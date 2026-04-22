Stödassistenter till vaken natt på BmSS Morängatan
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-04-22Dina arbetsuppgifter
Vi söker två nya stödassistenter till vaken natt på BmSS Morängatan!
Morängatan är ett boende med särskild service för vuxna med neuropsykiatriska diagnoser och psykisk ohälsa. Här bor tio hyresgäster som alla har individuella behov, intressen och förutsättningar. Som stödassistent har du en central roll i att ge stöd som stärker självständighet och skapar en trygg och meningsfull vardag. Genom att arbeta utifrån genomförandeplaner säkerställer du att varje hyresgästs behov står i fokus och att stödet utformas på ett respektfullt och professionellt sätt.
Som stödassistent kommer du att stödja våra hyresgäster utifrån individuella behov, som ska leda till ett gott och självständigt liv. Utgångspunkten är att våra hyresgäster ska vara delaktiga och ha möjlighet att påverka beslut och insatser utefter sin egen förmåga. De får ett tryggt hem med möjlighet att leva som alla andra.
När du arbetar vaken natt som stödassistent är du ansvarig för att stödja hyresgästen till en trygg natt i sitt eget hem. Genom att ge förutsättningar för brukarna att få en god sömn, läggs en bra grund för ett mer kvalitativt liv under dagen. Arbetsuppgifterna innefattar att vara tillgänglig för hyresgästerna vid behov, hygien, kommunikation, städning av gemensamma ytor, dokumentation och tillsyn nattetid. I arbetet ingår även social dokumentation, medicinhantering och insulingivning enligt delegation.
Boendet erbjuder stöd dygnet runt, och arbetstiderna för den här tjänsten är förlagda till vaken natt. Vi använder Time Care Planering för verksamhetsanpassade scheman.
Hos oss får du ett varierande och meningsfullt arbete där du gör verklig skillnad - varje dag.Kvalifikationer
Vi söker dig som har examen från Vård och omsorgsprogrammet, stödassistentutbildningen eller Barn och fritidsprogrammet med inriktning socialt- eller pedagogiskt arbete. Utbildningskravet är också uppfyllt om du har en eftergymnasial specialisering inom funktionshinderområdet som omfattar minst 200 yh-poäng, 120 högskolepoäng eller kombination däremellan som motsvarar minst fyra terminers heltidsstudier. Alternativt 60 högskolepoäng och minst två års erfarenhet av arbete med stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Utbildningen ska ha relevanta poäng inom beteendevetenskap, pedagogik, psykologi, socialt arbete och (psykiatrisk) omvårdnad eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Du behöver kunna kommunicera med brukare utifrån deras individuella förutsättningar samt kunna dokumentera korrekt enligt gällande regelverk. Detta kräver att du har godkänt i svenska 1 eller svenska som andraspråk 1. Du som inte uppfyller kvalifikationskraven i svenska 1 eller svenska som andraspråk 1 kan komma att erbjudas att göra ett språktest genom testanvändaren Educateit.
Du har dokumenterad erfarenhet av arbete med LSS. Du har även kunskap och erfarenhet av LAB (lågaffektivt bemötande), AKK (alternativ och kompletterande kommunikation), social dokumentation samt delaktighet och självbestämmande.
Du är lugn och trygg i pressade och svåra situationer. Du kan balansera krav som ställs på dig och kan trots tidspress fatta välgrundade beslut. Du arbetar bra med andra genom att du lyssnar, visar intresse och respekt. Du är tydlig i din yrkesroll och agerar professionellt i situationer där andra ifrågasätter dig eller ställer orimliga krav. Du är uppmärksam och öppen för att förstå andra människors behov, känslor och åsikter. Du är mottaglig för vad andra säger eller uttrycker och visar respekt, hänsyn och omtanke i ditt bemötande.
Bedömning av personliga kompetenser görs genom kompetensbaserade intervjuer samt referenstagning enligt rutin.
Varmt välkommen med din ansökan!Övrig information
Urval och intervjuer påbörjas under ansökningstiden.
I den här rekryteringen kommer du få svara på ett antal frågor där du får beskriva din kunskap inom området i stället för att skicka ett personligt brev.
Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.
Som medarbetare i förvaltningen för funktionsstöd erbjuder vi dig:
• Trygg anställning med goda anställningsvillkor- Heltid med möjlighet till deltid- Introduktion vid nyanställning- Kompetensutveckling- Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Vid arbete i den enskildes hem:
Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister. Beställt utdrag ska vara oöppnat.
Du ska själv begära ett utdrag från polisens belastningsregister. Detta görs på polisens hemsida https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
antingen via e-tjänst (Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret) eller med hjälp av Blankett för att kontrollera egna uppgifter (Blankettför begäran om registerutdragför enskild person, utdrag nr 442.3)
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan.
Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk i förvaltningen eller stadens omställningsarbete.
Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Inför denna rekrytering har vi valt rekryteringskanaler och önskar inte erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- eller rekryteringshjälp.Om företaget
Vi är alla olika. Vi är också lika och har samma rätt till ett tryggt hem, en meningsfull sysselsättning och att känna oss värdefulla. Med rätt förutsättningar kan vi växa, utvecklas och delta i samhället på våra egna villkor.
Inom förvaltningen för funktionsstöd ger vi stöd, service och omsorg till barn och vuxna med funktionsnedsättning och skapar möjlighet för dem att leva ett gott och självständigt liv, som alla andra.
Med 6 200 engagerade medarbetare är vi Sveriges största funktionsstödsförvaltning. Vi arbetar bland annat inom boenden med särskild service, daglig verksamhet, boendestöd, personligt stöd och barn- och korttidsboenden.
Vill du vara med och bidra till ett mer inkluderande samhälle? Välkommen till oss!
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355), https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/lediga-jobb
411 10 GÖTEBORG Arbetsplats
Förvaltningen för funktionsstöd Kontakt
Kommunal Kommunal vast@kommunal.se 0104429495 Jobbnummer
9870530