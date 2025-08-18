Stödpedagog sökes till korttidsvistelse och korttidstillsyn
2025-08-18
Partille kommun har idag 40 000 invånare och är en förstad i utveckling.
Inom vård och omsorgsförvaltningen finns idag korttidstillsyn för skolungdomar samt korttidsvistelse i form av korttidshem, lägerverksamhet och stödfamilj. Vår målgrupp är barn och ungdomar med olika funktionsnedsättning. Vi erbjuder en trygg och meningsfull fritid, social gemenskap och miljöbyte.Publiceringsdatum2025-08-18Arbetsuppgifter
Till oss på enheten för korttidsvistelse och korttidstillsyn för barn och unga med funktionsnedsättning söker vi nu en stödpedagog!
Ditt uppdrag är främst placerat på våra två korttidshem där vi också har korttidstillsyn för skolungdomar på eftermiddagar och lov. Verksamhetens huvudsakliga mål är att erbjuda bästa möjliga vistelse för våra deltagare utifrån gällande lagstiftning och riktlinjer. En viktig del av dina arbetsuppgifter är såldes att säkerställa arbetet mot uppsatta utvecklingsmål som utfärdats enligt beslut och genomförandeplan.
Som stödpedagog ansvarar du för att beslutade metoder och arbetssätt implementeras i verksamheten och i arbetet med brukaren. Du initierar till och tar tillsammans med dina kollegor fram handlingsplaner kring specifika brukare utifrån behov. I vardagen arbetar du löpande med att stödja, motivera och vägleda dina kollegor. I din roll har du ett övergripande ansvar för AKK och social dokumentation och är ett stöd till övrig personal i arbetet med detta. Du söker kunskap samt håller dig uppdaterad och informerad kring nya metoder och arbetssätt inom LSS. I arbetsgruppen arbetar du aktivt med att implementera ett etiskt förhållningssätt som främjar brukarens självbestämmande, delaktighet och integritet.
I nära samarbete med enhetschef arbetar du med bland annat beläggning, bemanning och andra uppgifter utifrån kompetens. Du kommer ha möjlighet att påverka ditt uppdrag och forma det utifrån dina kompetenser.
Våra stödpedagoger inom avdelning funktionshinder ingår i ett övergripande nätverk som drivs av våra tre metodutvecklare. Detta innebär att du regelbundet träffar kollegor från andra verksamheter inom avdelningen för att utbyta erfarenheter. Våra metodutvecklare erbjuder även vid behov utbildning/handledning till alla våra personalgrupper.
Du arbetar dag, kväll samt varannan helg.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en eftergymnasial utbildning inom funktionshinderområdet som omfattar minst 200 YH-poäng alt. 60 högskolepoäng eller motsvarande, exempelvis stödpedagog, socionom eller socialpedagog. Vidare behöver du ha arbetat i en arbetsledande/handledande eller likande roll tidigare. Du har god kunskap om social dokumentation, evidensbaserade metoder och AKK. Meriterande är att tidigare ha arbetat med barn. Körkort är ett krav för tjänsten.
Då korttidsvistelse är en föränderlig verksamhet behöver du som person var flexibel, gilla utmaningar samt vara lösningsfokuserad. Du behöver tycka om att arbeta i ett högt tempo och vara snabb på att ställa om när nya verksamhetsbehov dyker upp. Du har även en välutvecklad pedagogisk förmåga med god förståelse för hur människan tar till sig kunskap och människors olika förutsättningar. Du anpassar ditt sätt att förmedla budskap till mottagaren.
Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Intervjuer kommer att hållas löpande.
Välkommen med din ansökan!
