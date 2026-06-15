Stödpedagog sökes till enheter inom korttidstillsyn/vistelse LSS
Lunds kommun / Behandlingsassistentjobb / Lund Visa alla behandlingsassistentjobb i Lund
2026-06-15
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Vi söker stödpedagoger till våra enheter inom korttidstillsyn/vistelse LSS i Lunds kommun. Vill du stödja våra brukare till ett meningsfullt och aktivt liv? Då kanske du är en av våra nya medarbetare?
Om rollen och arbetsuppgifter
I rollen som stödpedagog arbetar du med att förbättra och handleda i det pedagogiska arbetet. Du arbetar som en del av arbetslaget där sedvanligt arbete förekommer samtidigt som du finns som ett extra stöd för medarbetare.
Som stödpedagog har du avsatt tid för det pedagogiska arbetet, vilket till exempel kan bestå av att handleda medarbetare i utmanande arbetssituationer, att uppdatera dig kring de senaste studierna om tydliggörande pedagogik, handleda i dokumentation eller samverka med andra stödpedagoger. I uppdraget ingår även att upprätta och utforma genomförandeplaner, samt dokumentera och medverka till att verksamheten håller en god kvalitet.
Du kommer att arbeta med att att stötta våra brukare i vardagen med omvårdnad, fritids- och kulturaktiviteter. Enheten har samarbete med närliggande daglig verksamhet där du även får möjlighet att stötta upp vid behov tillsammans med övriga kollegor.
För att lyckas i rollen lever du våra värderingar, lyssna, lära och leda där du tillsammans med våra stödassistenter och pedagogiska samordnare stöttar våra brukare att leva det liv de önskar.
Vi söker dig som är positiv, nytänkande och har förmåga att se individens utveckling och potential och stor vikt läggs vid din erfarenhet av denna målgrupp samt att du har kunskap kring lågaffektivt bemötande. Du behöver tycka om att arbeta flexibelt då enheterna har ett samarbete kring personal och bemanning. Publiceringsdatum2026-06-15Om företaget
Korttidstillsyn är till för personer med funktionsnedsättning som inte längre har rätt till fritidshem, men som fortfarande har behov av det. Tillsyn erbjuds före och efter skoldagen, samt under lov och studiedagar och vänder sig till personer från 13 år och fram tills att de går ut gymnasiet.
Korttidstillsynen erbjuder avkopplande och aktiva fritidsaktiviteter som ger både fysisk och psykisk stimulans där brukarna får möjlighet att umgås med andra ungdomar under vuxen tillsyn.
Korttidsvistelse innebär att personer som har funktionsnedsättning får möjlighet till miljöombyte, samtidigt som deras anhöriga får avlastning.
Vi vänder oss till både barn ochvuxna och våra brukare erbjuds vistelse både under veckorna och på helgerna. Vistelsen ger brukaren möjlighet till miljöombyte, stimulans och gemenskap med andra och kan också vara en bra träning för de som vill flytta hemifrån.
Enheterna vänder sig till barn, ungdomar och unga vuxna.
Verksamheten har öppet dygnet runt alla dagar i veckan vilket innebär att du kommer att arbeta oregelbundna tider samt varannan helg, även journätter kan förkomma. På en heltidstjänst som arbetar du 36.33 timmar per vecka.
Vi erbjuder dig
Som medarbetare hos oss erbjuds du en rad förmåner med fokus på balans, trygghet och hälsa. Lunds kommun är en stor organisation med många spännande verksamheter och möjligheter för medarbetare till utveckling. Som medarbetare får du även tillgång till vår förmånsportal där du enkelt kan se dina förmåner och administrera dessa. https://lund.se/arbete-och-lediga-jobb/sa-ar-det-att-arbeta-med-oss/det-har-ger-vi-dig-som-medarbetareKvalifikationer
Har eftergymnasial specialisering inom funktionshinderområdet som omfattar minst 200 YH-poäng eller 60 högskolepoäng eller kombination däremellan som motsvarar minst två terminers heltidsstudier.
Har erfarenhet från arbete med målgruppen och LSS-verksamhet.
Har god kunskap erfarenhet av tydliggörande pedagogik/TEACH.
Har god kunskap och erfarenhet av lågaffektivt bemötande.
Kan uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska.
God kunskap i förekommande dokumentationsverktyg.
Baskunskaper i digitala arbetsverktyg.
Körkort är meriterande.
Rekryteringsprocessen
I denna rekrytering har vi tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och
ersatt det med urvalsfrågor. Dina svar blir därför en viktig del i vårt urvalsarbete.
Vi rekryterar löpande och startar upp rekryteringen med teamsintervjuer.
Välkommen med din ansökan!
Inför anställning till tjänster där vård- och omsorgsarbete ingår behöver du kunna uppvisa ett godtagbart utdrag ur belastningsregistret:
Utdrag för att kontrollera egna uppgifter i belastningsregistret, Polisen.se
För arbete inom LSS behöver du dessutom beställa:
Utdrag för arbete med barn med funktionsnedsättning, Polisen.se
Inom vård- och omsorgsförvaltningen arbetar ungefär 3 400 medarbetare för att äldre människor och personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett aktivt, socialt och meningsfullt liv på sina villkor. Vi ansvarar bland annat för kommunens äldreboenden, hemtjänst, stöd till personer med funktionsnedsättning, hemsjukvård och träffpunkter för seniorer. Hos oss står varje individs behov i centrum, och våra verksamheter kännetecknas av delaktighet, valfrihet, flexibilitet och kvalitet med respekt för den enskildes integritet och självbestämmande.
Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss? Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lunds Kommun
(org.nr 212000-1132), https://lund.se/arbete-och-lediga-jobb
Bruksgatan 22 (visa karta
)
222 37 LUND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Vård- och omsorgsförvaltningen Kontakt
Rekryteringskonsult
Cecilia Segersteen cecilia.bollsegersteen@lund.se 046-356596 Jobbnummer
9962823