Stödpedagog sökes till Unika Sporredsvägen

Om Unika Sporredsvägen
Vi håller på att skapa Unikas fjärde PWS-gruppbostad där vi söker dig som vill lära dig allt om PWS, läsa in dig på forskning, driva arbetssätten framåt och stötta kollegor i deras arbete.
I början av 2026 öppnar vår nya gruppbostad för personer med Prader Willis syndrom (PWS) i Mölndal. Du kommer att vara en nyckelperson i verksamheten och vägleda arbetsgruppen i arbetssätt, bemötande osv, men du är inte ensam. Inom Unika har vi kompetensen och organisationen för att stötta, vägleda och utbilda i det specialiserade arbetet, då vi i dagsläget driver tre av fyra befintliga gruppbostäder för personer med PWS i Sverige.
Kort om PWS
Det föds mellan 5 - 7 barn med PWS per år i Sverige. Syndromet orsakas av genetiska avvikelser och kännetecknas bland annat av omåttlig aptit, låg produktion av tillväxthormon och könshormon samt varierande grad av intellektuell funktionsnedsättning samt autismliknande tillstånd.
Om rollen som Stödpedagog
I rollen som stödpedagog kommer du att ge stöd och service utifrån de boendes önskemål, både i hemmet och i fritidsaktiviteter. Du ska bidra till att den boende ges möjlighet till en aktiv och meningsfull tillvaro. Vidare ska du kunna se till varje persons individuella behov och kunna bedriva pedagogiskt arbete utifrån detta. Då behovet är olika bland brukarna är ingen dag sig lik vilket bidrar till ett utmanande och spännande jobb. Du kommer även att lära dig de specifika arbetssätt som vi använder och utvecklar för personer med PWS.
Du kommer att arbeta brukarnära tillsammans med dina kollegor och har ett stort ansvar att, i samråd med verksamhetschef, driva och utveckla det pedagogiska arbetet på verksamheten. Vissa delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter ingår i arbetet.
Kvalifikationer Examen från stödpedagogutbildningen 200 YH poäng eller 60 HP inom pedagogik.
Erfarenhet samt kunskap om målgruppen LSS vuxna personkrets 1.
Grundläggande kunskaper om hushållsarbete såsom kost och hygien.
Datorvana samt goda kunskaper i svenska språket, i tal och skrift.
Meriterande om du därtill har Erfarenhet av arbetsledning
Erfarenhet av att ha jobbat med människor med autism.
Erfarenhet av att arbeta med utmanande beteende.
Erfarenhet av att arbeta med individer med komplex psykosocial beteendeproblematik.
Erfarenhet av tydliggörande kommunikation och lågaffektivt bemötande.
Erfarenhet av Prader Willis Syndrom.
B-körkort är meriterande.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och vi söker dig som är intresserad av att ta till dig ny kunskap och forskning, och ändra ditt arbetssätt utifrån denna.
Anställningsvillkor Anställningsform: Tillsvidare, provanställning 6 månader tillämpas Tjänstgöringsgrad: 80-90% Arbetstid: Blandade tider Tillträde: 1:a februari 2026 Kollektivavtal: Vi är kollektivavtalsbundna till Vårdföretagarna/Kommunal, Bransch E.
Vad kan vi erbjuda dig?Attendo är en trygg arbetsgivare som kan erbjuda dig som vill goda möjligheter att ta mer ansvar eller att gå vidare till nya roller. Vi erbjuder dig som medarbetare utbildningsmöjligheter, kollektivavtal, friskvård samt flera andra förmåner och personalrabatter via vår förmånsportal AttendoPlus, i samarbete med Benifex.
Om rekryteringsprocessenFöre eventuell anställning ska utdrag ur belastningsregistret tillsammans med giltig fotolegitimation visas upp. Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd. Sista ansökningsdag 2025-11-30 men urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan.
Om Attendo/UnikaUnika är en del av Attendo, som är ett av Nordens största omsorgsföretag och startades 1985. Vi är verksamma inom LSS. Våra värderingar omtanke, engagemang och kompetens vägleder oss dagligen i vårt arbete för att alla ska uppleva trivsel, delaktighet, gemenskap och arbetsglädje.
