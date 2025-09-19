Stödpedagog sökes till Viljan Kombinationsboende Lundvägen
2025-09-19
Om Viljan Kombinationsboende På Viljan Kombinationsboende satsar vi på kompetensutveckling och anställer stödpedagoger. Här arbetar vi nära varandra, med ett öppet klimat och ett gemensamt driv att göra skillnad på riktigt. Viljan Kombinationsboende i Göteborg på Lundvägen är belagd i Partille. Vi erbjuder korttidsboende till kvinnor mellan 18-65 år med samsjuklighet samt olika psykiatriska och neuropsykiatriska diagnoser och tillstånd. Vårt arbetssätt är miljöterapeutiska metoder, MI och lågaffektivt bemötande.
Om rollen Vi arbetar med engagemang i allt kring våra klienter. Vi söker dig som vill vara med och skapa en trygg, stödjande och utvecklande miljö för människor i kris och/eller med en svår livssituation. Därför är det väldigt viktigt att du själv kan se möjligheter, förmedla hopp och bemöta människor på ett respektfullt sätt. Som stödpedagog är du en viktig del av det dagliga arbetet där du tillsammans med kollegor skapar en stabil, strukturerad och omsorgsfull miljö. Du fungerar som ett stöd för klienten och tillsammans utvecklar strategier för att uppnå mål i vardagen och hjälper till i kontakter med myndigheter, andra vårdgivare och god man/förvaltare. Målet är att våra klienter ska få det hjälp och stöd som leder till ökad förmåga att klara sin vardag och för att ta nästa positiva steg i livet.
Huvudsakliga arbetsuppgifter - Samordning - ha kontakt med socialtjänst och andra samarbetspartners. - Samtal. - Dokumentera insatser och följa upp utveckling. - Stötta och delta i vardagsrutiner som städning, aktiviteter och läkarbesök. - Bidra till ett professionellt och engagerat teamarbete.
Kvalifikationer - Du är relationsskapande och har god förmåga att etablera kontakt med människor i en utsatt situation. - Du är lugn, stabil och kan hålla ett realistiskt perspektiv på situationer som uppkommer i det dagliga arbetet. - Du har en god samarbetsförmåga och relaterar till andra på ett lyhört sätt samt trivs med att samverka med andra. - Du är en självständig, ödmjuk och ansvarsfull person som brinner för omsorgsarbete och kan se individens behov. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Krav Utbildad socialpedagog eller behandlingspedagog med 400 YHP. Körkort är ett krav. Meriterande Har erfarenhet av arbete med målgruppen. Har erfarenhet av arbete med MI och/eller annan evidensbaserad metod. Har erfarenhet av dokumentationsarbete och läkemedelshantering. Anställningsvillkor Roll: Stödpedagog Eftersom vi är specialiserade på att ta emot kvinnor söker vi specifikt kvinnlig personal. Anställningsform: Tillsvidare med 6 månaders provanställning. Tjänstgöringsgrad: 85% Arbetstid: Schemalagt på dag, kväll och helg. Tillträde: Enligt överenskommelse. Kollektivavtal finns.
Vad kan vi erbjuda dig? Viljan är en del av Attendo, som är en trygg arbetsgivare och kan erbjuda dig som vill goda möjligheter att ta mer ansvar eller att gå vidare till nya roller. Vi erbjuder dig som medarbetare utbildningsmöjligheter, kollektivavtal, friskvård samt flera andra förmåner och och personalrabatter via vår förmånsportal AttendoPlus, i samarbete med Benify.
Om rekryteringsprocessen Före eventuell anställning ska utdrag ur belastningsregistret tillsammans med giltig fotolegitimation visas upp. Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd. Sista dag att ansöka är 31 oktober men urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan.
Om Attendo Viljan är en del av Attendo, som är ett av Nordens största omsorgsföretag och startades 1985. Vi är verksamma inom IOF. Våra värderingar omtanke, engagemang och kompetens vägleder oss dagligen i vårt arbete för att alla ska uppleva trivsel, delaktighet, gemenskap och arbetsglädje. Om du vill vara med och hjälpa människor att ta nästa positiva steg i livet så är Viljan arbetsplatsen för dig. Välkommen med din ansökan! Tillsammans för en bättre morgondag!
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta: Pernilla Wedin, pernilla.wedin@viljan.se
eller Maia Nilsson, maia.nilsson@viljan.se
