Stödpedagog till BmSS i Sydvästra Göteborg
Göteborgs kommun / Behandlingsassistentjobb / Göteborg Visa alla behandlingsassistentjobb i Göteborg
2025-09-09
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Göteborgs kommun i Göteborg
, Härryda
, Tjörn
, Alingsås
, Orust
eller i hela Sverige
Vi är alla olika. Vi är alla också lika och har samma rätt till ett tryggt hem, en meningsfull sysselsättning och att känna oss värdefulla. Med rätt förutsättningar kan vi växa, utvecklas och delta i samhället på våra egna villkor.
Inom förvaltningen för funktionsstöd ger vi stöd, service och omsorg till barn och vuxna med funktionsnedsättning och skapar möjlighet för dem att leva ett gott och självständigt liv, som alla andra. Genom att sprida kunskap och samarbeta inom Göteborgs Stad och med andra aktörer ökar vi förståelsen för individers behov och utformar insatser som gör verklig skillnad.
Med 6 200 engagerade medarbetare är vi Sveriges största funktionsstödsförvaltning. Vi arbetar inom boenden med särskild service, daglig verksamhet, sysselsättning, boendestöd, personlig assistans, barn- och korttidsboenden, avlastning samt stöd och ledsagning.
Vill du vara med och bidra till ett mer inkluderande samhälle? Välkommen till oss!
Du är Göteborg.Publiceringsdatum2025-09-09Arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill ge stöd till personer i det dagliga livet, i och utanför hemmet!
Askims Sörgårdsväg, ofta bara kallat för Sörgårdsvägen i folkmun är ett boende med särskild service för sex personer med fysiska och intellektuella funktionsvariationer. Boendet ligger i ett lugnt villaområde med närhet till både hav och natur. På Sörgårdsvägen så varierar hyresgästernas behov, vissa har ett omfattande omvårdnadsbehov av varierande grad där det ingår mycket fysisk stöttning medan vissa behöver mer verbal stöttning i vardagen. På Sörgårdsvägen bor det individer med olika neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) såsom autism och fysiska funktionsvariationer som både är medfödda och förvärvade.
Som stödpedagog har du övergripande ansvar för det pedagogiska arbetet inom verksamheten. Du ser till att social dokumentation och genomförandeplaner upprättas, vidareutvecklas och följs utifrån lagar och riktlinjer. Du verkar som stöd och vägledare för varje enskild medarbetare, arbetsgruppen och du är även stöd till chefen.
Du handleder arbetsgruppen utifrån verksamhetens behov och metoder. Tillsammans med dina kollegor har du en central roll i verksamhetens kvalitetsutveckling och det systematiska förbättringsarbetet. Du ingår i nätverk med övriga pedagoger och samverkar med anhöriga, god man och övriga nyckelpersoner för att tillförsäkra hyresgästen en god omvårdnad, stöd och service.
Boende med särskild service erbjuder stöd dygnet runt. Vi utgår från hyresgästernas behov och behöver anpassa arbetstider utifrån det. Arbetstiden är förlagd till dag- kväll- och helg. Vi använder Time Care Planering för verksamhetsanpassade och påverkningsbara scheman.
Varmt välkommen med din ansökan!Kvalifikationer
För tjänsten som stödpedagog krävs eftergymnasial specialisering inom funktionshinderområdet som omfattar minst 200 YH-poäng, 120 högskolepoäng eller 60 högskolepoäng med två års arbetserfarenhet med personer med funktionsnedsättning. Utbildningen ska ha relevanta poäng inom beteendevetenskap, pedagogik, psykologi,
socialt arbete och (psykiatrisk) omvårdnad eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Kommunikationen är en viktig del av arbetet, vilket kräver att du har goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift. Tjänsten kräver att du har god datorvana, kunskaper i social dokumentation samt arbetat inom vård- och omsorgsområdet tidigare. Har du tidigare erfarenhet av rollen som stödpedagog är detta också meriterande. Likaså erfarenhet av målgruppen samt tidigare erfarenhet av att leda grupper.
Det är meriterande om du har kunskap om följande metoder:
LAB (lågaffektivt bemötande)
AKK (Alternativ och kompletterande kommunikation)
Tydliggörande pedagogik
Tecken som stöd
ESL (Ett självständigt liv)
IBIC (Individens behov i centrum)
MI (Motiverande samtal)
Du är trevlig och hjälpsam mot andra människor även i en stressig situation och visar respekt för alla du träffar på jobbet. Du är inbjudande, positiv och jobbar för att hyresgästen får vad den personen behöver. Du har god förståelse för hur individer tar till sig kunskap och deras olika förutsättningar. Du anpassar sättet att förmedla ditt budskap till mottagaren och uppmuntrar till dialog, delaktighet och engagemang. Du är tydlig, får gehör för tankar och idéer och kan genom övertygande argument tillföra entusiasm och energi som uppmuntrar goda prestationer, teamkänsla och ökad motivation. Du arbetar bra med andra genom att du lyssnar, visar intresse och respekt. Du förstår det gemensamma uppdraget och arbetar för att det ska bli så bra som möjligt. Du planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Du ser till att arbetet slutförs i tid och följer upp resultatet.
ÖVRIGT
Bifoga studieintyg eller examensbevis på efterfrågad utbildning
Urval och intervjuer påbörjas under ansökningstiden.
I den här rekryteringen kommer du få svara på ett antal frågor där du får beskriva din kunskap inom området.
Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.
Som medarbetare i förvaltningen för funktionsstöd erbjuder vi dig:
• Trygg anställning med goda anställningsvillkor
• Heltid med möjlighet till deltid
• Introduktion vid nyanställning
• Kompetensutveckling
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Vid arbete i den enskildes hem:
Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister. Beställt utdrag ska vara oöppnat.
Du ska själv begära ett utdrag från polisens belastningsregister. Detta görs på polisens hemsida https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
antingen via e-tjänst (Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret) eller med hjälp av Blankett för att kontrollera egna uppgifter (Blankettför begäran om registerutdragför enskild person, utdrag nr 442.3)
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan.
Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk i förvaltningen eller stadens omställningsarbete.
Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Inför denna rekrytering har vi valt rekryteringskanaler och önskar inte erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- eller rekryteringshjälp. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C276909". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355) Arbetsplats
Göteborgs Stad , Förvaltningen för funktionsstöd Kontakt
Enhetschef
Samira Mohammadi samira.mohammadi@funktionsstod.goteborg.se 031-365 10 44 Jobbnummer
9500790