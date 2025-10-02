Stödpedagog sökes till gruppboende, Gunnesbo
2025-10-02
Söker du ett varierande, självständigt och viktigt arbete?
Nu vill vi förstärka vårt team med en stödpedagog som möter de lundabor som får stöd och service inom våra verksamheter inom LSS.
Om arbetsplatsen och rollen
Bildstensvägens gruppbostad ligger i stadsdelen Gunnesbo i Lund, intill grönområden och fina promenadstråk. Gruppbostaden har nära till livsmedelsbutiker och apotek, bussar och tågstation. Boendet har en bil främst för skjuts av brukare till och från daglig verksamhet men även vid vissa större matinköp och utflykter.
Här arbetar vi för att våra brukare ska få möjlighet att vara så självständiga som möjligt och leva det liv de önskar. I rollen som stödassistent arbetar du med att skapa förtroendefulla relationer och samarbeten. Genom pedagogiskt stöd, alternativ kommunikation och omsorg arbetar du och arbetslaget för att ge brukarna goda levnadsvillkor och självständighet. Därför söker vi dig som har framåtanda, lätt för att se möjligheter och som är kreativ i ditt sätt att kommunicera.
I rollen som stödpedagog har du varje vecka avsatt tid för det pedagogiska arbetet, vilket till exempel kan bestå av att handleda medarbetare i utmanande arbetssituation, att uppdatera dig kring de senaste studierna om tydliggörande pedagogik, handleda i dokumentation eller samverka med andra stödpedagoger. Du kommer även att vara superanvändare/digitalt ansvarig vilket innebär att du kommer att både stötta medarbetare i våra digitala verktyg och även utveckla våra digitala verktygen.
Vi arbetar i en dynamisk miljö, därför är det meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med både fysiskt och verbalt utåtagerande.
Arbetstider och kommunikation
Arbetstider är dag, kväll och varannan helg. Som tidigast startar ett pass klockan 07.00 och som senast avslutas ett pass klockan 22.00, detta är ungefärliga tider som kan förändras utifrån brukarnas behov. I Lund arbetar du som stödpedagog 36,33 timmar per vecka.
Närmsta hållplats är tågstationen Gunnesbo C, som ligger 5 minuters promenad från boendet.
Vi erbjuder dig
"Som stödpedagog har man mer ansvar för helheten och samordningen i verksamheten. Jag ser till att vi har uppdaterade kunskaper på arbetsplatsen och jobbar mycket med tydliggörande pedagogik." - Glenn.
Läs gärna vår intervju med stödpedagog Glenn, https://lund.se/arbete-och-lediga-jobb/sa-ar-det-att-arbeta-med-oss/mot-vara-medarbetare/glenn-ar-stodpedagog-pa-lss-boende.
Som medarbetare hos oss erbjuds du en rad förmåner med fokus på balans, trygghet och hälsa. Lunds kommun är en stor organisation med många spännande verksamheter och möjligheter för medarbetare till utveckling. Som medarbetare får du även tillgång till vår förmånsportal där du enkelt kan se dina förmåner och administrera dessa.
- Har eftergymnasial specialisering inom funktionshinderområdet som omfattar minst 200 YH-poäng eller 60 högskolepoäng eller kombination däremellan som motsvarar minst två terminers heltidsstudier, eller annan beteendevetenskaplig inriktning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
- Har erfarenhet från arbete med målgruppen.
- Har god kunskap erfarenhet av tydliggörande pedagogik/TEACH.
- Har god kunskap och erfarenhet av lågaffektivt bemötande.
- Erfarenhet av ledarskap/handleda.
- Goda kunskaper i tal och skrift på svenska.
- Baskunskaper i digitala arbetsverktyg
- Körkort är ett kravDina arbetsuppgifter
- Ge stöd utifrån brukarens egna resurser i den dagliga livsföringen samt ge brukarna goda levnadsvillkor i form av självbestämmande, integritet och delaktighet.
- Utföra och stötta arbetsgruppen i arbetet med social dokumentation, genomförandeplaner och övrig dokumentation samt i att följa upp och utvärdera insatserna.
- I det brukarnära arbetet vara ett stöd till att tillämpa ett pedagogiskt arbetssätt och olika typer av alternativ och kompletterande kommunikation.
- Ha fördjupad kunskap i de områden som direkt anknyter till verksamhetsområdet och vara ett stöd i att tillämpa ett pedagogiskt arbetssätt.
- Vara ett stöd i omvärldsbevakning, i att skapa förutsättningar för att tillämpa evidensbaserad praktik och ett systematiskt arbetssätt samt vara resurs i tillämpningen av aktuell lagstiftning i vardagsnära situationer.
- Var resurs i att etablera kontakt med interna och externa aktörer och ett stöd i samarbete och samverkan med aktuella aktörer och nätverk så att så att individens behov tillgodoses.
Rekryteringsprocessen
Rekryteringen startar med urval och teamsintervjuer under v. 41 och 42. Vi kommer att hålla slutintervjuer under v. 43 och 44.
I denna rekrytering har vi tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor för en mer inkluderande rekryteringsprocess. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Välkommen med din ansökan!
Inför anställning till tjänster där vård- och omsorgsarbete ingår behöver du kunna uppvisa ett godtagbart utdrag ur belastningsregistret:
Polisen: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
För arbete inom LSS behöver du dessutom beställa:
Polisen: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Inom vård- och omsorgsförvaltningen arbetar ungefär 3 400 medarbetare för att äldre människor och personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett aktivt, socialt och meningsfullt liv på sina villkor. Vi ansvarar bland annat för kommunens äldreboenden, hemtjänst, stöd till personer med funktionsnedsättning, hemsjukvård och träffpunkter för seniorer. Hos oss står varje individs behov i centrum, och våra verksamheter kännetecknas av delaktighet, valfrihet, flexibilitet och kvalitet med respekt för den enskildes integritet och självbestämmande.
Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss? Ersättning
