Stödpedagog med särskilt rörligt uppdrag Nordost 1 och 2
2026-02-02
Vill du använda din stödpedagogkompetens där den gör som mest nytta? Vi söker två stödpedagoger som, utöver grunduppdraget, har ett rörligt uppdrag att tillfälligt stötta verksamheter vid exempelvis vakans, frånvaro eller pågående rekrytering, med fokus på operativ kvalitet och kontinuitet.
Till Nordost 1 söker vi en stödpedagog med inriktning mot intellektuella funktionsnedsättningar och autism. Uppdraget omfattar daglig verksamhet, boende med särskild service och korttidsverksamhet. Du ingår i en ledningsgrupp med 10 enhetschefer, två bemanningscontrollers och en metodutvecklare.
Till Nordost 2 söker vi en stödpedagog med bred kompetens. Du arbetar inom daglig verksamhet och boende med särskild service och ingår i en ledningsgrupp med 13 enhetschefer, en metodutvecklare och en verksamhetsutvecklare.
Du utgår från nya och fräscha lokaler på Angereds Torg 9 och ingår i ett nära samarbetsinriktat team med metod- och verksamhetsutvecklare för hela Nordost. Tillsammans med verksamhetschef driver ni utvecklingsarbetet framåt!
Om uppdraget
Du är anställd som stödpedagog och har ett särskilt rörligt uppdrag som kan tilldelas och omprioriteras utifrån verksamheternas behov. Uppdraget innebär att du under begränsad tid går in i en tilldelad verksamhet/verksamheter och utför stödpedagogens uppgifter för att säkra kvalitet i det dagliga arbetet.
Du kommer bland annat att:
- gå in och täcka stödpedagogvakanser vid frånvaro eller rekrytering under begränsad tid
- ge hands-on stöd till arbetsgruppen i genomförande, arbetssätt och struktur i vardagen
- stärka det operativa kvalitetsarbetet, särskilt kring social dokumentation och genomförandeplaner
- bidra till samsyn kring bemötande, pedagogiskt arbetssätt och delaktighet
- göra kort nulägesbild och överlämning när uppdrag i en verksamhet avslutas
Tjänsten är förlagd på dagtid, måndag till fredag. Flextid tillämpas.
Anställningen är organiserad under verksamhetschef, medan uppdraget sker i dialog med enhetschef där du placeras. Du utgår från verksamhetens behov och prioriteringar men arbetar alltid i linje med stödpedagogens uppdrag.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en YH-utbildning som stödpedagog (eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig). Du behöver ha erfarenhet av arbete inom LSS-verksamhet (eller motsvarande stödverksamhet). Du besitter också god förmåga att arbeta med social dokumentation, genomförandeplaner och uppföljning i vardagen. Du har förmåga att handleda/coacha kollegor på ett tryggt, pedagogiskt och strukturerat sätt. Du ska också ha god svenska i tal och skrift.
Du som söker dig mot nordost 1 behöver ha erfarenhet inom intellektuella funktionsnedsättningar och autism.
Det är meriterande med erfarenhet av att arbeta i verksamheter med förändring/omställning eller tillfälliga vakanser. Det också positivt om du har erfarenhet av AKK/alternativ kommunikation och individanpassade arbetssätt. Det är också meriterande med vård och stödsamordning. Har du erfarenhet av att leda/reflektera i arbetsgrupper kring bemötande och arbetssätt är även detta meriterande.
Vi söker dig som är trygg i stödpedagogrollen och planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Du ser möjligheter till förändring, skapar utrymme för nya idéer och motiverar andra genom att pedagogiskt förklara förändringar.
Samtidigt har du god förståelse för hur individer tar till sig kunskap och anpassar sättet att förmedla ditt budskap. Du uppmuntrar även till dialog, delaktighet och engagemang. Vi ser också att du förmedlar information och idéer på ett tydligt sätt såväl muntligt som skriftligt. Du säkerställer att ditt budskap går fram.
Övrigt
I den här rekryteringen kommer du få svara på ett antal frågor där du får beskriva din kunskap inom området i stället för att skicka ett personligt brev.
Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka
diskriminering.
Som medarbetare i förvaltningen för funktionsstöd erbjuder vi dig:
• Trygg anställning med goda anställningsvillkor
• Heltid med möjlighet till deltid
• Introduktion vid nyanställning
• Kompetensutveckling
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Vi är alla olika. Vi är också lika och har samma rätt till ett tryggt hem, en meningsfull sysselsättning och att känna oss värdefulla. Med rätt förutsättningar kan vi växa, utvecklas och delta i samhället på våra egna villkor.
Inom förvaltningen för funktionsstöd ger vi stöd, service och omsorg till barn och vuxna med funktionsnedsättning och skapar möjlighet för dem att leva ett gott och självständigt liv, som alla andra.
Med 6 200 engagerade medarbetare är vi Sveriges största funktionsstödsförvaltning. Vi arbetar bland annat inom boenden med särskild service, daglig verksamhet, boendestöd, personligt stöd och barn- och korttidsboenden.
Vill du vara med och bidra till ett mer inkluderande samhälle? Välkommen till oss!
