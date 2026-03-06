Stödpedagog/boendestödjare till Vuxenenheten, Solna stad
2026-03-06
Är du en lösningsfokuserad person med erfarenhet samt kunskap av psykiska funktionsvariationer samt psykisk ohälsa som vill arbeta stödjande och brukarnära utifrån var individer du möter befinner sig?
Vi på Solna stad har nu en spännande möjlighet för dig som söker arbete som stödpedagog/ boendestödjare.
Utifrån Nya SoL 2025 så omorganiserade vi oss 1 januari och söker en stödpedagog/boendestödjare på vikariat 75 % till vår biståndsektion där även det vräkningsförebyggande arbetet och behandlare inom skadligt bruk och beroende samt kriminell livsstil ingår.
Om arbetsplatsen
Vuxenenheten har det samlade ansvaret för målgruppen personer med psykisk funktionsvariation, skadligt bruk och beroende, samsjuklighet, boende samt kriminell livsstil. Efter första januari består vi av fyra sektioner: myndighet, förebyggarsektionen, biståndssektionen samt boende. Biståndsektionen består av 15 medarbetare, samordnare samt sektionschef.
Vad innebär arbetet?
Som stödpedagog/boendestödjare i Biståndsektionen får du uppdrag från myndighet. Som stödpedagog ansvarar du för att planera och utföra insatsen boendestöd till personer med psykisk funktionsvariation och/eller samsjuklighet. Du stödjer, vägleder och motiverar den enskilde i syfte att bibehålla och utveckla sina förmågor. Insatsen utförs såväl i som utanför bostaden. Dokumentation i journalsystem samt upprättande av genomförandeplaner sker i samtliga ärenden. Som stödpedagog ansvarar du för att löpande uppmärksamma behov och mående hos den enskilde och utifrån det planera utförandet i tid och omfattning. Du har en nära samverkan med övriga kollegor på enheten för att tillsammans skapa samordnade och verksamma insatser för målgruppen. Du förväntas ta en aktiv del för att bibehålla och utveckla verksamheten och samarbetet med dina kollegor.
Vem söker vi?
Vi söker dig med socionomexamen alternativt annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig och erfarenhet av arbete med personer med psykisk funktionsvariation samt psykisk ohälsa. Vidare har du erfarenhet av dokumentation och det är meriterande om har utbildning gällande psykisk ohälsa, samsjuklighet samt psykiska funktionsvariationer. Det är även meriterande om du har erfarenhet av en eller flera evidensbaserade metoder inom beroendeområdet, samt kunskaper gällande rehabilitering.
Som person tänker vi att du är bra på att odla goda relationer, är nyfiken, kreativ, vill samverka, är mål- och resultatinriktad, bidrar till arbetsglädje, trygg i dig själv och har en god självinsikt. Du har erfarenhet av att knyta kontakter och samverka med övriga vårdgivare och myndigheter. Regelbunden dokumentation av biståndsbeslutade insatser krävs. Vi dokumenterar i systemet Treserva.
Vårt erbjudande
Vi erbjuder erfarna kompetenta kollegor i en arbetsgrupp med hög trivsel, fräscha lokaler med goda kommunikationsvägar i Solna Business Park. Individuell lönesättning, goda möjligheter till kompetensutveckling och regelbunden extern handledning.
Mer information och ansökan
Tjänsten är ett vikariat 75 % t. o. m 2026-12-30 med möjlighet till förlängning. Tillträde enligt överenskommelse. Välkommen att skicka in din ansökan med CV och personligt brev senast den 20 mars. Om du har några frågor är du varmt välkommen att höra av dig till Anna-Karin Jäntti, tf. sektionschef, på anna-karin.jantti@solna.se
. Urvalsarbetet kommer att påbörjas löpande. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem.
OBS! Om du inte har ett aktuellt utdrag ur belastningsregistret rekommenderar vi att du beställer ett sådant så snart som möjligt då vi behöver se detta innan du kan börja din anställning hos oss.
Har du skyddade personuppgifter? Registrera inte din ansökan på webbplatsen/Varbi, utan ta kontakt med rekryterande chef för att veta hur du ska skicka in din ansökan. Du bör vara varsam med vilken information du delar i din ansökan. Delge därför bara information som är relevant för den aktuella tjänsten. Ersättning
Individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2026-03-20
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/142". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Solna kommun
(org.nr 212000-0183) Arbetsplats
Socialförvaltningen, Vuxenenheten, Öppenvård
Anna-Karin Jäntti 087462085
9783178