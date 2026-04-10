Stödpedagog sökes till samordnaruppdrag för LSS-boende i Vasastan
Unika LSS Omsorg Sverige AB / Behandlingsassistentjobb / Stockholm Visa alla behandlingsassistentjobb i Stockholm
2026-04-10
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Unika LSS Omsorg Sverige AB i Stockholm
, Solna
, Huddinge
, Sollentuna
, Vaxholm
eller i hela Sverige
Om verksamheten
Gruppbostaden har inriktningen LSS 9:9 personkrets 1. Stockholms stad och drivs av Unika LSS Omsorg på uppdrag av Norra innerstaden Stockholms stad. Boendet har 4 platser och personal dygnet runt.
Vi söker nu en medarbetare som kan anta rollen som samordnare och stödpedagog i på vår enhet.
Om rollen som Stödpedagog
I rollen som stödpedagog kommer du att ge stöd och service utifrån de boendes önskemål, både i hemmet och i fritidsaktiviteter. Du ska bidra till att den boende ges möjlighet till en aktiv och meningsfull tillvaro. Vidare ska du kunna se till varje persons individuella behov och kunna bedriva pedagogiskt arbete utifrån detta. Då behovet är olika bland brukarna är ingen dag sig lik vilket bidrar till ett utmanande och spännande jobb.
Du kommer att arbeta brukarnära tillsammans med dina kollegor och har ett stort ansvar att, i samråd med verksamhetschef, driva och utveckla det pedagogiska arbetet på verksamheten. Vissa delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter ingår i arbetet.
Som stödpedagog ingår även vissa administrativa arbetsuppgifter på verksamhetsnivå. Du ingår i ett nätverk av stödpedagoger alt. samordnare med regelbundna träffar ett par gånger per termin.
Om rollen som Samordnare
I rollen som samordnare arbetar du främst med att ge stöd och service utifrån de boendes önskemål och med att ge den enskilde en meningsfull vardag, utifrån ett pedagogiskt förhållningssätt. I tjänsten ingår även ett visst arbetsledaransvar. Du arbetar även med administrativa arbetsuppgifter såsom schemaläggning, bemanning, kvalitetsförbättringar, riskbedömningar och dokumentation.
Du har ett nära samarbete med verksamhetschefen och en nära kontakt med medarbetargruppen. Din roll blir central i att stödja den dagliga driften av verksamheten. Du ger stöd och service både i hemmet och i fritidsaktiviteter samt utvecklar det pedagogiska stödet utifrån den enskildes behov.
Tjänstgöringsgraden är ca 100 % och arbetstiden kommer vara förlagd på rullande schema och fördelat på, morgon, dag, kväll och helg. Rollen som samordnare är kombinerad med rollen som stödpedagog och det innebär att du arbetar med stödinsatser tillsammans med våra huvudpersoner i deras vardag. Publiceringsdatum2026-04-10Kvalifikationer
Du är relationsskapande, lugn, stabil och kan hålla ett realistiskt perspektiv på situationer som uppkommer i det dagliga arbetet. Du har en god samarbetsförmåga och relaterar till andra på ett lyhört sätt samt trivs med att samverka med andra. Du är en självständig, ödmjuk och ansvarsfull person som brinner för omsorgsarbete och kan se individens behov.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Examen från stödpedagogutbildningen 200 YH poäng eller 60 HP inom pedagogik.
Erfarenhet samt kunskap om målgruppen LSS vuxna personkrets 1.
Grundläggande kunskaper om hushållsarbete såsom kost och hygien.
Datorvana samt goda kunskaper i svenska språket, i tal och skrift.
Meriterande om du därtill har:
Erfarenhet av arbetsledning
Kunskap om TAKK
Erfarenhet av att ha jobbat med människor med autism och utmanande beteende.
Erfarenhet av att arbeta med individer med komplex psykosocial beteendeproblematik.
Erfarenhet av tydliggörande kommunikation och lågaffektivt bemötande.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Anställningsvillkor
Anställningsform: Tillsvidare med 6 månaders provanställning Tjänstgöringsgrad: ca 100 % Arbetstid: Rullande schema Tillträde: Enligt överenskommelse, vi ser positivt på om du kan tillträda inom kort. Kollektivavtal: Vi är kollektivavtalsbundna till Vårdföretagarna/Kommunal, Bransch E.
Vad kan vi erbjuda dig?
Attendo är en trygg arbetsgivare som kan erbjuda dig som vill goda möjligheter att ta mer ansvar eller att gå vidare till nya roller. Vi erbjuder dig som medarbetare utbildningsmöjligheter, kollektivavtal, friskvård samt flera andra förmåner och personalrabatter via vår förmånsportal AttendoPlus, i samarbete med Benifex.
Om rekryteringsprocessen
Före eventuell anställning ska utdrag ur belastningsregistret tillsammans med giltig fotolegitimation visas upp. Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd. Sista ansökningsdag 2026-05-10 men urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan.
Om Attendo/Unika
Unika är en del av Attendo, som är ett av Nordens största omsorgsföretag och startades 1985. Vi är verksamma inom LSS. Våra värderingar omtanke, engagemang och kompetens vägleder oss dagligen i vårt arbete för att alla ska uppleva trivsel, delaktighet, gemenskap och arbetsglädje.
Välkommen med din ansökan!Tillsammans för en meningsfull vardag!
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta:
Verksamhetschef Sophia Haglind Scherer 070-345 15 62 sophia.haglind.scherer@unika.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-07
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7540113-1938567".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Unika LSS Omsorg Sverige AB
https://unikalss.teamtailor.com
Lilla Bantorget 3
)
111 23 STOCKHOLM
Unika Jobbnummer
9846420