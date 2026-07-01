Stödpedagog/stödassistent till korttidsvistelse/tillsyn barn och unga vuxna
Osby kommun, Hälsa och Omsorg / Vårdarjobb / Osby Visa alla vårdarjobb i Osby
2026-07-01
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Osby kommun ligger i nordöstra Skåne, i hjärtat av Sydsverige med goda kommunikationer och naturnära boendemiljöer.
Söker du ett givande och intressant arbete med möjlighet att utvecklas i din roll? Då har vi jobbet du söker!
Som medarbetare är du en viktig del av dagens och framtidens utveckling. Vi finns där våra medborgare finns, vi påverkar och gör skillnad i människors vardag varje dag. Vi anser att vi har Sveriges viktigaste jobb!
I Osby kommun tar vi avstamp i en gemensam värdegrund i vår strävan mot att utföra vanliga jobb ovanligt bra.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-01Arbetsuppgifter
Till vår korttidsvistelse och tillsyn enligt LSS på Ekelund söker vi nu en ny kollega då en av våra kollegor ska byta arbete inom våra verksamheter!
På Ekelund finns en våning för barn och ungdomar där vi har korttidsvistelse och tillsyn för intellektuella funktionsnedsättningar. På andra våningen har vi korttidsvistelse för unga vuxna som förbereds för att flytta hemifrån.
Tjänstgöring på båda våningarna kan förekomma, men med störst omfattning på våningen för barn och ungdomar.
Ekelund ligger mycket centralt och vi använder närheten till simhall, fritidsgården, bibliotek, ishall, fotbollsplanerna och lekplatserna som vi har nära till.
Som stödassistent ska du ge stöd, service och omvårdnad samt planerade insatser och aktiviteter i samråd med brukaren och vårdnadshavaren.
Detta innebär:
• Lagstadgat och yrkesmässigt ansvar för att fastställa stödinsatserna enligt LSS.
• Ansvara för att, tillsammans med brukaren, genomförandeplan upprättas.
• Säkerställa att insatserna som står i genomförandeplanen planeras, utförs, utvärderas och utvecklas.
• Ansvara för social dokumentation kopplat till uppdraget.
• Samverka med brukares nätverk och andra samarbetspartners samt övrig personal.
Som stödpedagog förväntas du även metodutveckla verksamheten och handleda kollegor.
Stödinsatserna ska utgå ifrån brukarens individuella behov och främja självständighet och delaktighet. Stöd ska ges med respekt för brukarens integritet och självbestämmande.
Vi utgår ifrån ett lågaffektivt förhållningssätt och arbetar efter tydliggörande pedagogik.
Arbetet innebär oregelbundna arbetstider vardag/helg samt jourtjänstgöring. Ensamarbete förekommer.Kvalifikationer
Omvårdnadsprogrammet med specialisering inom funktionsnedsättning, Barn
och fritidsprogrammet med inriktning socialt arbete eller pedagogiskt arbete eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Övrigt meriterande: Stödpedagog, utbildad fritidspedagog, fritidsledare eller annan pedagogisk utbildning.
Du ska ha goda grundläggande IT-kunskaper.
Erfarenhet av att arbeta lågaffektivt samt efter tydliggörande pedagogik.
Körkort krävs för anställningen.
Vi fäster stor vikt vid dina tidigare erfarenheter av att arbeta med personer med funktionsnedsättning inom LSS. Du ska ha mycket god känsla för service och tycker om att möta människor. Vidare har du bra samarbetsförmåga men kan även arbeta självständigt, ett positivt förhållningssätt och ett gott bemötande. Du har en god kommunikativ förmåga i både tal och skrift, samt lätt för att skapa goda relationer. Vi värderar flexibilitet och engagemang högt.
Erfarenhet av arbete med personer med intellektuella funktionsnedsättningar krävs.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: 2026-08-31 Tillträde snarast .
Det finns möjlighet att kombinera arbetet med att vara deltidsbrandman. Bedömning görs utifrån verksamhetens behov
I denna rekrytering arbetar vi med löpande urval vilket innebär att vi kan komma att kalla till anställningsintervju innan ansökningstiden har gått ut. Vi ber dig därför att inkomma med din ansökan så snart som möjligt.
Vi har valt rekryteringssätt och undanber oss därför, vänligt men bestämt, all kontakt med rekryteringsbolag.
Med hänsyn till medarbetares, kollegors, kunders och brukares hälsa tillämpar Osby kommun rökfri arbetstid.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Osby kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt.
Vi eftersträvar öppenhet kring lön. Du kan ta del av aktuell lönestatistik för tjänsten via Osby kommuns hemsida: https://www.osby.se/naringsliv--jobb/jobba-hos-oss/lonestatistik-osby-kommun.html
Om du blir kallad till intervju ber vi dig ta med betygshandlingar.
Vid eventuell anställning krävs registerutdrag från belastningsregistret.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "113/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Osby Kommun
(org.nr 212000-0902)
Osby kommun (visa karta
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283 80 OSBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Osby kommun, Hälsa och Omsorg Kontakt
Kommunal
Marie Svensson 0479-528000 Jobbnummer
9987457