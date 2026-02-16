Stödassistenter till våra enheter inom daglig verksamhet LSS
2026-02-16
Vi söker dig som vill arbeta som stödassistent på våra enheter inom daglig verksamhet i Lund.
Har du god förmåga att samarbeta och vill du också stödja våra brukare till ett meningsfullt och aktivt liv? Då kanske du är en av våra nya medarbetare?
Vi söker stödassistenter till våra enheter inom daglig verksamhet. På dessa enheter arbetar vi brukarnära och stöttar den enskilde i arbetet med aktiviteter som är anpassade efter varje individs enskilda behov. Vi erbjuder våra deltagare såväl sinnesstimulerande som arbetsliknande aktiviteter där en av enheterna även driver en affärsinriktad verksamhet. På en av enheterna har vi verksamhet för personer med medfödd dövblindhet samt en för döva, där all kommunikation sker på teckenspråk.
Våra deltagare har varierat behov av stöd och det förekommer situationer med utmanade beteende, även omvårdnad ingår i arbetet. På enheterna är personaltätheten är hög och i vissa delar arbetar vi med dubbelbemanning. Det är viktigt att du har en flexibilitet och lösningsfokus då arbetet kan innebära att du får täcka upp i olika grupper vid behov.
Om rollen och arbetsuppgifter
Har du kunskap och intresse för arbete med dövblinda, eller har du tidigare erfarenhet av arbete inom affärsverksamhet eller service är det meriterande. Vi söker även dig som har erfarenhet och intresse av att med brukare med autism, IF och större omvårdnadsbehov.
I arbetsuppgifterna ingår även att upprätta och utforma genomförandeplaner, dokumentera och medverka till att verksamheten håller en god kvalitet.
Vi söker dig som är positiv, nytänkande och har förmåga att se brukarens utveckling och potential och stor vikt läggs vid din erfarenhet av denna målgrupp och att du har kunskap kring lågaffektivt bemötande.
Vi arbetar för att våra brukare ska få möjlighet att vara så självständiga som möjligt och leva det liv de önskar. Det krävs därför att du har ledarförmåga, är nyfiken och har förmågan att lyssna in våra brukare.
I våra verksamheter arbetar vi efter https://lund.se/personalingangen/nordanmodellen.
Gå gärna in via länken och läs mer.
Läs gärna mer om våra enheter inom daglig verksamhet:https://lund.se/omsorg-och-stod/funktionsnedsattning/daglig-verksamhet-for-dig-med-funktionsnedsattning
Vi erbjuder dig
Som en del av introduktionen erbjuder vi dig utbildning i Studio III (lågaffektivt bemötande).
Som medarbetare hos oss erbjuds du en rad förmåner med fokus på balans, trygghet och hälsa. Lunds kommun är en stor organisation med många spännande verksamheter och möjligheter för medarbetare till utveckling. Som medarbetare får du även tillgång till vår förmånsportal där du enkelt kan se dina förmåner och administrera dessa.https://lund.se/arbete-och-lediga-jobb/sa-ar-det-att-arbeta-med-oss/det-har-ger-vi-dig-som-medarbetare
Arbetstider
Som stödassistent inom daglig verksamhet arbetar du måndag - fredag 07.30 - 16.00
Kvalifikationer
- Godkända betyg från vård- och omsorgsprogrammet, barn- och fritidsprogrammet, samhälle/beteende eller annan eftergymnasial utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
- Vana och erfarenhet av arbete med utmanande beteende.
- Vana och erfarenhet av omvårdnadsarbete.
- Goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift.
- Körkort är ett krav på vissa enheter
Om rekryteringsprocessen
I denna rekrytering har vi tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och
ersatt det med urvalsfrågor. Dina svar blir därför en viktig del i vårt urvalsarbete.
Vi rekryterar löpande och startar upp rekryteringen med teamsintervjuer.
Välkommen med din ansökan!
Inför anställning till tjänster där vård- och omsorgsarbete ingår behöver du kunna uppvisa ett godtagbart utdrag ur belastningsregistret:https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
För arbete inom LSS behöver du dessutom beställa: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Inom vård- och omsorgsförvaltningen arbetar ungefär 3 400 medarbetare för att äldre människor och personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett aktivt, socialt och meningsfullt liv på sina villkor. Vi ansvarar bland annat för kommunens äldreboenden, hemtjänst, stöd till personer med funktionsnedsättning, hemsjukvård och träffpunkter för seniorer. Hos oss står varje individs behov i centrum, och våra verksamheter kännetecknas av delaktighet, valfrihet, flexibilitet och kvalitet med respekt för den enskildes integritet och självbestämmande.
Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss? Ersättning
