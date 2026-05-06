Stödpedagog sökes till BmSS i sydvästra Göteborg
2026-05-06
Arbetsuppgifter
Vi söker nu en stödpedagog till Skalskärsgatan 2 och 3 i Sydväst. Enheterna som är belägna nära havet är ett boende med särskild service (bmss) med inriktning autism. Som stödpedagog hos oss delar du din arbetstid mellan de båda enheterna.
I din roll som stödpedagog har du övergripande ansvar för det pedagogiska arbetet inom verksamheten. Du ser till att social dokumentation och genomförandeplaner upprättas, vidareutvecklas och följs utifrån lagar och riktlinjer. Du verkar som stöd och vägledare för varje enskild medarbetare, arbetsgruppen och du är även stöd till chefen. Du handleder arbetsgruppen utifrån verksamhetens behov och metoder.
Tillsammans med dina kollegor har du en central roll i verksamhetens kvalitetsutveckling och det systematiska förbättringsarbetet. Du ingår i nätverk med övriga pedagoger och samverkar med anhöriga, god man och övriga nyckelpersoner för att tillförsäkra hyresgästen en god omvårdnad, stöd och service.
Arbetstiden är till största delen förlagd till dagtid men kvälls- och helgarbete kan förekomma.
Vill du göra skillnad som stödpedagog för personer som bor i bostad med särskild service? Då är du välkommen att söka denna tjänst!
Kvalifikationer
Vi söker dig som har eftergymnasial specialisering inom funktionshinderområdet som omfattar minst 200 yh-poäng, 120 högskolepoäng eller 60 högskolepoäng med två års arbetserfarenhet med personer med funktionsnedsättning. Utbildningen ska ha relevanta poäng inom beteendevetenskap, pedagogik, psykologi, socialt arbete och (psykiatrisk) omvårdnad eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du som söker har erfarenhet av att arbeta inom målgruppen autism och vi ser gärna att du är van vid att arbeta med personer som har ett utmanande beteende.
Kommunikationen är en viktig del av arbetet, vilket kräver att du har goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift. Tjänsten kräver att du självständigt arbetar med samt leder andra i arbetet med genomförandeplaner och social dokumentation.
För att vara aktuell för tjänsten har du kunskap om följande metoder:
LAB (lågaffektivt bemötande)
AKK (Alternativ och kompletterande kommunikation)
ESL (Ett självständigt liv)
IBIC (Individens behov i centrum)
MI (Motiverande samtal
Har du erfarenhet av att leda verksamhetsmöten självständigt, att självständigt hålla utbildningar i pedagogiska metoder så som MI, LAB, AKK och ESL samt leda arbetsgrupper i förändring är detta till din fördel.
Du lyssnar på andra människor i syfte att förstå deras behov. Du söker aktivt efter andra synpunkter och perspektiv samt är mottaglig för dem genom att visa respekt, hänsyn och omtanke. Du arbetar för sammanhållning i arbetsgruppen och ser misslyckanden som något att läsa sig av och skapar utrymme för dialog.
Du tar ansvar för dina och de gemensamma arbetsuppgifterna med verksamhetens/brukarnas bästa i fokus. Du tar dina uppgifter på allvar, är mån om att slutföra det du påbörjat och ser till att arbetet blir utfört på rätt sätt.
Du har förmåga att arbeta tillsammans med andra för att utföra uppgifter och nå mål. Genom att vara intresserad och skapa förståelse för andra verkar du för ett respektfullt arbetsklimat. Du förstår det gemensamma uppdraget, agerar utifrån det och bidrar till helheten. Publiceringsdatum2026-05-06Övrig information
Urval och intervjuer påbörjas under ansökningstiden.
I den här rekryteringen kommer du få svara på ett antal frågor där du får beskriva din kunskap inom området i stället för att skicka ett personligt brev.
Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.
Som medarbetare i förvaltningen för funktionsstöd erbjuder vi dig:
• Trygg anställning med goda anställningsvillkor
• Heltid med möjlighet till deltid
• Introduktion vid nyanställning
• Kompetensutveckling
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Vid arbete i den enskildes hem:
Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister. Beställt utdrag ska vara oöppnat.
Du ska själv begära ett utdrag från polisens belastningsregister. Detta görs på polisens hemsida https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
antingen via e-tjänst (Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret) eller med hjälp av Blankett för att kontrollera egna uppgifter (Blankettför begäran om registerutdragför enskild person, utdrag nr 442.3)
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan.
Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk i förvaltningen eller stadens omställningsarbete.
Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Inför denna rekrytering har vi valt rekryteringskanaler och önskar inte erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- eller rekryteringshjälp. Om företaget
Vi är alla olika. Vi är också lika och har samma rätt till ett tryggt hem, en meningsfull sysselsättning och att känna oss värdefulla. Med rätt förutsättningar kan vi växa, utvecklas och delta i samhället på våra egna villkor.
Inom förvaltningen för funktionsstöd ger vi stöd, service och omsorg till barn och vuxna med funktionsnedsättning och skapar möjlighet för dem att leva ett gott och självständigt liv, som alla andra.
Med 6 200 engagerade medarbetare är vi Sveriges största funktionsstödsförvaltning. Vi arbetar bland annat inom boenden med särskild service, daglig verksamhet, boendestöd, personligt stöd och barn- och korttidsboenden.
Vill du vara med och bidra till ett mer inkluderande samhälle? Välkommen till oss!
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-20
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355)
Göteborgs Stad
)
411 10 GÖTEBORG Arbetsplats
Förvaltningen för funktionsstöd Kontakt
Jonas Parsmo, Vision jonas.parsmo@fv.vision.se Jobbnummer
9896009