvecklingen framåt?
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-17Arbetsuppgifter
I rollen som stödpedagog inom Boendestöd LSS har du särskilt ansvar för den pedagogiska utvecklingen. Detta genom omvärldsbevakning och genom att identifiera utvecklingsområden i den egna verksamheten. Du arbetar på uppdrag från enhetschef för att säkerställa enhetens kvalitetsarbete genom att stödja och vägleda dina kollegor i det vardagliga arbetet. I uppdraget ska du vara en förebild och implementera metoder, arbetssätt och rutiner samt tillse att insatsen ges på ett fullgott sätt i enlighet med uppställda mål, metoder, kvalitetskrav, värdegrund och andra riktlinjer. Du sätter den enskildes behov, förmåga och intresse i centrum. Du arbetar normkreativt och nyskapande med motivation för att främja utvecklingen av brukarens egna resurser. Vidare arbetar du med dokumentation och uppföljning enligt gällande riktlinjer.
Som stödpedagog kommer du ingå i ett team tillsammans med andra stödpedagoger som arbetar inom LSS verksamheter i Mjölby kommun. Tjänsten är i huvudsak förlagd till dagtid, men helgtjänstgöring kan förekomma utifrån verksamhetens behov.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• en avslutad stödpedagogutbildning från yrkeshögskola
• dokumenterad erfarenhet av arbete som stödpedagog i minst 1 år
• mycket god förmåga att kommunicera på svenska, både i tal och skrift
• B-körkort
Det är meriterande om du har:
• erfarenhet av arbete med lågaffektivt bemötande, tydliggörande pedagogik och alternativa kommunikationssätt (AKK)
• erfarenhet av att arbeta enligt IBIC som arbetsmetod
• erfarenhet av arbete med personer som har samsjuklighet och/eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
Du har en god samarbetsförmåga och möter både kollegor och de personer vi stödjer med lyhördhet, empati och respekt. Genom ditt prestigelösa förhållningssätt värdesätter du andras kunskap och bidrar till ett positivt arbetsklimat genom att uppmärksamma och bekräfta andras insatser.
Du är flexibel och anpassningsbar i föränderliga situationer och bidrar aktivt till utveckling och förändringsarbete. I mötet med andra anpassar du ditt bemötande utifrån individuella behov och förutsättningar. Även i pressade situationer och utmanande möten agerar du professionellt och behåller ett lösningsfokuserat förhållningssätt. Du ser möjligheter där andra ser hinder, förblir optimistisk och använder konstruktiv feedback som ett verktyg för fortsatt lärande och utveckling.
Vi är en trygg och hållbar arbetsgivare. Stor nog att erbjuda medarbetare goda arbetsvillkor och spännande utvecklingsmöjligheter. Liten nog för nära samarbeten, delaktighet och inflytande.
Med fokus på vårt uppdrag, att göra nytta för samhället, möjliggör vi utrymme för eget ansvar och kreativitet. Tillsammans driver vi kommunen och den hållbara samhällsutvecklingen framåt.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: 2026-11-02 Eller enligt överenskommelse.
Vår kommun är expansiv med cirka 28 600 invånare. Vi har nära till varandra och nära till resten av världen, kommunikationerna är utmärkta. Mjölby kommuns vision sammanfattas i en slogan: Världsvan och hemkär. Världsvan står för öppenhet, nytänkande, vilja att växa och tro på framtiden. Hemkär står för stolthet och glädje över hembygden. Hos oss är det enkelt att leva ett gott liv.
I din ansökan bifogar du relevanta utbildningsintyg och examensbevis som styrker ditt CV. Om du kommer vidare till intervju kommer vi kontrollera din ID-handling. Läs mer om vår rekryteringsprocess på www.mjolby.se/ledigajobb. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C336572". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mjölby Kommun
(org.nr 212000-0480)
Mjölby kommun (visa karta
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595 30 MJÖLBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Mjölby kommun, Omsorgs- och socialförvaltningen Kontakt
Tillförordnad enhetschef
Tilde Eklöf tilde.eklof2@mjolby.se +46721434291 Jobbnummer
10004882