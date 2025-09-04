Stödassistenter till två enheter inom boende och korttid avd 1
2025-09-04
Socialförvaltningen arbetar för att ge stöd och hjälpa barn, ungdomar, familjer och personer med funktionsnedsättning eller beroendeproblem. Vi arbetar även med uppsökande och förebyggande insatser. Grundläggande för oss är att vi bemöter varandra på ett respektfullt sätt - såväl våra brukare som oss medarbetare emellan.
Nu söker vi flera stödassistenter till avdelningen boende och korttid 1 som vill bli en del i våra arbetslag. En av tjänsterna är placerad på Gathenhielmsvägen 44 och enhetens huvudsakliga inriktningen är traditionell gruppbostad med inriktning mot autism-området.
De andra tjänsterna utgår från Lummervägen 53 och Frescoplatsen och är mer traditionella gruppbostäder.
Ange gärna i ansökan vad du är mest intresserad av.
Du kommer stötta och coacha vuxna personer med funktionsnedsättningar såsom, intellektuell funktionsnedsättning, förvärvad hjärnskada, autism och autismliknande tillstånd, kring moment i vardagen i syfte att öka självständigheten efter varje individs förmåga. I arbetsuppgifterna ingår att stödja de boende med personlig omvårdnad, städ, tvätt, inköp samt vid olika aktiviteter. Det ingår också från sjuksköterska delegerade arbetsuppgifter såsom sond, insulin och läkemedelshantering och ibland även från sjukgymnast rehabiliterande och tränande insatser.
Vi ser gärna att du som söker har erfarenhet av att ha arbetat som stödassistent på grupp- eller servicebostad inom LSS med målgruppen personer med olika funktionsvariationer som autism, intellektuell funktionsnedsättning och utmanade beteende.
Du följer det regelverk som gäller för social dokumentation, arbetar med upprättande av genomförandeplaner samt uppföljning av individuella mål och delmål. Har ett lågaffektivt och respektfullt bemötande med fokus på deltagarens delaktighet och inflytande. Du medverkar i verksamheternas kvalitetsutveckling och deltar i olika möten, utbildningar och handledning.
Arbetsuppgifterna ställer krav på eget ansvar, flexibilitet och initiativförmåga. Vi ställer höga krav på samarbetsförmåga, kommunikation och att du förstår vikten av teamarbete. För att passa hos oss behöver du vara trygg i dig själv, orädd och har en förmåga att behålla lugnet. Det krävs att du som personal är lyhörd, tålmodig och har en förmåga att hantera många olika saker samtidigt.
Samplanering sker i samplaneringsområdet så du kan arbeta på fler enheter inom området utifrån verksamhetens behov.
Arbetstiderna är förlagda dag/kväll/jour och helg.Kvalifikationer
För att vara aktuell för tjänsten ser vi att du har läst omvårdnadsprogrammet eller barn och fritid med social och pedagogisk inriktning.
Du som söker bör även ha kunskap kring arbete med personer med hjärnskada, utmanade beteenden, tydliggörande pedagogik utifrån lågaffektivt bemötande, erfarenhet och god kunskap om att arbeta med personer med autism.
För arbete på Gathenhielmsvägen 44 så behöver du ha erfarenhet och möjlighet att kunna ha insulin-delegering.
Du har en god kommunikativ förmåga samt goda kunskaper i svenska språket i såväl tal som skrift, vana av att dokumentera samt grundläggande datorkunskaper.
B-körkort är meriterande.
ÖVRIGT
