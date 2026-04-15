Stödpedagog till barn- och ungdomsverksamhet inom LSS
2026-04-15
Vill du vara med och göra verklig skillnad i barns liv? Då är det dig vi söker till vårt barnboende Tellusgatan! Välkommen med din ansökan!
Om arbetsplatsen
Tellusgatan ligger i Ödåkra och är permanent boende, enligt LSS § 9:8, för barn och ungdomar med omfattande funktionsnedsättningar som är i behov av särskild service. Här får barn med varaktiga funktionsnedsättningar, främst autism och i vissa fall även intellektuell funktionsnedsättning, det stöd och den omsorg de behöver för att leva ett gott liv.
Vad vi erbjuder
Vi erbjuder dig ett omväxlande, ansvarsfullt och stimulerande arbete med möjligheter till egen utveckling. Arbetsplatsen är rökfri och hälsomedveten. Som anställd får du ett friskvårdsbidrag på 3000 kronor per år.Publiceringsdatum2026-04-15Dina arbetsuppgifter
Som stödpedagog har du en nyckelroll i att skapa struktur och delaktighet i barnens vardag. Genom din fördjupade kompetens stärker du det pedagogiska arbetssättet och följsamhet till metod i arbetsgruppen. Du driver kvalitetsutveckling på uppdrag av enhetschef och arbetar aktivt för den enskildes delaktighet och inflytande.
Du arbetar både pedagogisk och praktisk, och bidrar till en trygg, förutsägbar och stimulerande miljö där varje barn får utvecklas utifrån sina egna villkor. Du kommer att ingå i ett team där det krävs kunskap och erfarenhet av olika funktionshinder då behovet skiljer sig åt vad för slags hjälp och stöd våra barn och ungdomar behöver.
Du bidrar till det pedagogiska förbättringsarbetet, det kollegiala lärandet och samverkar med kollegor, arbetsledning, anhöriga och externa aktörer såsom skola och habilitering. Tillsammans med kollegor planerar, genomför och följer du upp pedagogiska insatser och säkerställer barnens omsorgsbehov. I arbetet ingår även att dokumentera, observera och utvärdera barnens utveckling och behov.
Allt arbete bygger på LSS lagstiftningens intentioner och utifrån fokus på barnrättsperspektivet. Kvalifikationer
Vi söker dig som har en eftergymnasial utbildning som minst omfattar en examen från yrkeshögskolan med 200 YH-poäng, alternativt läst 60 högskolepoäng där utbildningen eller kurserna haft en tydlig inriktning mot funktionshinderområdet eller det psykiatriska eller socialpsykiatriska området.
För att gå vidare i processen behöver du även ha kunskap/erfarenhet av:
pedagogiskt utvecklings- och förbättringsarbete inom ramen för LSS
att arbeta med barn och unga med autism, inom exempelvis LSS, skola eller fritids
utmanande beteende och tydliggörande arbetsmetodik
Vidare behöver du även ha goda datorkunskaper och dokumentationsvana samt B-körkort.
Det är meriterande om du har erfarenhet av AKK/TAKK och Studio 3.
Dina personliga egenskaper är viktiga för oss
Att arbeta med barn och unga med olika funktionsnedsättningar är ett brett och utmanande arbete som kräver ett strukturerat och reflekterande arbetssätt. I arbetet ingår det att vara kreativ, lyhörd och kunnig inom olika funktionshinder. Du behöver vara trygg i dig själv och bekväm med att arbeta självständigt och att handleda andra.
Att jobba i Helsingborgs stad
Vill du vara med och skapa en bättre stad tillsammans med helsingborgarna? Då ska du jobba i Helsingborgs stad. Här kan du använda din kreativitet och drivkraft till att göra livet lättare och tryggare för våra invånare, besökare och näringsliv. Tillsammans med nyfikna och hjälpsamma kollegor gör du skillnad i människors liv, både idag och i framtiden. Ett bra jobb idag, en bättre stad imorgon.
Vård- och omsorgsförvaltningen
På vård- och omsorgsförvaltningen arbetar vi med människor. Riktiga människor. Människor som, precis som du, lever livet. Vi är cirka 4500 medarbetare - från undersköterskor, stödassistenter, sjuksköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter till ekonomer, utredare och biståndshandläggare som på olika sätt bidrar till att stadens äldre och personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett rikt och självständigt liv.
Här kan du läsa mer om hur det är att jobba i staden: https://vardochomsorg.helsingborg.se/jobba-hos-oss/
Övrig information
Intervjuer sker löpande
Arbetstider: Dag och kväll, både vardagar och helger
Sista dag att ansöka är 2026-04-22
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-122239".
Detta är ett deltidsjobb.
Helsingborgs kommun
(org.nr 212000-1157), https://helsingborg.se/
Stortorget 17 (visa karta
)
251 89 HELSINGBORG
För detta jobb krävs körkort.
Helsingborgs stad
Mathilde Petersson mathilde.petersson@helsingborg.se
9855807