Stödpedagog sökes till BmSS Hult Åsens väg i sydvästra Göteborg - vikariat
Om jobbet
Vi söker nu en stödpedagog till vårt boende med särskild service som ligger intill Askimsviken.
Här bor åtta hyresgäster och målgruppen är intellektuella funktionsnedsättningar/autism. Tjänsten är ett vikariat som sträcker sig från 15/6-2026 till 30/4-2027.
Som stödpedagog är du en förebild i det pedagogiska arbetet med att tillgodose brukarens behov och arbetar för en bra livskvalitet. Vi söker dig som lockas av uppdraget att arbeta med alternativ kommunikation och lågaffektivt bemötande. I ditt uppdrag ingår också att handleda dina kollegor och säkerställa kvaliteten på den sociala dokumentationen. Arbetsuppgifterna handlar om allt från att skapa struktur i vardagen, motivationsarbete, till att vägleda och stötta brukaren.
Tillsammans med övriga medarbetare ansvarar du för att skapa ett kvalitativt boende där hyresgästen är delaktig i sitt liv och samhällslivet i övrigt. Ni samarbetar utifrån individuella genomförandeplaner för att skapa ett så självständigt liv som möjligt för våra hyresgäster. Då fritidsintressen och kommunikation är en viktig del av livet så är det något vi önskar utveckla för våra brukare. En del i din roll kommer därför vara att inspirera till att prova nytt och våga utforska. Du kommer att ha ett nära samarbete med enhetschef så att vi tillsammans kan nå målen för de som vi är till för.
Vidare kommer du ansvara för verksamhetsmöten och du leder återkommande uppföljningar och utvärderingar av bemötande, förhållningssätt, insatser och arbetsmetoder. Tillsammans med dina arbetskamrater diskuterar och reflekterar ni över er själva i relation till brukaren, anhöriga och arbetslaget. Syftet med detta arbete är förbättring, utveckling och utvärdering. En viktig del i ditt uppdrag som stödpedagog är även att arbeta med teamsamverkan runt brukaren, där du exempelvis är sammankallande till möten med andra professioner, såsom sjuksköterska, fysioterapeut och arbetsterapeut.
Vi erbjuder ett arbete med möjligheter till egenansvar, utveckling och möjlighet att göra skillnad. Som stöd i din roll finns ett aktivt stödpedagognätverk i stadsområdet med regelbundna träffar för utveckling i rollen som stödpedagog samt erfarenhets- och kompetensutbyte.
Arbetstiden är förlagd delvis i verksamhet med nära arbete med brukarna i kombination med pedagogtid. Vi arbetar dag- och kvällspass samt sovande jour.
Vi ser fram emot att ta del av din ansökan!
Om dig
Vi söker dig som har eftergymnasial specialisering inom funktionshinderområdet som omfattar minst 200 yh-poäng,120 högskolepoäng eller 60 högskolepoäng med två års arbetserfarenhet med personer med funktionsnedsättning. Utbildningen ska ha relevanta poäng inom beteendevetenskap, pedagogik, psykologi, socialt arbete och (psykiatrisk) omvårdnad eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
För arbetet krävs god datorvana och kunskap om social dokumentation. Du som söker har erfarenhet av att arbeta lågaffektivt samt alternativ och kompletterande kommunikation. Har du även erfarenhet av metoden IBIC (individens behov i centrum) ses det som meriterande. Vi ser gärna att du även har arbetat med personer med autism. Har du tidigare erfarenhet av arbete som stödpedagog eller liknande roll är detta meriterande. Det är också till din fördel om du har erfarenhet av arbete i Treserva.
För att kunna föra dokumentation behöver du behärska det svenska språket i tal och skrift vilket innebär ett krav på godkända betyg i Svenska 1, Svenska som andra språk 1 eller motsvarande. Du som inte uppfyller kvalifikationskraven i svenska 1 eller svenska som andra språk 1 kan komma att erbjudas att göra ett språktest genom testanvändaren Educateit.
Du tar ansvar för dina och gruppens arbetsuppgifter samt är trevlig och hjälpsam mot andra människor även i en stressig situation. Du arbetar bra med andra genom att du lyssnar, visar intresse och respekt. Du har god förståelse för hur individer tar till sig kunskap och deras olika förutsättningar. Publiceringsdatum2026-03-23Övrig information
Urval och intervjuer påbörjas under ansökningstiden.
I den här rekryteringen kommer du få svara på ett antal frågor där du får beskriva din kunskap inom området i stället för att skicka ett personligt brev.
Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.
Som medarbetare i förvaltningen för funktionsstöd erbjuder vi dig:
• Trygg anställning med goda anställningsvillkor
• Heltid med möjlighet till deltid
• Introduktion vid nyanställning
• Kompetensutveckling
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Vid arbete i den enskildes hem:
Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister. Beställt utdrag ska vara oöppnat.
Du ska själv begära ett utdrag från polisens belastningsregister. Detta görs på polisens hemsida https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
antingen via e-tjänst (Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret) eller med hjälp av Blankett för att kontrollera egna uppgifter (Blankettför begäran om registerutdragför enskild person, utdrag nr 442.3)
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan.
Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk i förvaltningen eller stadens omställningsarbete.
Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Inför denna rekrytering har vi valt rekryteringskanaler och önskar inte erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- eller rekryteringshjälp. Om företaget
Vi är alla olika. Vi är också lika och har samma rätt till ett tryggt hem, en meningsfull sysselsättning och att känna oss värdefulla. Med rätt förutsättningar kan vi växa, utvecklas och delta i samhället på våra egna villkor.
Inom förvaltningen för funktionsstöd ger vi stöd, service och omsorg till barn och vuxna med funktionsnedsättning och skapar möjlighet för dem att leva ett gott och självständigt liv, som alla andra.
Med 6 200 engagerade medarbetare är vi Sveriges största funktionsstödsförvaltning. Vi arbetar bland annat inom boenden med särskild service, daglig verksamhet, boendestöd, personligt stöd och barn- och korttidsboenden.
Vill du vara med och bidra till ett mer inkluderande samhälle? Välkommen till oss!
Ersättning
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-04-06
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/1458".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355)
Förvaltningen för funktionsstöd Kontakt
Louise Bryngnäs louise.bryngnas@funktionsstod.goteborg.se 031-3662905
9814035