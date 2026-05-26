Stödpedagog till Anpassad grundskola
Laxå kommun är en trevlig liten kommun belägen i södra Örebro län. Hos oss arbetar 450 personer fördelade på fyra verksamhetsområden - Kommunledning, Samhällsutveckling, Utbildning och Vård och Omsorg. Vi arbetar efter vår värdegrund där ledorden är respektfullhet, lyhördhet, framåtanda och positivitet. Är det något du kan skriva under på? I så fall - fortsätt läsa!
Laxå kommuns Barn- och utbildningsnämnd är mitt i ett spännande utvecklingsarbete där du som engagerad och positiv stödpedagog kan vara med och påverka och utveckla utbildningen för kommande generation. Som stödpedagog arbetar du relationsbyggande, har ett formativt tänk och har höga förväntningar på alla elevers utveckling. Alla ska lyckas!
Som stödpedagog i anpassad grundskola har du huvudansvaret för elevernas omsorgsbehov och jobbar i en tät samverkan med övriga pedagoger i verksamheten.
Vi har som målsättning att erbjuda dig enbart legitimerade pedagogkollegor. Vi tror att du som stödpedagog på det sättet får bäst förutsättningar för att kunna arbeta för våra elevers bästa.
Laxå kommun söker en stödpedagog med relevant stödpedagogutbildning för anpassad grundskola.
Du kommer tillsammans med kollegor och elevhälsan vara viktig för att utgöra en trygg och lärorik verksamhet för våra elever i anpassad grundskola. Publiceringsdatum2026-05-26Dina arbetsuppgifter
• Ansvara för elevernas omsorgsbehov.
• Stötta elever medmentorskap.
• Arbeta i samverkan med övriga pedagoger där man arbetar tillsammans utifrån elevens specifika behov.
• Arbeta med fysisk aktivitet och pedagogisk verksamhet.
• Du känner till och följer verksamhetens gällande lagar, policys och rutiner.
• Du arbetar och dokumenterar i de verksamhetssystem som finns.
• Arbeta utifrån kommunens övergripande utvecklingsområden och målbild.Kvalifikationer
Relevant stödpedagogutbildning för anpassad grundskola.
Utifrån din profession har du goda kunskaper om barns utveckling och lärande samt identifiera och arbeta utifrån individens behov på organisations-, grupp-, och individnivå. Du har god samarbetsförmåga, är lyhörd och har lätt för att kommunicera och samverka med elever, föräldrar och andra yrkesgrupper. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete i anpassad grundskola sedan tidigare och vill bidra med din kompetens till arbetslaget och övriga i verksamheten.
Ansök redan nu. Vi kommer läsa ansökningar löpande och tjänsten kan tillsättas innan ansökningstidens slut under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
I den här rekryteringen har vi redan gjort våra val av annonskanaler och samarbetspartners. Vi undanber oss vänligt men bestämt all form av hjälp med rekryteringen från utomstående aktörer. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Laxå kommun
(org.nr 212000-1918), https://www.laxa.se/
Postgatan 2-4 (visa karta
)
695 80 LAXÅ Arbetsplats
BUN, Rektorsområde 4 Kontakt
Birger Johansson, Sveriges lärare 0768031400 Jobbnummer
9927621