Stödpedagog sökes till LSS gruppboende Marieholm i Eslövs Kommun
Eslövs kommun, Funktionsnedsättning / Behandlingsassistentjobb / Eslöv Visa alla behandlingsassistentjobb i Eslöv
2026-02-24
, Kävlinge
, Höör
, Lund
, Svalöv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Eslövs kommun, Funktionsnedsättning i Eslöv
Vi söker en engagerad och nytänkande stödpedagog som vill bidra till ett kvalitativt stöd för personer med funktionsnedsättning. Hos oss får du möjlighet att arbeta nära både brukare och kollegor i ett kreativt och utvecklingsinriktat team, där pedagogik, struktur och kommunikation står i centrum. Tillsammans skapar vi en trygg och meningsfull vardag - med fokus på allas lika värde.
Ditt uppdrag
LSS-boendet i Marieholm är ett särskilt boende för personer som har insatser enligt 9:9 LSS. På boendet finns 6 lägenheter med ett gemensamhetsutrymme. Hos oss arbetar 12 engagerade medarbetare.
Arbetstiderna är oregelbundna och förlagda på dag, kväll, helg och vaken natt.
Som stödpedagog hos oss arbetar du varierat med brukare och kollegor.
Tillsammans med dina kollegor arbetar du med att:
• Utveckla struktur, kommunikation och pedagogiska processer kring brukarna.
• Samverkar med brukarens nätverk, kollegor och andra samarbetspartners såsom vuxenhabilitering, psykiatri och vårdcentraler.
• Arbeta aktivt med rådande metoder och förhållningssätt som till exempel låg affektivt bemötande och tydliggörande pedagogik.
• Ge brukaren stöd i vardagen med serviceinsatser, såsom personlig omvårdnad, fritidsaktiviteter och hushållssysslor exempelvis matlagning.
• Arbetar aktivt med att brukaren ska känna sig trygg i sitt hem och ha inflytande över sin vardag.
• Utforma och genomföra handlingsplaner, riskanalyser och utbildningsinsatser är en del av ditt arbete.
Du ingår i ett team av stödbiträden och stödassistenter och en omsorgspedagog. Du utför samma arbetsuppgifter som stödbiträdena och stödassistenterna och utöver detta så ger du stöd till dina kollegor.
I ditt uppdrag som stödpedagog ska du även säkerställa kontaktmannaskapet på enheten.
Du bidrar aktivt för att stärka kollegorna i arbetet, exempelvis inom dokumentation, nytänkande och pedagogiska metoder.
Din erfarenhet
• Utbildad stödpedagog alternativt har en likvärdig pedagogisk utbildning, exempelvis eftergymnasial utbildning om 200 YH eller 60 HP inom funktionsnedsättning/beteendevetenskapliga området.
• Erfarenhet av att jobbat aktivt med stödpedagogsarbete eller annan erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
• God kunskap med tydliggörande pedagogik samt pedagogiska metoder.
• Datorvana och goda kunskaper i det svenska språket, både i tal och skrift är absolut krav eftersom arbetet innebär att säkerställa dokumentation.
Meriterande är:
• Kunskap om lågaffektivt bemötande
• Erfarenhet av arbete med välfärdsteknologi och att kvalitetssäkra arbetet.
• Kunskap och erfarenhet av AKK.
• Erfarenhet från arbete inom psykiatrin eller social psykiatrin.
• Erfarenhet av arbete med psykisk ohälsa för brukare inom verksamhet funktionsnedsättning.
Är det här du?
• Du är trygg i dig själv och utstrålar lugn och harmoni.
• Du är genuint intresserad av att förstå människor, att stötta både brukare och kollegor i arbetet utifrån olika förutsättningar och behov.
• Du är nytänkande och motiveras av att utvecka pedagogiken och stödet för brukarna.
• För dig är kravanpassning och pedagogik en naturlig del i arbetet. För dig är det viktigt att ge god service och stöd genom professionellt bemötande.
• Vidare har du god samarbetsförmåga och fallenhet för att inspirera andra för att nå verksamhetens mål.
Vi ser det som en självklarhet att du arbetar utifrån Eslöv kommuns värdeord: Engagemang, Nyskapande och Allas lika värde.
Vi erbjuder
Hos oss får du möjlighet att växa som person genom ditt intresse för utveckling och kvalitet mot både brukare och personal. Vi erbjuder en arbetsplats med stort engagemang för brukare och personal.
Om arbetsplatsen
I LSS-bostaden för vuxna bor personer som lever med funktionsnedsättningar/neuropsykiatriska funktionsnedsättningar såsom psykisk ohälsa och autism. Utåtagerande beteende kan förekomma.
Som personal arbetar du personcentrerat dvs att då du arbetar så har du ansvar för en ev flera brukare under ditt arbetspass. Du utgår från brukarens bostad och ge stöd och service utifrån brukarens behov. Tillsynsbehovet är stort och därför förekommer en på en arbete. Publiceringsdatum2026-02-24Övrig information
I denna rekrytering arbetar vi med löpande urval, vilket innebär att vi fortlöpande utvärderar ansökningar. Alla ansökningar beaktas och ingen kommer bli anställd innan annonsen löper ut.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt. Vid problem med ansökan var god kontakta Visma support 0771-693 693
Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Om du har skyddad identitet ansöker du genom att skicka in din ansökan skriftligen eller lämna den i Kontaktcenter på Gröna Torg 2. Märk din ansökan med Rekryteringsavdelningen och annonsens referensnummer.
Enligt Lag (2013:852) om registerkontroll skall du vara beredd att lämna ett registerutdrag (högst ett år gammalt) ur polisens belastningsregister. Utdraget beställs av den arbetssökande själv från Rikspolisstyrelsen. Blankett kan hämtas på www.polisen.se
eller på närmsta polisstation.
Medarbetare sökes under förutsättning att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C302391 - 2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eslövs kommun
(org.nr 212000-1173) Arbetsplats
Eslövs kommun, Funktionsnedsättning Kontakt
Enhetschef
Pernilla Björk pernilla.bjork@eslov.se 0413-62587 Jobbnummer
9760553