Stödpedagog med hjärta och driv? Huldas gata erbjuder fast tjänst
Kungälvs kommun, Trygghet och Stöd / Behandlingsassistentjobb / Kungälv Visa alla behandlingsassistentjobb i Kungälv
2026-03-09
Kungälvs kommun söker dig som vill göra skillnad! Vi behöver professionell och motiverad personal för att leverera välfärdstjänster med hög kvalitet. Här går engagemang och professionell service hand i hand samtidigt som du är med och påverkar människors vardag och samhället i stort. En bra arbetsplatskultur och stöd för din personliga utveckling är viktigt för oss. Din insats räknas!
Beskrivning
Vi söker en ytterligare en stödpedagog till vårt gruppboende på Huldas gata i Ytterby.
Hos oss får du ett meningsfullt arbete där du varje dag bidrar till att skapa trygghet och livskvalitet för de boende. Tjänsten innebär arbete dag, kväll och varannan helg enligt ett rullande schema och arbetspassen kan variera beroende på verksamhetens behov.
Som stödpedagog sätter du de boende i centrum och arbetar tillsammans med enhetschef och kollegor i personalgruppen för att genomföra insatser enligt LSS-beslut. Du ingår också i ett stödpedagognätverk inom funktionshinderområdet i Kungälvs kommun.
Vi söker dig som vill bidra till en verksamhet som präglas av utveckling, nytänkande och en hög grad av kvalitet och professionalism. Genom ett pedagogiskt och motiverande arbetssätt stöttar du brukarna i att skapa en trygg, meningsfull och innehållsrik vardag.Publiceringsdatum2026-03-09Dina arbetsuppgifter
Som stödpedagog arbetar du i nära samarbete med enhetschef och kollegor och tar ett aktivt ansvar för att utveckla verksamheten ur ett pedagogiskt perspektiv.
Du handleder och stöttar personalgruppen på ett strukturerat och professionellt sätt i deras pedagogiska arbete.
I rollen ingår att utarbeta, implementera och följa upp arbetsbeskrivningar, metoder och rutiner, alltid i linje med verksamhetens mål, kvalitetskrav samt gällande lagar och riktlinjer.
Du vägleder kollegor i att upprätta genomförandeplaner och att säkerställa korrekt social dokumentation i journalsystemet Treserva.
Utöver ditt pedagogiska uppdrag deltar du även i det praktiska, dagliga arbetet med de boende. Det kan innebära stöd vid personlig hygien, städning, kosthållning, matlagning, inköp, medicinhantering, social träning samt kultur- och fritidsaktiviteter.
Möten och samverkan med anhöriga samt olika aktörer runt de boende är en naturlig och viktig del av uppdraget. Du förväntas hantera dessa kontakter med professionalitet, tydlig kommunikation och ett lösningsfokuserat förhållningssätt.
I denna tjänst har du din grundplacering på Huldas gata, men du kan även komma att arbeta på andra enheter vid behov. Därför är det viktigt att du enkelt kan anpassa dig och växla mellan olika arbetsplatser och verksamheters behov.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
- Är utbildad stödpedagog, socialpedagog eller har annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
- Har arbetat som stödpedagog minst 3 år.
- Goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift.
- God datorvana och känna dig trygg i att använda befintliga och nya digitala verktyg och tjänster.
- Har B-körkort.
Meriterande
- Arbetat som stödpedagog mer än 5 år.
- Erfarenhet av arbete med IBIC och positivt beteende stöd (PBS).
Vi söker dig som är initiativtagande, självgående och trygg i att leda, coacha och stötta kollegor. Du har en stark ansvarskänsla, ett gott bemötande och god samarbetsförmåga.
Du är van att möta personer i olika känslomässiga situationer och arbetar reflekterat och riskmedvetet.
Du har teoretiska och praktiska kunskaper samt erfarenhet av att arbeta med personer med neuropsykiatrisk beteendeproblematik, intellektuell funktionsnedsättning och psykisk ohälsa. Du har arbetat med anpassade bemötandestrategier, tydliggörande pedagogik samt alternativ och kompletterande kommunikation (AKK).
Hur ser vår rekryteringsprocess ut?
- Urval sker i slutet av annonseringen.
- Du skall kunna lämna minst två chefsreferenser från dina senaste arbetsgivare.
- Om du tidigare har varit anställd inom Kungälvs kommun kommer vi att kontakta dåvarande chef för att ta interna referenser som en del av vår rekryteringsprocess.
- För denna tjänst kommer registerkontroll att genomföras enligt lag. Innan anställning kan ingås ska därför utdrag från belastnings- och misstankeregistret visas upp, utdraget får inte vara äldre än sex månader.
Varmt välkommen med din ansökan!Övrig information
- Ansökan tas endast emot digitalt via kungalv.varbi.com
- Betyg/intyg lämnas på begäran eller vid en eventuell intervju.
- Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten ej behöver tas i anspråk av befintlig personal på grund av övertalighet eller annan orsak.
- Urvalsprocessen sker löpande under ansökningstiden.
- Vi använder oss av digitala verktyg och i arbetet kan du komma att behöva använda dig av e-legitimation.
- Innan eventuell anställning kräver vi att giltigt identitetskort där medborgarskap framgår samt giltigt arbetstillstånd uppvisas.
- Provanställning kan komma tillämpas enligt kollektivavtal.
- Registerkontroll genomförs för de tjänster där detta krävs enligt lag.
- Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta rekryteringsansvarig för hantering av din ansökan.
- Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
- Kungälvs kommun har upphandlade avtal.
- Testning kan förekomma i rekryteringsprocessen. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/123". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kungälvs kommun
(org.nr 212000-1371) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kungälvs kommun, Trygghet och Stöd Kontakt
Malin Lindsjö 0303-238694 Jobbnummer
9783813