Stödpedagog sökes till Unika Arwidius väg i Arlöv
Unika LSS Omsorg Sverige AB / Behandlingsassistentjobb / Burlöv Visa alla behandlingsassistentjobb i Burlöv
2025-12-08
Söker du ett jobb där du både gör skillnad och får använda din pedagogiska superkraft varje dag? På Unika Arwidius väg söker vi en stödpedagog som gillar variation, teamwork och att hitta smarta lösningar - ibland på saker du inte ens visste behövde lösas. Här får du engagerade kollegor, en naturnära miljö och en vardag som känns meningsfull från start!
Om Unika Arwidius väg
Arwidius väg 62 A är en LSS-gruppbostad belägen i ett lugnt och trivsamt område med närhet till natur, promenadstråk och goda kommunikationer. Här erbjuder vi ett tryggt och individuellt anpassat boende för vuxna inom personkrets 1. Varje boende har en egen lägenhet samt tillgång till gemensamma, hemtrevliga utrymmen. Personal finns på plats dygnet runt och arbetar med struktur, delaktighet och ett lugnt, respektfullt bemötande. Vårt mål är att stärka varje individs självständighet, skapa en meningsfull vardag och bidra till hög livskvalitet.
Nu söker vi dig som vill bli en del av vårt engagerade team med tre andra stödpedagoger - ett gäng där samarbete, öppenhet och driv kommer naturligt. Tillsammans skapar vi trygghet, struktur och dagar som faktiskt gör skillnad för de personer vi stöttar.
Om rollen som Stödpedagog
Som stödpedagog ger du stöd och service utifrån de boendes individuella önskemål och behov - både i hemmet och vid fritidsaktiviteter.
Du arbetar nära de boende och i ett tätt samarbete med dina kollegor. Tillsammans driver ni och vidareutvecklar det pedagogiska arbetet i dialog med verksamhetschef.
På Arwidius väg har vi hög personaltäthet, vilket betyder att du faktiskt hinner ge det stöd du vill ge - och att du aldrig står ensam när vardagen får lite extra fart.
I rollen har du ett helhetsansvar för det pedagogiska arbetet. Du anpassar insatser efter individens förutsättningar och arbetar strukturerat, även de dagar då planen får improvisera lite. Eftersom behoven varierar är arbetet både omväxlande och utvecklande.
Vi letar inte bara efter en stödpedagog - målet är att hitta rätt stödpedagog. Den som kompletterar vårt team, fyller luckor vi inte ens visste att vi hade och som tycker att lagarbete är minst lika viktigt som pedagogiken i sig.
Kvalifikationer Examen från stödpedagogutbildningen 200 YH poäng eller 60 HP inom pedagogik.
Erfarenhet samt kunskap om målgruppen LSS vuxna personkrets 1.
Grundläggande kunskaper om hushållsarbete såsom kost och hygien.
Datorvana samt goda kunskaper i svenska språket, i tal och skrift.
Meriterande om du därtill har Erfarenhet av arbetsledning
Erfarenhet av att ha jobbat med människor med autism och utmanande beteende.
Erfarenhet av att arbeta med individer med komplex psykosocial beteendeproblematik.
Erfarenhet av tydliggörande kommunikation och lågaffektivt bemötande
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Anställningsvillkor Anställningsform: Tillsvidareanställning Tjänstgöringsgrad: 85 - 90% Arbetstid: Varierande arbetstider dag, kväll och helg Tillträde: Enligt överenskommelse, vi ser positivt på om du kan tillträda inom kort. Kollektivavtal: Vi är kollektivavtalsbundna till Vårdföretagarna/Kommunal, Bransch E.
Vad kan vi erbjuda dig?Attendo är en trygg arbetsgivare som kan erbjuda dig som vill goda möjligheter att ta mer ansvar eller att gå vidare till nya roller. Vi erbjuder dig som medarbetare utbildningsmöjligheter, kollektivavtal, friskvård samt flera andra förmåner och personalrabatter via vår förmånsportal AttendoPlus, i samarbete med Benifex.
Om rekryteringsprocessenFöre eventuell anställning ska utdrag ur belastningsregistret tillsammans med giltig fotolegitimation visas upp. Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd. Sista ansökningsdag 2025-12-21 men urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan.
Om Attendo/UnikaUnika är en del av Attendo, som är ett av Nordens största omsorgsföretag och startades 1985. Vi är verksamma inom LSS. Våra värderingar omtanke, engagemang och kompetens vägleder oss dagligen i vårt arbete för att alla ska uppleva trivsel, delaktighet, gemenskap och arbetsglädje.
Välkommen med din ansökan!Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta: Sheri Sylejmani, sheri.sylejmani@unika.se Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Unika LSS Omsorg Sverige AB
(org.nr 556664-4257), http://www.unika.se Arbetsplats
Unika Kontakt
Sheri Sylejmani sheri.sylejmani@unika.se Jobbnummer
9632529