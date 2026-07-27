Stödpedagog/Aktiveringspedagog till träffpunkten Vallmon i Kinna
Marks kommun, Socialförvaltningen / Behandlingsassistentjobb / Mark Visa alla behandlingsassistentjobb i Mark
2026-07-27
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Är du en person som värdesätter utveckling, engagemang och omtänksamhet i ditt arbetsliv? Då skulle vi passa bra ihop – för det gör vi också.
Genom att jobba hos oss är du med och bidrar till en bättre vardag för tusentals människor i Marks kommun. Inte minst din egen. Hos oss får du möjlighet att växa – både som person men också i din yrkesroll, samtidigt som det du jobbar med får ett helt samhälle att växa. Oavsett vad dina arbetsuppgifter är så kommer du göra livet för alla de som bor och verkar här lite enklare. Och det är något vi värdesätter högt. Vår vision är att vara en nära kommun med människan i fokus. Nära varandra, vår omvärld och framtiden. Vi vill vara ett närvarande samhälle som med lugn och värme står bakom ryggen och tar emot våra 35 000 invånare, 3 600 medarbetare och tusentals företagare. Då blir varenda medarbetare hos oss betydelsefull. Tillsammans ser vi till att ett helt samhälle fungerar.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-27Arbetsuppgifter
Vill du göra verklig skillnad i människors vardag, då kan du vara den vi söker!
Hos oss står delaktighet, gemenskap och återhämtning i fokus.
Nu söker vi en engagerad medarbetare som vill vara med och utveckla verksamheten tillsammans med deltagarna.
Vallmon är en träffpunkt för individer över 18 år inom socialpsykiatrin där människor erbjuds en trygg, meningsfull och inkluderande mötesplats. Verksamheten är öppen utan remiss eller biståndsbeslut och bygger på frivillighet, tillgänglighet och respekt för individens integritet.
Vi för ingen individdokumentation, vilket bidrar till en låg tröskel för att söka stöd och gemenskap.
Som medarbetare på Vallmon är du en viktig del av den dagliga verksamheten.
Tillsammans med deltagarna skapar du en trygg, välkomnande och meningsfull miljö där varje individ ges möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att:
• Planera, genomföra och utveckla aktiviteter, både individuellt och i grupp, såsom skapande, sociala och fysiska aktiviteter.
• Motivera och stödja deltagare genom ett återhämtningsinriktat arbetssätt, bidra till att bryta social isolering och stärka individens tilltro till sin egen förmåga.
• Utföra praktiska arbetsuppgifter i verksamheten, exempelvis enklare köksarbete såsom bakning, uppvärmning av mat, inköp samt administrativa uppgifter.
• Samverka med interna och externa samarbetspartners, myndigheter och andra aktörer kring deltagarnas behov och möjligheter till stöd.
Hos oss får du ett meningsfullt arbete där du varje dag bidrar till att skapa en positiv skillnad i människors liv.
Du blir en del av en verksamhet som präglas av engagemang, respekt och samarbete, där utveckling och återhämtning står i centrum.
Välkommen med din ansökan och bli en del av Vallmon en mötesplats där gemenskap, delaktighet och hopp gör skillnad.
Arbetstiden är förlagd i form av dagtjänstgöring i dagsläget men det kan komma att ändra sig där det då kommer att förekomma sen eftermiddag och eventuellt någon helgtjänstgöring framöver.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Utbildning som stödpedagog, aktiveringspedagog eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
• Erfarenhet av arbete inom socialpsykiatri och gärna från träffpunktsverksamhet eller annan öppen verksamhet för personer med psykisk ohälsa.
• God förmåga att skapa förtroendefulla relationer och arbeta utifrån individens behov och resurser.
För att lyckas i rollen är du:
• Trygg och stabil i din yrkesroll.
• Flexibel och lösningsorienterad.
• Relationsskapande och har en god samarbetsförmåga.
• Ansvarstagande och strukturerad.
• Lugn och professionell även i utmanande situationer.
• Engagerad i att skapa en inkluderande miljö där människor känner sig välkomna och delaktiga.
Det är meriterande om du har kunskap om eller erfarenhet av att arbeta med:
• ESL Ett självständigt liv, där individen får stöd att utveckla strategier och färdigheter för ett mer självständigt liv.
• MI Motiverande samtal, där individens egen motivation och delaktighet står i centrum.
• Lågaffektivt bemötande (LAB/LAF), med fokus på ett respektfullt och situationsanpassat bemötande som förebygger stress och konflikter.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Intervjuer kommer att ske med start v.34 och framåt.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Tillträde sker enligt överenskommelse med chef.
Vi som jobbar inom Marks kommun utvecklar gemensamt vår tillsammanskultur genom att vi är engagerade, omtänksamma och utvecklande, till långsiktig nytta för individ och samhälle.
I våra tjänster lägger vi stor vikt vid din personliga lämplighet.
För vissa tjänster inom Marks kommun gäller särskilda krav utifrån lagstiftning och verksamhetens behov. Det kan innebära att säkerhetsprövning genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen (2018:585), att svenskt medborgarskap krävs samt/eller att registerkontroll genomförs enligt gällande lagstiftning om registerkontroll.
Information om vad som gäller för den specifika tjänsten lämnas i samband med rekryteringsprocessen.
Som arbetsgivare främjar vi lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla medarbetare och värdesätter de kvaliteter som mångfald och en jämn könsfördelning kan tillföra verksamheten.
Marks kommun erbjuder olika personalförmåner såsom exempelvis attraktivt friskvårdsbidrag, rabatterat årskort på Västtrafik, pensions- och semesterväxling, samt möjlighet till distansarbete- och flexibel arbetstid utifrån verksamhetens behov och utformning. Det är också enkelt att pendla hit från exempelvis Göteborg, Borås och Varberg.
Vi undanber oss vänligen men bestämt kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C337269". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Marks Kommun
(org.nr 212000-1504)
511 80 KINNA Arbetsplats
Marks kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Rekryterare
Emili Gabriel emili.gabriel@mark.se Jobbnummer
10012143