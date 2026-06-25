Stödpedagog / socialpedagog till Bollebygds anpassade grundskola
Bollebygds kommun, Anpassad grundskola / Behandlingsassistentjobb / Bollebygd Visa alla behandlingsassistentjobb i Bollebygd
2026-06-25
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Unga, expansiva Bollebygd är en kommun med framtidspotential som präglas av en helhetssyn, hållbar utveckling och tillväxt. I kommunen är vi cirka 650 medarbetare och vi har några av Sveriges viktigaste uppdrag. Barns lärande, god vård och omsorg, hållbar samhällsutveckling och miljöfrågor är bara några exempel. Kommunen strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetarskap och ledarskap präglas av delaktighet och påverkansmöjligheter.
I Bollebygd bor knappt 10 000 invånare. Endast 30 minuter från Göteborg, Borås och Alingsås ligger Bollebygd geografiskt bra till. Kommunen har ett rikt friluftsliv med skidbacke, vackra vandringsleder och golfbana i herrgårdsmiljö. Bollebygd har välutvecklade verksamheter med bra kvalitet och ett rikt näringsliv med över 1000 företagare. Läs gärna mer på bollebygd.se
Inom utbildningsförvaltningen finns förskoleverksamhet, förskoleklass, grundskola och anpassad grundskola. På Bollebygdskolan finns ett låg, mellan och ett högstadium samt en nyöppnad anpassad grundskola. I kommunen finns också två mindre F-6 enheter och central elevhälsa.
Bollebygds anpassade grundskola startade sin verksamhet i augusti 2021. Skolan har idag 13 elever från årskurs 1 till årskurs 9 inskrivna. I samma lokaler finns även anpassade grundskolans fritidshem med 6 inskrivna elever. Anpassade grundskolan ligger i Bollebygdskolan f-6 lokaler och tillgänglighetsanpassades i samband med uppstart.
På Bollebygds anpassade grundskolan undervisas elever från skolår ett till skolår nio i både ämnen och ämnesområden i två klasser. Varje klass har utbildade lärare som lägger upp undervisningen. Utöver lärarna så finns det i varje klass även flera resurspersoner.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-25Arbetsuppgifter
Du kommer tillsammans med övriga professioner i anpassade grundskola att arbeta tillsammans med eleverna på enheten. Du kommer att ingå i ett arbetslag där vi lär av varandra och stöttar varandra kollegialt.
Arbetsuppgifterna kan variera beroende av enskilda elever och enhetens behov. Du kommer att arbeta på både grupp- och individnivå med arbetsuppgifter som gynnar elevernas utveckling under hela skoldagen. I arbetsuppgifterna ingår även att planera och samarbeta med övrig personal kring eleverna, delta i kompetensutveckling samt följa upp och utvärdera det egna uppdraget. Även dokumentation kring insatser och framsteg på individ- och gruppnivå ingår i uppdraget.KvalifikationerKvalifikationer
• Vård och omsorgsprogrammet samt YH-utbildning till stödpedagog eller socialpedagog som arbetsgivaren bedömer relevant
• God kunskap kring intellektuell funktionsnedsättning, NPF och lågaffektivt bemötande
Meriterande:
• Erfarenhet av att ha arbetat i anpassad skola
• Kunskap kring AKK och att organisera kommunikativa lärmiljöer
Tjänsten kräver engagemang, ansvarstagande och förmågan att planera. Det är viktigt att du som person är tydlig, lyhörd, tålmodig och visar respekt för elevernas behov. Du har lätt att knyta relationer till såväl elever, vårdnadshavare och kollegor. Vi ser att du har ett flexibelt förhållningssätt, initiativrikedom, god samarbetsförmåga och självklart en positiv elevsyn. Som person är du trygg i dig själv och har förmåga att kunna arbeta enskilt utifrån elevens planering och mål.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Enligt överenskommelse.
Arbetstid: Dagtid.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Registerkontroll utförs i enlighet med rådande lagstiftning. För dig som söker en tjänst som faller in under någon av de aktuella lagarna kommer du innan anställning att behöva uppvisa utdrag ur belastningsregister och i vissa fall misstankeregister.
Innan en eventuell anställning behöver du uppvisa giltigt pass eller nationellt ID för kontroll av id- och medborgarskap. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR).
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026 44". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bollebygds Kommun
(org.nr 212000-2973)
517 83 BOLLEBYGD Arbetsplats
Bollebygds kommun, Anpassad grundskola Kontakt
Biträdande rektor
Ylva Cavalli-Björkman ylva.cavalli-bjorkman@bollebygd.se 073-4647240 Jobbnummer
9978788