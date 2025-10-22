Stödpedagog med inställningen att allt är möjligt
2025-10-22
Uppdrag
Vill du hjälpa till att förvandla drömmar till verklighet? Då kan du vara den vi söker - kom då och börja jobba som stödpedagog på vårt elevhem.
Boendet öppnades i augusti 2022, idag bor fem ungdomar med olika funktionsvariationer i elevhemmet.
Eleverna går på ForshagaAkademins gymnasium på IM-utbildningen - en individanpassad yrkesutbildning. Boendet är beläget i en lägenhet i Forshaga nära skolan.
Vi söker dig som tror på alla människors lika värde och rättigheter! Målsättningen med både utbildningen och boendet är att ungdomarna ska förberedas och utmanas för att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt efter gymnasiet.
Ditt arbete skall alltid utgå från att sätta ungdomens behov i centrum.
Som stödpedagog sker det huvudsakliga arbetet i elevhemmet där du ingår i det vardags- och ungdomsnära arbetet genom att ge stöd och service. Du ansvarar för att ungdomarna får en trygg och utvecklande vardag. Du stödjer dem i att bli så självständiga som möjligt och leva det liv de önskar. Du kommer vara med på deras fritidsaktiviteter både utanför och i boendet.
Det ingår även att samverka med nyckelpersoner i den enskildes liv - vi jobbar i nätverk som du också kommer vara en del av.
Arbetstiden är förlagd både dag/kväll/natt samt tjänstgöring varannan helg. Vi följer skolans terminstider så under lov är du ledig med undantag för viss kompetensutvecklingstid.
Kompetens
Vi söker dig som har/är:
Eftergymnasial utbildning med inriktning socialt arbete och/eller omsorg (stödpedagog, socialpedagog, behandlingsassistent eller liknande). Erfarenhet av arbete med ungdomar med funktionsvariationer och/eller arbete i LSS-boende är meriterande. Det är också meriterande om du har kunskaper i alternativ och kompletterande kommunikation.
En empatisk förmåga och kan anpassa dig efter de personer du arbetar med samtidigt som du kan ge ett strukturerat stöd.
En positiv grundsyn, är ansvarskännande och har personlig mognad.
Trivs med att arbeta i team men klarar även av att arbeta självständigt.
Sprider positiv energi, är flexibel och ser möjligheter i ditt arbete.
Driven och engagerad, gillar att arbeta motiverande och kommer med nya förslag och idéer för att utveckla elevhemmet till ett modernt och utmanande elevhem.
En förmåga att entusiasmera och motivera till aktiviteter i det omkringliggande samhället.
Förmåga att uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift.
God dokumentationsvana. Det är meriterande att ha arbetat med social dokumentation och att ha upprättat genomförandeplaner.
B-körkort (krav).
Tjänsten är ett vikariat på 6 månader med möjligheter till fortsatt tillsvidareanställning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-16
