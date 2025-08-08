Stödpedagog till autismboende i sydvästra Göteborg
Göteborgs kommun / Behandlingsassistentjobb / Göteborg Visa alla behandlingsassistentjobb i Göteborg
2025-08-08
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Göteborgs kommun i Göteborg
, Härryda
, Tjörn
, Alingsås
, Orust
eller i hela Sverige
Vi är alla olika. Vi är alla också lika och har samma rätt till ett tryggt hem, en meningsfull sysselsättning och att känna oss värdefulla. Med rätt förutsättningar kan vi växa, utvecklas och delta i samhället på våra egna villkor.
Inom förvaltningen för funktionsstöd ger vi stöd, service och omsorg till barn och vuxna med funktionsnedsättning och skapar möjlighet för dem att leva ett gott och självständigt liv, som alla andra. Genom att sprida kunskap och samarbeta inom Göteborgs Stad och med andra aktörer ökar vi förståelsen för individers behov och utformar insatser som gör verklig skillnad.
Med 6 200 engagerade medarbetare är vi Sveriges största funktionsstödsförvaltning. Vi arbetar inom boenden med särskild service, daglig verksamhet, sysselsättning, boendestöd, personlig assistans, barn- och korttidsboenden, avlastning samt stöd och ledsagning.
Vill du vara med och bidra till ett mer inkluderande samhälle? Välkommen till oss!
Du är Göteborg.Publiceringsdatum2025-08-08Arbetsuppgifter
Vill du göra skillnad som stödpedagog för personer som bor i Bostad med särskild service? Vi söker en stödpedagog till BmSS Kaverös Äng 3 och Tuppfjätsgatan 15 som är boenden med särskild service med inriktning autism. Vi söker dig som lockas av uppdraget att arbetet med alternativ kommunikation (AKK) och lågaffektivt bemötande (LAB).
Som stödpedagog har du det övergripande ansvaret för det pedagogiska arbetet inom verksamheterna. Du kommer att etablera arbetssätt och metoder samt säkerställa att dessa används och utvecklas på ett effektivt sätt. Tillsammans med arbetsgruppen upprättar du, genomför och följer upp rutiner, handlingsplaner och aktivitetsbeskrivningar. Du ser till att social dokumentation och genomförandeplaner upprättas, vidareutvecklas och följs utifrån lagar och riktlinjer. Du har en central roll i verksamhetens kvalitetsutveckling och det systematiska förbättringsarbetet.
Som stödpedagog verkar du som stöd och vägledare för varje enskild kollega, arbetsgruppen och är även stöd till chefen. Du handleder arbetsgruppen utifrån verksamhetens behov och metoder. Du ingår i pedagogsnätverk med övriga pedagoger och autismhubb. Du samverkar med anhöriga, god man och övriga nyckelpersoner för att tillförsäkra hyresgästen en god omvårdnad, stöd och service.
Arbetstiderna är förlagda: dag (pedagogtid), kvällspass, varannan helg (verksamhet).
Vi använder Time Care Planering (schemaperiod på 6 veckor). Schemat fördelas: ca 50% verksamheten, ca 50% pedagogtid.
Välkommen in med din ansökan!Kvalifikationer
För tjänsten som stödpedagog krävs eftergymnasial specialisering inom funktionshinderområdet som omfattar minst 200 YH-poäng, 120 högskolepoäng eller 60 högskolepoäng med två års arbetserfarenhet med personer med funktionsnedsättning. Utbildningen ska ha relevanta poäng inom beteendevetenskap, pedagogik, psykologi, socialt arbete och (psykiatrisk) omvårdnad eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Du behöver ha kunskap och arbetslivserfarenhet av målgruppen autism, lågaffektivt bemötande och tydliggörande pedagogik. Vi ser även att du har kunskap och erfarenhet av alternativ och kompletterande kommunikation och tecken som stöd. Du behöver även behärska det svenska språket i tal och skrift.
Vi ser det som meriterande att du har god datorvana samt kunskap i social dokumentation (Treserva).
Vi söker dig som visar respekt och hänsyn för dem du möter i din yrkesroll. Du lyssnar på andra människor i syfte att förstå deras behov. Du får energi av att bidra till andras lärande och du skapar förutsättningar för att lärande ska kunna ske. Du har förmåga att arbeta tillsammans med andra för att utföra uppgifter och nå mål. Du arbetar effektivt under stress, kan balansera olika krav och behåller lugnet i svåra situationer.
ÖVRIGT
Bifoga studieintyg eller examensbevis på efterfrågad utbildning.
Blir du kallad till intervju är det tacksamt om du har med dig betyg/intyg, utdrag ur belastningsregistret och ID.
Urval och intervjuer påbörjas under ansökningstiden.
I den här rekryteringen kommer du få svara på ett antal frågor där du får beskriva din kunskap inom området i stället för att skicka ett personligt brev.
Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.
Som medarbetare i förvaltningen för funktionsstöd erbjuder vi dig:
• Trygg anställning med goda anställningsvillkor
• Heltid med möjlighet till deltid
• Introduktion vid nyanställning
• Kompetensutveckling
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Vid arbete i den enskildes hem:
Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister. Beställt utdrag ska vara oöppnat.
Du ska själv begära ett utdrag från polisens belastningsregister. Detta görs på polisens hemsida https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
antingen via e-tjänst (Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret) eller med hjälp av Blankett för att kontrollera egna uppgifter (Blankettför begäran om registerutdragför enskild person, utdrag nr 442.3)
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan.
Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk i förvaltningen eller stadens omställningsarbete.
Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Inför denna rekrytering har vi valt rekryteringskanaler och önskar inte erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- eller rekryteringshjälp. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C271486". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355) Arbetsplats
Göteborgs Stad , Förvaltningen för funktionsstöd Kontakt
TF-enhetschef
Aleksandra Skóra aleksandra.skora@funktionsstod.goteborg.se 031-3658895 Jobbnummer
9451290