Stödpedagog till anpassad grundskola
Järfälla kommun, Olovslundskolan / Pedagogjobb / Järfälla Visa alla pedagogjobb i Järfälla
2026-06-05
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På Utbildningsförvaltningen i Järfälla kommun arbetar omkring 3 100 medarbetare i någon av våra 39 förskolor, 22 skolor, gymnasium, vuxenutbildning och central förvaltning. Vår verksamhet präglas av våra ledord: professionalitet, kollegialitet och utvecklingskraft. Med mod och kompetens driver vi verksamheten framåt, och vi värdesätter ömsesidig respekt och förståelse mellan kollegor. Tillsammans strävar vi efter att göra varandra bättre, för vi vet att när vi gemensamt utvecklas och ständigt förbättras, så tar vi Järfälla framåt.
Olovslundskolan är belägen i västra Jakobsberg. På skolan går ca 620 elever från förskoleklass upp till åk 6 och hos oss finns även en anpassad grundskola med elever i åk 1- 6.
På den anpassade grundskolan är det ca 30 elever fördelade i 5 klasser. Eleverna på anpassad grundskola har intellektuell funktionsnedsättning (IF) och många elever har även fler diagnoser som t.ex. autism, ADHD och språkstörning. Våra elever är i behov av ett långsamt undervisningstempo och att bli bemötta av lugn och trygg personal. Vi använder oss bland annat av bildstöd och TAKK-tecken, som stöd för att tydliggöra uppgifter, rutiner och händelser för eleverna under dagarna på skola och fritids. Våra elever läser både mot ämnen och ämnesområden.
Vi söker nu 2 stödpedagoger till vår anpassade grundskola.
2 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-05Arbetsuppgifter
Som stödpedagog arbetar man nära eleverna under deras dagar på skola och fritids.
Du kommer ingå i ett arbetslag tillsammans med andra pedagoger och speciallärare. Undervisningen planeras av läraren men både stödpedagoger och lärare undervisar eleverna.
Som stödpedagog arbetar du både på skoltid och på fritids. Vi förväntar oss en aktiv pedagog som deltar i elevernas hela dag; i klassrummet, på raster och i fritidsverksamheten. På anpassad grundskola behöver eleverna även stöd vid t.ex. påklädning, måltider, i lek samt hjälp med personlig hygien.
Du ska tillsammans med arbetslaget planera och genomföra utbildningen på ett sätt så att den främjar elevernas utveckling, hälsa och välbefinnande. Ditt uppdrag innebär att du ska möta alla elever med respekt för sin person och ge varje elev förutsättningar att utveckla tillit och självförtroende. Alla som verkar inom skolan ska visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat. Du ska samarbeta med hemmet och skapa tillitsfulla relationer till både vårdnadshavare och arbetskollegor.Kvalifikationer
Krav :
• Stödpedagog eller annan relevant utbildning eller erfarenhet
Meriterande:
• Barnskötarutbildning
• Utbildning inom TAKK, AKK samt tydliggörande pedaogogik
• Erfarenhet av arbete inom LSS-verksamhet
• Erfarenhet av arbete med elever i behov av särskilt stöd
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Tjänsten kräver goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Järfälla har norra Stockholms mest spännande geografiska läge och växer snabbt. Vi erbjuder en arbetsplats med stor variation, goda utvecklingsmöjligheter och arbetar efter visionen Järfälla för alla framåt. Läs mer om hur det är att jobba hos oss på www.jarfalla.se/jobbaijarfalla
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Ett utdrag ur belastningsregistret krävs för arbete inom förskolor och skolor.
Vid rekrytering för tjänster med krav på lärarlegitimation genomförs en kontroll mot Skolverkets register över legitimerade lärare och förskollärare.
Vi genomför begränsade bakgrundskontroller för slutkandidaterna vid detta anställningsförfarande. Bakgrundskontroller genomförs endast i den utsträckning det är relevant för den aktuella tjänsten. I de fall utdrag ur belastningsregistret är lagstadgat kommer du även behöva uppvisa ett sådant utdrag. För mer information om hur vi arbetar med bakgrundskontroller, sehttps://www.jarfalla.se/bakgrundskontroller Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C330225". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Järfälla Kommun
(org.nr 212000-0043)
177 80 JÄRFÄLLA Arbetsplats
Järfälla kommun, Olovslundskolan Kontakt
Kommunal
Susanne Johansson 08-58029196 Jobbnummer
9950426