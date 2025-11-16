Stödpedagog till arbetsnära daglig verksamhet i skolmiljö, Orust
Orust - den gröna och trygga ön där tanken är fri och drömmar får liv.
Vi satsar på utveckling och investerar i både välfärd och våra medarbetare.
Vi är stolta över att vår senaste medarbetarenkät visade att närmare 90% av våra medarbetare är stolta över att arbeta i Orust kommun.
Välkommen till oss! Om arbetsplatsen
Vill du vara med och skapa meningsfulla arbetsdagar för andra - samtidigt som du får växa i din egen yrkesroll?
Vi söker nu en engagerad stödpedagog till vår arbetsnära dagliga verksamhet. Här får du kombinera pedagogiskt arbete med arbetsglädje, gemenskap och utveckling - varje dag.
Våra deltagare arbetar med uppgifter som liknar ett vanligt arbetsliv, i nära samarbete med företag och kommunala verksamheter.
Hos oss går vi från vilja till handling så här har du alla förutsättningar att påverka och få saker gjorda. Vi lyssnar, hjälps åt och jobbar för att dra åt samma håll. Här finns möjligheterna för dig som vill skapa, bygga, förändra, uppleva och utvecklas.
Funktionsstöd ansvarar för verksamheter för personer med funktionsvariationer i Orust kommun utifrån beslut enligt LSS, för oss är det viktigt att vi gemensamt ingår i ett sammanhang där människors behov samt bemötande med respekt sätts i centrum. Verksamhetens främsta uppgift är att främja jämlikhet i levnadsvillkoren och full delaktighet i samhällslivet för personer med funktionsvariation.
I vår arbetsnära dagliga verksamhet arbetar vi tillsammans med deltagare som har insats enligt LSS. Vårt uppdrag är att ge stöd, struktur och vägledning i arbetsuppgifter som bidrar till delaktighet, självständighet och stolthet.
Tillsammans med deltagarna driver vi caféet på skolan, och vi hjälper till med olika arbetsuppgifter runt om i skolans verksamhet. Miljön är levande, social och fylld av möjligheter - både för deltagare och personal.
Vi erbjuder:
Ett meningsfullt och utvecklande arbete där du gör skillnad varje dag.
Du blir en del av ett engagerat team som brinner för självständighet, delaktighet och arbetsglädje, och du får möjlighet att påverka och utveckla både verksamheten och din egen yrkeskompetens.
Tillsammans skapar vi möjligheter - varje dag
Dina arbetsuppgifter
Som stödpedagog är du en viktig del i verksamhetens utveckling. Du arbetar nära deltagarna i det dagliga arbetet, handleder kollegor, och ansvarar för att planera, genomföra och följa upp individuella stödinsatser. Du har en nyckelroll i att skapa struktur, tydlighet och trygghet - och du använder pedagogiska verktyg för att stärka varje deltagares förmågor och självförtroende.
I rollen ingår bland annat:
• Att handleda och stötta deltagarna i deras dagliga arbetsuppgifter.
• Att bidra till att verksamheten håller hög kvalitet, både i bemötande och utförande.
• Att tillsammans med dina kollegor dokumentera och följa upp insatser enligt gällande rutiner samt utveckla verksamheten utifrån pedagogiska och etiska principer.
• Att arbeta utifrån uppdrag från ledningsgruppen.
• Att vara delaktig i utvecklingen inom Funktionsstöd.
• Att aktivt delta i de interna stödpedagognätverken.
Om dig
Vi söker dig som:
• Har eftergymnasial utbildning till stödpedagog, eller motsvarande utbildning inom socialt arbete, pedagogik eller vård och omsorg.
• Har erfarenhet av arbete inom LSS eller annan verksamhet med liknande målgrupp.
• Har god förmåga att motivera, inspirera och anpassa stöd efter individens behov.
• Har en strukturerad och lösningsfokuserad arbetssätt samt är trygg i din yrkesroll.
Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet av arbetsinriktad daglig verksamhet eller arbete i café-/serviceverksamhet.
• Kunskap om tydliggörande pedagogik, AKK, PERMA och lågaffektivt bemötande.
• God datorvana och vana vid dokumentation.
Övriga upplysningar:
Arbetstid/varaktighet: Heltid, tillsvidare
Lön: Individuell lönesättning
Tillträdesdag: Efter överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2025-12-14
Körkort: B
För Orust kommun är det en självklarhet att mångfald och jämställdhet gynnar arbetsgruppen, arbetsplatsen och arbetsgivaren.
Vi tillämpar rökfri arbetstid.
Inom vissa yrken i Orust kommun krävs utdrag ur belastningsregistret eller säkerhetsprövning. Det gäller alla som ska arbeta inom skolan, HR-, Ekonomienheten samt med direkt stöd till brukare inom sektor omsorg.
Vill du veta mer om Orust kommun som arbetsgivare och de förmåner vi erbjuder kan du läsa mer på vår webb:
Orust.se
Enhetschef
