Stödpedagog till boende för barn och ungdomar
2026-03-19
Tjänsten är placerad inom Socialförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Socialförvaltningen ansvarar för myndighetsutövning, beställning av insatser och egen regi inom områdena individ- och familjeomsorg, LSS och socialpsykiatri. Vi säkerställer att alla invånare får det stöd som de har rätt till.Vill du förgylla vardagen och förbättra livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du göra en viktig skillnad och bidra till att göra Linköping till en bättre plats. Välkommen till oss!Publiceringsdatum2026-03-19Arbetsuppgifter
Vill du kombinera din roll som stödpedagog med medicinsk omvårdnad och arbeta i en miljö där ditt engagemang gör skillnad?
Välkommen till Furirgatan 1!
Som stödpedagog kommer du att ha en viktig roll i vår arbetsgrupp och vara drivande i att utveckla verksamhetens pedagogiska arbetssätt. Arbetet innebär att du stödjer brukarna i deras dagliga aktiviteter med hjälp av ett lågaffektivt bemötande och individuella anpassningar. En viktig del av ditt uppdrag är att motivera och stötta kollegor samt bidra till reflektion kring det pedagogiska arbetet.
Du är en nyckelperson i att introducera och följa upp nya arbetssätt, samt säkerställa att arbetsgruppen håller en hög kvalitet i det arbete vi gör. Du är också informationsbärare och utgör ett stöd i arbetsgruppens arbete med dokumentation och genomförandeplaner. En viktig del är att vara en stödjande kraft för dina kollegor så de blir självgående i att upprätta och arbeta med genomförandeplaner. Din arbetsuppgift innefattar också att bidra till omvärldsbevakning, hålla dig uppdaterad på nya metoder och förhållningssätt samt implementera dessa i verksamheten.
Hos oss arbetar du också med att ge kvalificerat stöd och medicinsk omvårdnad till barn och ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning och omfattande medicinska, psykiska och fysiska behov. Arbetet innebär både praktiskt stöd i vardagen och nära samarbete med flera yrkesgrupper för att skapa en trygg och meningsfull tillvaro för varje individ. I uppdraget ingår att hantera läkemedel i fast och flytande form samt via PEG eller sond efter delegering. Du använder medicinteknisk utrustning som CPAP, BiPAP, Pariboy, hostmaskin och saturationsmätare. Arbetet omfattar även stöd vid måltider, personlig hygien, aktiviteter och social samvaro.
Du samarbetar nära sjuksköterska, habilitering, skola och närstående. I rollen ingår också ansvar för kontaktmannaskap där du planerar och följer upp insatser tillsammans med barnet och vårdnadshavare. Du dokumenterar i verksamhetssystemet Treserva och arbetar utifrån IBIC (individens behov i centrum). Arbetet ställer krav på noggrannhet, ansvarstagande och ett professionellt bemötande, men ger samtidigt mycket tillbaka i form av utveckling och meningsfullhet.
Din arbetsplats
Furirgatan 1 är ett LSS-boende för fem barn och ungdomar i åldrarna 0-21 år. Verksamheten vänder sig till individer med omfattande omvårdnadsbehov, både medicinska, fysiska och psykiska. Här finns ett nära samarbete med sjuksköterskor och andra professioner för att säkerställa att barnen får det stöd och den vård de behöver.
Hos oss möter du en stabil och engagerad arbetsgrupp som präglas av samarbete, delaktighet och respekt. Vi har ett arbetsklimat där vi lär av varandra, delar ansvar och ser till att både barn och personal får en trygg och hållbar vardag.
Vi söker nu en stödpedagog till vårt team. Hos oss får du ett omväxlande schema med pass på dagar, kvällar och varannan helg. Eftersom vi samarbetar nära gruppbostäderna på Fanjunkaregatan, Överstegatan och Drabantgatan, kommer du även att få möjlighet att arbeta där när det behövs. Vi ser till att du får en bra introduktion så att du känner dig trygg i din nya roll.
Du som söker
Vi söker dig med en YH-utbildning som stödpedagog (200 YH-poäng) eller med en motsvarande utbildning som vi bedömer likvärdig. För att lyckas i rollen är det ett krav på erfarenhet av arbete inom stöd, vård och omsorg. Det är meriterande med erfarenhet av barn och unga med intellektuell funktionsnedsättning och/- eller medicinska omvårdnadsbehov samt arbetat med delegerade sjukvårdsuppgifter och arbetstekniska hjälpmedel. Du behärskar svenska språket i både tal och skrift utifrån det omfattande ansvaret för kontakter och dokumentation. Vidare krävs god datorvana och förmåga att använda digitala system för dokumentation, journalföring samt att upprätta och hantera genomförandeplaner.
Det är meriterande med kunskap om diagnoser och om medicinska omvårdnadsbehov. Vidare är erfarenhet av att arbeta utifrån individens behov i centrum (IBIC), ett plus. Vi lägger stor vikt vid din förmåga att bemöta och kommunicera, varför kunskap om alternativ kompletterande kommunikation (AKK), såsom bildstöd och tecken som stöd, är meriterande. Det är även en fördel om du har vana av att implementera nya arbetssätt och att utveckla verksamheter.
Du planerar och organiserar ditt arbete på ett strukturerat sätt och tar initiativ när det behövs. Ditt engagemang märks i vardagen där du visar omtanke och vilja att skapa delaktighet för både barnen och kollegorna. Du trivs i att arbeta tillsammans med andra och har förmåga att anpassa ditt sätt att kommunicera beroende på den enskilda individens behov och förutsättningar. Vidare är det viktigt att du har en god förståelse för hur människor lär sig utifrån olika förutsättningar och att du har ett genuint intresse för pedagogiskt arbete och metodutveckling.
Övrig information
När du söker en tjänst i Linköpings kommun registrerar du din ansökan genom inloggning via e-legitimation (såsom BankID eller FrejaID) istället för e-postadress. Saknar du e-legitimation? Vänligen kontakta ansvarig HR-konsult eller chef, så hjälper de dig att registrera din ansökan.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 85%
Antal lediga befattningar: 1
Ref. nr: 16852
I denna ansökan bifogar du inget personligt brev.
Linköping är en av Europas mest innovativa städer och möjligheternas kommun. Med energi, mod och hjärta gör vi vår stad ännu bättre. Vi drivs av nyfikenheten och viljan att hitta nya lösningar. Och av att förgylla vardagen och förbättra livskvaliteten för våra invånare.
Enligt avtal
Sista dag att ansöka är 2026-04-02
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Linköpings kommun
(org.nr 212000-0449), http://www.linkoping.se/
Verksamhetschef
Annelie Pettersson annelie.m.pettersson@linkoping.se 013-263804
9806653