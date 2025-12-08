Stödpedagog sökes till Unika daglig verksamhet Rännilsvägen
Unika LSS Omsorg Sverige AB / Behandlingsassistentjobb / Södertälje Visa alla behandlingsassistentjobb i Södertälje
2025-12-08
, Salem
, Ekerö
, Nykvarn
, Botkyrka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Unika LSS Omsorg Sverige AB i Södertälje
, Huddinge
, Stockholm
, Solna
, Sollentuna
eller i hela Sverige
Om Unika daglig verksamhet Rännilsvägen
Rännilsvägens dagliga verksamhet riktar sig mot vuxna personer med varierande funktionsnedsättningar inom LSS. Vi har 20 platser och har upptagningsområde hela Sverige. Lokalerna är belägna på bottenplan i en bostadsrättsförening i Östertälje. Vi erbjuder våra deltagare ett individanpassat arbete. I dagsläget arbetar vi med återvinning, pyssel, hantverk, måleri och bakning.
Om rollen som Stödpedagog
I rollen som stödpedagog kommer du att ge stöd och service utifrån de boendes önskemål, både i hemmet och i fritidsaktiviteter. Du ska bidra till att den boende ges möjlighet till en aktiv och meningsfull tillvaro. Vidare ska du kunna se till varje persons individuella behov och kunna bedriva pedagogiskt arbete utifrån detta. Då behovet är olika bland brukarna är ingen dag sig lik vilket bidrar till ett utmanande och spännande jobb.
Du kommer att arbeta brukarnära tillsammans med dina kollegor och har ett stort ansvar att, i samråd med verksamhetschef och samordnare, driva och utveckla det pedagogiska arbetet på verksamheten. Vissa delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter ingår i arbetet.
Kvalifikationer Examen från stödpedagogutbildningen 200 YH poäng eller 60 HP inom pedagogik.
Erfarenhet samt kunskap om målgruppen LSS vuxna personkrets 1.
Datorvana samt goda kunskaper i svenska språket, i tal och skrift.
B-körkort
Meriterande om du därtill har Erfarenhet av handledning
Erfarenhet av att ha jobbat med människor med autism och utmanande beteende.
Erfarenhet av att arbeta med individer med komplex psykosocial beteendeproblematik.
Erfarenhet av tydliggörande kommunikation och lågaffektivt bemötande om du därtill har genomgått utbildningar i Studio 3, TAKK, AKK & Tydliggörande pedagogik.
Kunskap eller erfarenhet av hantverk
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Anställningsvillkor Anställningsform: Tillsvidare med sex månaders provanställning Tjänstgöringsgrad: 100% Arbetstid: Mån-Fre dagtid Tillträde: Enligt överenskommelse, vi ser positivt på om du kan tillträda inom kort. Kollektivavtal: Vi är kollektivavtalsbundna till Vårdföretagarna/Kommunal, Bransch E.
Vad kan vi erbjuda dig?Attendo är en trygg arbetsgivare som kan erbjuda dig som vill goda möjligheter att ta mer ansvar eller att gå vidare till nya roller. Vi erbjuder dig som medarbetare utbildningsmöjligheter, kollektivavtal, friskvård samt flera andra förmåner och personalrabatter via vår förmånsportal AttendoPlus, i samarbete med Benifex.
Om rekryteringsprocessenFöre eventuell anställning ska utdrag ur belastningsregistret tillsammans med giltig fotolegitimation visas upp. Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd. Sista ansökningsdag 2/1-2026 men urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan.
Om Attendo/UnikaUnika är en del av Attendo, som är ett av Nordens största omsorgsföretag och startades 1985. Vi är verksamma inom LSS. Våra värderingar omtanke, engagemang och kompetens vägleder oss dagligen i vårt arbete för att alla ska uppleva trivsel, delaktighet, gemenskap och arbetsglädje.
Välkommen med din ansökan!Tillsammans för en meningsfull vardag!Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta:
Jeanette Hellmanjeanette.hellman@viljan.se Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Unika LSS Omsorg Sverige AB
(org.nr 556664-4257), http://www.unika.se Arbetsplats
Unika Jobbnummer
9632528