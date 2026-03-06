Stödpedagog sökes till LSS gruppbostad Eslövs Kommun
2026-03-06
Vi söker en stödpedagog som vill vara med och driva vårt stora pedagogiska och kvalitativa förändringsarbete och som jobbar utifrån: engagemang, nyskapande och allas lika värde samt som vill vara med att driva ett kvalitativt omsorgsarbete för våra vuxna brukare inom gruppbostad LSS.
Ditt uppdrag
Du ingår i ett team som består av: stödbiträden, stödassistenter, stödpedagog och omsorgspedagog som alla arbetar för att våra brukare ska ges möjlighet att leva ett så självständigt liv som möjligt.
Som stödpedagog inom verksamhet funktionsnedsättning har du ett lagstadgat och yrkesmässigt ansvar för stödinsatserna enligt LSS. Du ger stöd och service utifrån brukarens behov och önskemål samt utifrån individuell genomförandeplan. Stödinsatserna utgår från brukaren individuella behov för att främja förmågor, integritet, delaktighet och självbestämmande. En arbetsdag kan bland annat bestå av att ge pedagogiskt stöd och hjälp med stöd kring aktiviteter, måltider, planering, påminnelser, sociala situationer, personlig omvårdnad, städning, tvätt och annat som den du stödjer behöver hjälp med. Utöver det har du ansvar för att hålla ett nära och gott samarbete med anhöriga, godman/förvaltare samt andra professioner inom hälso- och sjukvården.
Arbetstiderna är oregelbundna med dag, kväll, jour, natt och helg.
I arbetet ingår att aktivt implementera och utveckla metodarbetet. Vidare initierar och upprättar du individuella handlingsplaner, gör riskbedömningar vid behov samt ansvarar för att genomförandeplaner och dokumentation upprättas och följs upp. I arbetet förekommer omvårdnadsarbete och att bemöta utmanande situationer. Vi jobbar lösningsfokuserat på enheten. Hos oss arbetar du både i team och självständigt. Då du kommer handleda dina kollegor i det pedagogiska utvecklingsarbetet, är det viktigt att du känner dig trygg och har ett genuint intresse av att arbeta tillsammans med människor och att utveckla pedagogiska arbetssätt.
Din erfarenhet
• Utbildad stödpedagog alternativt har en likvärdig pedagogisk utbildning, exempelvis eftergymnasial utbildning om 200 YH eller 60 HP inom funktionsnedsättning/beteendevetenskapliga området.
• God kunskap kring pedagogiska metoder tex inom tydliggörande pedagogik.
• Goda kunskaper och erfarenhet kring låg affektivt bemötande.
• Erfarenhet av upprättande och uppföljning av genomförandeplaner och annan social dokumentation och handledning kring det.
• Tidigare erfarenhet av att arbeta aktivt som stödpedagog inom LSS eller annan erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
• Kunskap om lågaffektivt bemötande.
• God datorvana.
• Goda kunskaper i det svenska språket, både i tal och skrift är absolut krav eftersom arbetet innebär att säkerställa dokumentation.
Meriterande är:
• Erfarenhet av arbete med välfärdsteknologi och att kvalitetssäkra arbetet.
• Erfarenhet av arbete med psykisk ohälsa.
• Erfarenhet av att arbeta aktivt som stödpedagog inom LSS eller annan erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Är det här du?
Du är trygg i dig själv och utstrålar lugn och harmoni. Du är genuint intresserad av att förstå människor, att stötta både brukare och kollegor i arbetet utifrån olika förutsättningar och behov. För dig är kravanpassning och pedagogik en naturlig del i arbetet. För dig är det viktigt att ge god service och stöd genom professionellt bemötande. Vidare har du god samarbetsförmåga och fallenhet för att inspirera andra för att nå verksamhetens mål.
• Vill vara med och driva vårt stora pedagogiska och kvalitativa förändringsarbete.
• Erfarenhet av självständigt arbete med egen struktur samt nära teamarbete med olika yrkeskategorier.
• Kunskap inom evidensbaserade metoder, välfärdsteknik samt hälsofrämjande förhållningssätt och att kunna bemöta varje individ utifrån deras förmågor.
Vi ser det som en självklarhet att du arbetar utifrån Eslöv kommuns värdeord: Engagemang, Nyskapande och Allas lika värde.
Vi erbjuder
Hos oss får du möjlighet att arbeta mot en bred målgrupp och göra skillnad i människors vardag. Att arbeta hos oss innebär stort engagemang och omtanke om varandra med fokus på utveckling och kvalitet, både bland brukare och personal. Du får aktivt vara med och driva förändrings och utvecklingsarbete.
Om arbetsplatsen
Brukarna lever med funktionsnedsättningar/neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, psykisk ohälsa och autism. Utåtagerande beteende kan förekomma. Personalen arbetar med brukarnära omvårdnad likväl som stöd i brukarnas vardag
Arbetet är varierande och mycket utvecklande då du på enheten möter ett brett spektrum inom intellektuell funktionsnedsättning, autism och NPF diagnoser.
I denna rekrytering arbetar vi med löpande urval, vilket innebär att vi fortlöpande utvärderar ansökningar. Alla ansökningar beaktas och ingen kommer bli anställd innan annonsen löper ut.
Det finns många goda anledningar till att välja Eslövs kommun som arbetsgivare.
Här har vi samlat några av dem:https://eslov.se/arbete-och-arbetsmarknad/jobba-hos-oss/kommunen-som-arbetsgivare/
(https://eslov.se/arbete-och-arbetsmarknad/jobba-hos-oss/kommunen-som-arbetsgivare/)
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt. Vid problem med ansökan var god kontakta Visma support 0771-693 693
Eslövs kommun begär utdrag ur belastningsregistret vid nyanställningar av medarbetare som ska arbeta i brukares hem. Belastningsregistret beställer du här:
Arbete i hemmet med äldre och personer med funktionsnedsättning, e-tjänst | Polismyndigheten (https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/arbete-i-hemmet-med-aldre-och-personer-med-funktionsnedsattning-e-tjanst/)
Vi rekommenderar att du väljer att få utdraget skickat till din digitala brevlåda för snabbare hantering.
Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Om du har skyddad identitet ansöker du genom att skicka in din ansökan skriftligen eller lämna den i Kontaktcenter på Gröna Torg 2. Märk din ansökan med Rekryteringsavdelningen och annonsens referensnummer.
Medarbetare sökes under förutsättning att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt.
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C310691 - 2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eslövs kommun
(org.nr 212000-1173) Arbetsplats
Eslövs kommun, Funktionsnedsättning Kontakt
Enhetschef
Anna Berglund anna.berglund2@eslov.se 041362396 Jobbnummer
9781787