Stödpedagog funktionshinderomsorgen - stöd mot arbete eller studier
Nässjö kommun, Socialförvaltningen / Behandlingsassistentjobb / Nässjö Visa alla behandlingsassistentjobb i Nässjö
2026-06-25
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Socialförvaltningen arbetar utifrån ett helhetsperspektiv på medborgarnas behov och har därför en sammanhållen socialförvaltning som arbetar med socialtjänstens hela uppdrag, under mottot "Vi stödjer ett självständigt liv". Vi arbetar målinriktat för att skapa en organisation med hög kompetens och kvalitet. En organisation med brukarmedverkan där individens behov sätts i centrum.
Vi söker dig som vill göra skillnad och bidra till människors väg mot arbete och studier!
Som en del av daglig verksamhet erbjuder vi stöd till personer med funktionsnedsättning att närma sig arbetslivet genom individuella placeringar. Inför hösten står verksamheten inför en spännande utveckling då vi kommer att erbjuda öppna insatser. Här får du möjlighet att tillsammans med dina kollegor vara med och utveckla ett nytt arbetssätt.
Du kommer att ingå i en arbetsgrupp tillsammans med två kollegor och samarbeta nära övriga medarbetare inom daglig verksamhet. Arbetet innebär även samverkan med externa aktörer såsom Försäkringskassan, näringslivet och ideella föreningar.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-25Arbetsuppgifter
I rollen som stödpedagog arbetar du med att kartlägga individers intressen, styrkor och behov inför arbete eller studier. Du planerar och strukturerar deltagarnas arbetsdagar och arbetsuppgifter samt arbetar målinriktat utifrån individuella mål och delmål. En central del av uppdraget är att följa upp placeringar i samverkan med deltagaren och handledare på arbetsplatsen, samt att genomföra regelbundna arbetsplatsbesök. Rollen innefattar även ett uppsökande och relationsskapande arbete där du etablerar kontakt med potentiella samarbetspartners som kan ta emot deltagare, vilket gör att du behöver trivas med att nätverka.
Du bidrar även till utvecklingen av verksamhetens arbetssätt, där metoder som Supported Employment (SE), Supported Education (SEd) och individanpassat stöd till arbete (IPS) används. Arbetet sker i nära samverkan med deltagare, kollegor och externa samarbetspartners, med individens utveckling i fokus.
Uppdraget styrs främst av Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), Socialtjänstlagen (SoL), Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd, kommunala styrdokument samt den enskildes genomförandeplan.
Målgruppen omfattar personer med intellektuell funktionsnedsättning, autism eller autismliknande tillstånd, samt personer med psykisk eller fysisk funktionsnedsättning. Insatser ges till individer med beslut enligt LSS eller SoL, liksom till personer som deltar i insatser utan behovsprövning (IUB).Kvalifikationer
Vi söker dig som har en kandidatexamen eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete inom funktionshinderomsorg, arbetsinriktad rehabilitering eller liknande verksamhet, samt dokumenterad erfarenhet av att arbeta med relevanta metoder.
Du arbetar strukturerat och lösningsfokuserat med ett lyhört förhållningssätt och har förmåga att motivera, inspirera och skapa tillitsfulla relationer. Du trivs med att arbeta både självständigt och tillsammans med andra, tar ansvar i din roll och bidrar aktivt till teamets gemensamma arbete. Vi ser även att du är initiativtagande, ser möjligheter och vill vara med och utveckla verksamheten framåt.
B körkort är ett krav.
Intervjuer hålls under vecka 34 och 35.
Om du blir kallad till intervju behöver du kunna styrka din identitet på något av följande tre sätt:
• Pass
• Nationellt ID-kort som visar medborgarskap
• ID-kort kombinerat med personbevis där medborgarskapet framgår.
Är du medborgare i land utanför EU/EES behöver du även visa upp ett giltigt uppehållstillstånd och/eller arbetstillstånd i Sverige.
För att värna tryggheten för brukarna behöver registerutdrag för arbete med äldre och personer med funktionsnedsättning uppvisas inför anställning. Du beställer själv utdraget från Polisen, utdraget får inte vara äldre än sex månader.
Vi erbjuder förmåner som semesterväxling, förmånscykel, friskvårdsbidrag samt goda möjligheter till kompetensutveckling.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Enligt överenskommelse.
Arbetstid: Dagtid. Med möjlighet till flextidsavtal.https://nassjo.se/jobba-har/mot-vara-medarbetare/mot-stodpedagogen-lina.html Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C333652". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nässjö Kommun
(org.nr 212000-0548)
Nässjö kommun (visa karta
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571 80 NÄSSJÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Nässjö kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Områdeschef
Daniel Mannerström 0380-517390 Jobbnummer
9978713