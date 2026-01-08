Stödpedagog Byggmästaregatans serviceboende LSS
2026-01-08
Att arbeta i Hörby kommun
Hörby kommun med 15 700 invånare ligger mitt i Skånes hjärta med det mesta och det bästa runt hörnet.
Hörby är en mycket gammal handelsort. Vi som bor eller arbetar i Hörby är mycket stolta över vår vackra och blandade natur.
Här kan man få känslan av att befinna sig mitt i vildmarken och ändå är människor, service och bekvämligheter aldrig långt borta.
Kommunen erbjuder en mångfald av arbetsuppgifter och yrken. Att arbeta inom Hörby kommun handlar i första hand om att ge service till våra medborgare.
Service inom allt från vård och omsorg till parkskötsel och anläggningsarbeten.
Vi arbetar aktivt med att vara en god arbetsgivare med bra anställningsvillkor, arbetsmiljö och utvecklingsmöjligheter.
Är du driven, utvecklingsorienterad och med adekvat pedagogisk utbildning då är denna tjänst den rätta för dig !
Vi söker stödpedagog till Byggmästaregatans serviceboende LSS i Hörby. Serviceboendet är ett boende för vuxna och boendet har för närvarande ansvar för 10 brukare som bor i egna servicelägenheter. Brukarna som idag tillhör boendet är i ålder mellan ca 30 och 60 år. Till boendet är knutet en gemensamhetslokal en så kallad baslokal som ligger i nära anslutning till brukarnas lägenheter.
Som stödpedagog hos oss kommer du att ha ett roligt och meningsfullt arbete med stort ansvar. Ditt uppdrag är att tillsammans med övriga i arbetslaget arbeta för att de boende får ett gott bemötande samt stöd och individanpassad hjälp i sin vardag format av de boendes behov och önskemål. I arbetet ingår alla förekommande sysslor i ett hem och omvårdande, sociala och praktiska insatser i och utanför bostaden. Genom att utveckla och stärka brukaren i dess vardag ger du personen stöd i att leva ett så självständigt liv som möjligt. Vi arbetar utifrån ett salutogent förhållningssätt där varje individ ska få en begriplig, hanterbar och meningsfull tillvaro.
Utöver övriga skyldigheter som anställd inom Funktionsstödsverksamheten i Hörby kommun och det brukarnära arbetet ingår i arbetsuppgifterna som stödpedagog bland annat att
• Handleda och implementera pedagogiska arbetssätt i det brukarnära arbetet. Detta inkluderar att ta fram pedagogiskt material till medarbetare.
• Ansvara för att det pedagogiska arbetet utvecklas i nära samarbete med enhetschef och övriga stödpedagogskolleger.
• Ur ett brukarperspektiv arbeta med värdegrund och kvalitet som främjar brukarens delaktighet, självbestämmande och integritet
• I det brukarnära arbetet stödja arbetsgruppen till ett utvecklande arbetssätt.
• Handleda kollegor i att skriva och uppdatera genomförandeplaner.
• Kontinuerligt uppdatera sig kring pedagogisk och evidensbaserad kunskap och informera och handleda arbetsgruppen kring detta.
• Arbeta för att olika typer av alternativ och kompletterade kommunikation implementeras i det individuella arbetet kring brukaren.
• Söka, sortera, inhämta och sprida fakta, information och nya rön av betydelse för det brukarnära arbetet.
Arbetet är aktivt och kan ibland vara fysiskt krävande. För att vi ska må bra erbjuds alla medarbetare friskvårdsersättning.
Schemalagd arbetstid och som omfattar dagtid, kvällar, helger och nätter (sovande jour)Kvalifikationer
För att arbeta som stödpedagog krävs utöver gymnasial utbildning minst 200 yrkeshögskolepoäng eller 60 högskolepoäng. Utbildningen ska ha en tydlig inriktning mot beteendevetenskap, funktionshinderområdet eller annan för tjänsten lämplig utbildning.
Du har erfarenhet av arbete inom LSS, god självkännedom, kan reflektera över egna styrkor och svagheter, har ett respektfullt bemötande med god empatisk förmåga samt ser värdet av ett gott samarbete med kollegor och andra aktörer.
Du är lugn och stabil, lyhörd, reflekterande och analytisk i tänkandet. Viktigt är att du kan ta egna initiativ, fokusera på möjligheter och lösningar, har en stark vilja och drivkraft att främja människors utveckling utifrån deras förutsättningar.
Stor vikt läggs vid att man som person har engagemang, ett pedagogiskt synsätt och är tydlig i sin kommunikation.
Meriterande är erfarenhet av att arbeta med tydliggörande pedagogik, lågaffektivt bemötande samt alternativ kommunikation, som TAKK.
Önskvärt är att du har körkort.
ÖVRIGT
Tack på förhand! Ersättning
