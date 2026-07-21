Stödpedagog sökes till Unikas verksamhet i Ulricehamn
Unika LSS Omsorg Sverige AB / Behandlingsassistentjobb / Ulricehamn Visa alla behandlingsassistentjobb i Ulricehamn
2026-07-21
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Om Unika Ulricehamn
Vill du ha ett arbete där du verkligen gör skillnad? Unikas LSS-verksamhet i Ulricehamn är en gruppbostad belägen på Brunnvägen. Vi erbjuder meningsfulla och inspirerande arbetsdagar där du får arbeta tillsammans med våra kunder som har olika funktionsnedsättningar. Vårt boende riktar sig till personer inom personkrets 1 enligt LSS 9:9, vilket inkluderar personer med intellektuell funktionsnedsättning, autism eller autismliknande tillstånd med inriktning på samsjuklighet eller psykiatrisk tilläggsdiagnos. Vi söker nu en stödpedagog som vill bli en del av vårt team
Om rollen som Stödpedagog
I rollen som stödpedagog kommer du att ge stöd och service utifrån de boendes önskemål, både i hemmet och i fritidsaktiviteter. Du ska bidra till att den boende ges möjlighet till en aktiv och meningsfull tillvaro. Vidare ska du kunna se till varje persons individuella behov och kunna bedriva pedagogiskt arbete utifrån detta. Då behovet är olika bland brukarna är ingen dag sig lik vilket bidrar till ett utmanande och spännande jobb.
Du kommer att arbeta brukarnära tillsammans med dina kollegor och har ett stort ansvar att, i samråd med verksamhetschef, driva och utveckla det pedagogiska arbetet på verksamheten. Vissa delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter ingår i arbetet.Publiceringsdatum2026-07-21Kvalifikationer
Du är relationsskapande, lugn, stabil och kan hålla ett realistiskt perspektiv på situationer som uppkommer i det dagliga arbetet. Du har en god samarbetsförmåga och relaterar till andra på ett lyhört sätt samt trivs med att samverka med andra. Du är en självständig, ödmjuk och ansvarsfull person som brinner för omsorgsarbete och kan se individens behov.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Kvalifikationer
Examen från stödpedagogutbildningen 200 YH poäng eller 60 HP inom pedagogik.
Erfarenhet samt kunskap om målgruppen LSS vuxna personkrets 1.
Grundläggande kunskaper om hushållsarbete såsom kost och hygien.
Datorvana samt goda kunskaper i svenska språket, i tal och skrift.
Erfarenhet samt kunskap om schemaläggning och bemanning
Meriterande om du därtill har:
Erfarenhet av arbetsledning
Erfarenhet av att ha jobbat med människor med autism och utmanande beteende.
Erfarenhet av att arbeta med individer med komplex psykosocial beteendeproblematik.
Erfarenhet av tydliggörande kommunikation och lågaffektivt bemötande.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Anställningsvillkor
Anställningsform: Tillsvidareanställning, med 6 månaders provanställning Tjänstgöringsgrad: heltid Arbetstid: Dag, kväll och helg Tillträde: Enligt överenskommelse, vi ser positivt på om du kan tillträda inom kort. Kollektivavtal: Vi är kollektivavtalsbundna till Vårdföretagarna/Kommunal, Bransch E.
Vad kan vi erbjuda dig?
Attendo är en trygg arbetsgivare som kan erbjuda dig som vill goda möjligheter att ta mer ansvar eller att gå vidare till nya roller. Vi erbjuder dig som medarbetare utbildningsmöjligheter, kollektivavtal, friskvård samt flera andra förmåner och personalrabatter via vår förmånsportal AttendoPlus, i samarbete med Benifex.
Om rekryteringsprocessen
Före eventuell anställning ska utdrag ur belastningsregistret tillsammans med giltig fotolegitimation visas upp. Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd. Sista ansökningsdag 2026-08-04 men urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan.
Vi använder oss av slumpmässiga alkohol och drogtester för våra anställda.
Om Attendo/Unika
Unika är en del av Attendo, som är ett av Nordens största omsorgsföretag och startades 1985. Vi är verksamma inom LSS. Våra värderingar omtanke, engagemang och kompetens vägleder oss dagligen i vårt arbete för att alla ska uppleva trivsel, delaktighet, gemenskap och arbetsglädje.
Välkommen med din ansökan!Tillsammans för en meningsfull vardag!
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta: Verksamhetschef Anita Holt, anita.holt@unika.se
0705 61 34 13 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8098039-2109256". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Unika LSS Omsorg Sverige AB
(org.nr 556664-4257), https://unikalss.teamtailor.com
Brunnvägen 56 (visa karta
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523 45 ULRICEHAMN Arbetsplats
Unika Kontakt
Anita Holt anita.holt@unika.se Jobbnummer
10008071