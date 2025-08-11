Stödpedagog som vill vara med och utveckla framtidens boendestöd
Strömstads kommun, Boendestöd / Behandlingsassistentjobb / Strömstad Visa alla behandlingsassistentjobb i Strömstad
2025-08-11
, Tanum
, Dals-Ed
, Munkedal
, Bengtsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Strömstads kommun, Boendestöd i Strömstad
Strömstads kommun är en liten och nära organisation där alla är viktiga och arbetar tillsammans för att leverera bästa möjliga service.
Inom Socialförvaltningen arbetar vi tillsammans för att de vi är till för ska ges möjlighet att leva ett bra liv utifrån sina unika förutsättningar. Varje dag skapar vi mening i vardagen, ger stöd där det behövs och tar ansvar för att skapa trygghet och ett gott liv hela livet.Publiceringsdatum2025-08-11Arbetsuppgifter
Inom boendestödet arbetar vi utifrån ett gemensamt förhållningssätt med fokus på delaktighet, självbestämmande och individens behov i centrum (IBIC). Nu söker vi en stödpedagog som vill vara med och stärka och vidareutveckla det pedagogiska arbetet på enhetsövergripande nivå.
Som stödpedagog har du en nyckelroll i att samordna och utveckla det pedagogiska arbetet. Du kommer bland annat att:
Vägleda och stödja kollegor och chef i pedagogiska frågor.
Utveckla och implementera arbetssätt, metoder och rutiner.
Bidra med omvärldsbevakning och metodutveckling.
Driva förbättringsarbete med fokus på kvalitet och brukarnytta.
Vara en del i det dagliga arbetet i verksamheten.
Du arbetar nära dina kollegor, enhetschef, planerare, biståndshandläggare och hälso- och sjukvårdsteamet, och är en viktig länk i att hålla ihop helheten kring individens stöd.
Vi välkomnar dig till boendestödet!Kvalifikationer
* Har utbildning som stödpedagog eller annan likvärdig utbildning.
* Har erfarenhet av att planera, genomföra och följa upp pedagogiskt arbete.
* Är van att handleda kollegor och skapa engagemang i arbetsgruppen.
* Erfarenhet av att arbeta utifrån IBIC (Individens Behov I Centrum).
* Körkort B.
För att trivas i den här rollen tror vi att du är:
* Relationsskapande, du har lätt för att samarbeta och bygga förtroendefulla relationer.
* Kommunikativ, du uttrycker dig tydligt och pedagogiskt, både muntligt och skriftligt.
* Flexibel, du ser möjligheter i förändring och har lätt att anpassa dig.
* Självständig, du tar eget ansvar och driver processer framåt.
* Analytisk och reflekterande, du ser samband och har förmåga att omsätta idéer i praktiken.
Hos oss får du:
* En meningsfull vardag där du gör verklig skillnad i människors liv.
* Ett stöttande och kompetent team, med engagerade kollegor och en närvarande chef.
* Tid för reflektion och utveckling, både individuellt och tillsammans med andra.
* Vara med och påverka hur vi arbetar, samarbetar och utvecklar vår verksamhet.
* Möjlighet att arbeta i en kommun med tydligt fokus på kvalitet och brukarnytta.
Vi är en arbetsplats där idéer välkomnas, initiativ uppskattas och där du får vara med och forma framtidens stödinsatser.
ÖVRIGT
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C271735/2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Strömstads kommun
(org.nr 212000-1405) Arbetsplats
Strömstads kommun, Boendestöd Kontakt
Enhetschef personlig assistans
Johanna Dahlberg johanna.dahlberg@stromstad.se 052619604 Jobbnummer
9453519