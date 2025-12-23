Stödassistenter till resursen i social- och funktionsstödsförvaltningen
2025-12-23
Som medarbetare i resursenheten är arbetsuppgifterna mycket skiftande. Det kan vara stora omvårdnadsbehov i vissa verksamheter medan andra ställer andra krav på medarbetaren. Arbetet utgår alltid från individens behov, beslut och önskemål där vår dagliga målsättning är att varje brukare ska kunna leva ett så självständigt och fullvärdigt liv som möjligt. Ensamarbete kommer att vara aktuellt då vikariaten till viss del kommer att riktas mot assistansärenden. Det här är ett uppdrag för dig som gillar nya utmaningar och tycker att det är roligt och stimulerande med variation. Arbetsuppgifterna kräver att man har en god fysik då arbetet innebär fysiskt krävande arbetsuppgifter.
Som stödassistent motiverar, stöttar och hjälper du brukarna i vardagens alla moment. Arbetet utgår från individens egna resurser, behov och önskemål med målet att varje person ska kunna leva ett så självständigt och fullvärdigt liv som möjligt. Du arbetar utifrån individuella genomförandeplaner där social dokumentation är en viktig del.
I tjänsten kan det även ingå hantering av medicinsk utrustning, exempelvis trakeostomi, ventilator, hostmaskin och slemsug.
Arbetet sker på oregelbunden schemalagd arbetstid måndagsöndag, vilket innebär dag-, kväll- och helgtjänstgöring. Sovande jour ingår i arbetet i de verksamheter sådan finns.Kvalifikationer
Skallkrav
Gymnasieexamen inom:
* Vård- och omsorgsutbildning
* Barn- och fritidsutbildning (krav på specialpedagogik 1 och 2)
* Elevassistentutbildning (krav på specialpedagogik 1 och 2)
Vi ser att du har
* Grundläggande kunskaper i svenska språket i tal och skrift. Dokumentation är en viktig del i vårt arbete och du behöver därför behärska det svenska språket på ett bra sätt i tal och skrift.
* Körkort för bil Dina personliga egenskaper
* Flexibel och anpassningsbar du trivs med variation och nya utmaningar
* God samarbetsförmåga och trygg i att arbeta självständigt
* Lyhörd för individens behov och önskemål
* Erfarenhet av arbete med NPF-diagnoser är meriterande.
ÖVRIGT
Tjänsterna är tre tidsbegränsade anställningar.
I Karlskrona kommun har du som medarbetare ett flertal förmåner. Några av de förmånerna är extra semesterdagar när du når en viss ålder, friskvårdsbidrag, möjligheten att gratis simma i någon av kommunens simhallar och ett riktigt bra tjänstepensionsavtal. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-13
