Stödpedagog sökes till enheter inom Boende LSS
2025-11-07
Vi söker dig som vill arbeta som stödpedagog på någon av våra enhet inom boende LSS.
Vill du stödja våra brukare till ett meningsfullt och aktivt liv? Då kanske du är en av våra nya medarbetare?
Om rollen och arbetsuppgifter
I rollen som stödpedagog arbetar du med att förbättra och handleda det pedagogiska arbetet. Du har ansvar för bland annat planering och uppföljning där du tillsammans med våra stödassistenter och pedagogiska samordnare stöttar våra brukare att leva det liv de önskar.
I rollen ingår även att utföra och stötta arbetsgruppen i arbetet med social dokumentation, genomförandeplaner och övrig dokumentation samt i att följa upp och utvärdera insatserna.
Du kommer att arbeta som en del av arbetslaget där sedvanligt arbete förekommer samtidigt som du finns som ett extra stöd för medarbetare. I rollen som stödpedagog har du avsatt tid för det pedagogiska arbetet, vilket till exempel kan bestå av att handleda medarbetare i utmanande arbetssituation, att uppdatera dig kring de senaste studierna om tydliggörande pedagogik, handleda i dokumentation eller samverka med andra stödpedagoger.Publiceringsdatum2025-11-07Om företaget
Våra enheter inom Boende LSS som består av grupp- och servicebostäder på 22 chefsområden, där vi ger stöd i brukarens vardag.
Schemat är dag/kväll/helg med ett heltidsmått på 36.33 tim/vecka. Journätter kan förekomma på vissa enheter.
Vi erbjuder dig
"Som stödpedagog har man mer ansvar för helheten och samordningen i verksamheten. Jag ser till att vi har uppdaterade kunskaper på arbetsplatsen och jobbar mycket med tydliggörande pedagogik." - Glenn.
Läs gärna vår intervju med stödpedagog Glenn, https://lund.se/arbete-och-lediga-jobb/sa-ar-det-att-arbeta-med-oss/mot-vara-medarbetare/glenn-ar-stodpedagog-pa-lss-boende.
Som medarbetare hos oss erbjuds du en rad förmåner med fokus på balans, trygghet och hälsa. Lunds kommun är en stor organisation med många spännande verksamheter och möjligheter för medarbetare till utveckling. Som medarbetare får du även tillgång till vår förmånsportal där du enkelt kan se dina förmåner och administrera dessa. https://lund.se/arbete-och-lediga-jobb/sa-ar-det-att-arbeta-med-oss/det-har-ger-vi-dig-som-medarbetare
Vi söker dig som
- Har eftergymnasial specialisering inom funktionshinderområdet som omfattar minst 200 YH-poäng eller 60 högskolepoäng eller kombination däremellan som motsvarar minst två terminers heltidsstudier.
- Har erfarenhet från arbete med målgruppen och LSS-verksamhet.
- Har god kunskap erfarenhet av tydliggörande pedagogik/TEACH.
- Har god kunskap och erfarenhet av lågaffektivt bemötande.
- Kan uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska.
- God kunskap i förekommande dokumentationsverktyg.
- Baskunskaper i digitala arbetsverktyg.
På vissa enheter kräver vi körkort.
Rekryteringsprocessen
I denna rekrytering har vi tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och
ersatt det med urvalsfrågor. Dina svar blir därför en viktig del i vårt urvalsarbete.
Vi rekryterar löpande och startar upp rekryteringen med teamsintervjuer.
Välkommen med din ansökan!
Inför anställning till tjänster där vård- och omsorgsarbete ingår behöver du kunna uppvisa ett godtagbart utdrag ur belastningsregistret:https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
För arbete inom LSS behöver du dessutom beställa: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Inom vård- och omsorgsförvaltningen arbetar ungefär 3 400 medarbetare för att äldre människor och personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett aktivt, socialt och meningsfullt liv på sina villkor. Vi ansvarar bland annat för kommunens äldreboenden, hemtjänst, stöd till personer med funktionsnedsättning, hemsjukvård och träffpunkter för seniorer. Hos oss står varje individs behov i centrum, och våra verksamheter kännetecknas av delaktighet, valfrihet, flexibilitet och kvalitet med respekt för den enskildes integritet och självbestämmande.
Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss? Ersättning
Månadslön Så ansöker du
