Stödpedagog sökes till gruppbostad LSS beläget i Enskede
2025-08-15
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Vill du göra skillnad i Stockholmarnas vardag, och jobba i en spännande och växande stadsdel? Hos oss får du utvecklas och växa med uppgiften. Vi arbetar för att hitta nya innovativa arbetssätt för ett hälsosamt och meningsfullt åldrande. Till stöd för detta har vi ett innovationscentrum med framstående välfärdsteknik inom vård och omsorg. Tillsammans arbetar vi för att vara ett stadsdelsområde i en trygg stad att växa upp, leva och att åldras i.
Välkommen till oss
Enskede Årsta Vantör Gruppbostäder och servicebostäder LSS består av 16 enheter.
På enheterna bor vuxna personer med funktionsnedsättning i egen lägenhet med möjlighet till social samvaro i gemensamma utrymmen.
Vårt uppdrag är att erbjuda stöd och service utifrån den enskildes behov och önskemål och vi arbetar aktivt med att främja jämlikhet och full delaktighet i samhällslivet för brukarna. Arbetet genomsyras av ett pedagogiskt förhållningssätt, ett strukturerat arbetssätt samt ett lågaffektivt och respektfullt bemötande gentemot brukare och kollegor.
Vi söker nu en stödpedagog till en av våra gruppbostäder i Enskede. På gruppbostaden bor vuxna personer som tillhör personkrets 1 enligt LSS.
Vi erbjuder
Vi erbjuder dig ett spännande och utvecklande arbete där du tillsammans med engagerade kollegor, en närvarande chef och kontinuerlig handledning av områdets metodutvecklare ges förutsättningar för ett framgångsrikt teamarbete. Vi har också löpande nätverksträffar för enheternas stödpedagoger.
Du får möjlighet till semesterväxling och friskvårdspeng samt erbjuds att förmånligt köpa träningskort till Stockholms stads simhallar gym och träningsanläggningar. Därutöver har du som anställd i Stockholms stad för närvarande rabatt på ett flertal andra gym och träningsanläggningar.
Din roll
Som stödpedagog sker det huvudsakliga arbetet på gruppbostaden där du utför det vardags- och brukarnära arbetet tillsammans med dina kollegor. En del av arbetstiden är avsatt för stödpedagoguppdraget.
I uppdraget ingår det att planera, strukturera, följa upp och utvärdera det pedagogiska arbetet på enheten samt att stödja, coacha och inspirera dina kollegor i den pedagogiska utvecklingen. Du deltar på stödpedagogträffar tillsammans med vår metodutvecklare.
Du kommer vara ett bollplank och en drivande kraft i utvecklingen kring arbetssätt, metoder och social dokumentation. Du driver det pedagogiska utvecklingsarbetet framåt på både individ- och gruppnivå med brukarnas inflytande, delaktighet och behov i fokus.
Tillsammans med dina kollegor har du en central roll i enhetens kvalitetsutveckling och det systematiska förbättringsarbetet.
I arbetet som stödpedagog ingår även omvärldsbevakning och att du kontinuerligt uppdaterar dig om pedagogisk och evidensbaserad kunskap och sedan informerar och vägleder dina kollegor kring detta.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har:
fullgjort stödpedagogutbildningen på 200 YH-poäng.
kunskap om och praktisk erfarenhet från arbete på gruppbostad, personkrets 1
kunskap om och praktisk erfarenhet av att arbeta med lågaffektivt bemötande och tydliggörande pedagogik
dokumentations- och datorvana
kunskap om och praktisk erfarenhet av Alternativ och kompletterande kommunikation, AKK
Har god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift.
Det är meriterande om du har vana att skriva bemötande- och handlingsplaner
Vi söker dig som är en positiv och engagerad stödpedagog som kan arbeta pedagogiskt utifrån LSS bärande principer och intentioner. Du är ansvarstagande och serviceinriktad som person och ha brukarens behov i centrum. Du samarbetar bra med kollegor, brukare, anhöriga och andra samarbetspartners både inom och utom den egna organisationen. Vidare ser vi att du är en god kommunikatör då arbetet omfattar många kontaktytor och dokumentation. Vi tror också du är en trygg och stabil person med förmåga att planera, strukturera och prioritera i det dagliga arbetet. Du är lyhörd och respektfull i ditt bemötande och har förmåga att inspirera och coacha andra i det praktiska och vardagliga arbetet. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Publiceringsdatum2025-08-15Övrig information
Tillträde enligt överenskommelse.
Tjänstgöring sker enligt ett rullande schema, där arbetspassen varierar mellan dagtid, kvällstid, sovande jour och varannan helg. Då tjänsten är inom en LSS-verksamhet ska giltigt utdrag ur polisens belastningsregister visas upp före påbörjad tjänst.
Vi rekryterar utan det personliga brevet i denna rekrytering för att stärka fokus på de kompetenser och erfarenheter som efterfrågas för denna roll. Vid bedömningen av din ansökan kommer vi endast att utgå ifrån ditt CV och ett antal frågor du får besvara i samband med att du söker tjänsten. Vi önskar att du svarar konkret och kortfattat på frågorna, och att det finns en tydlig koppling mellan dina svar och ditt CV.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Enskede Årsta Vantör är en av 11 stadsdelsförvaltningar i Stockholms stad. Som en del av Stockholms stad erbjuder förvaltningen förskola och fritid, omsorg om äldre och funktionsnedsatta, socialtjänst, förebyggande och trygghetsskapande arbete, stadsutveckling och parkskötsel till våra 105 000 stockholmare som bor i stadsdelsområdet. Vi står inför spännande utmaningar när Enskede Årsta Vantörs stadsdelsområde växer och helt nya stadsdelar byggs. Cirka 18 000 nya lägenheter planeras till år 2030.
För att få arbeta hos Stockholms stad med äldre och personer med funktionsnedsättning i deras hem måste du visa ett utdrag från belastningsregistret. Utdraget ska inte vara äldre än 6 månader från utfärdande datum. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
