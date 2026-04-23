Stödassistenter till nytt boende i nordöstra Göteborg!
2026-04-23
Till hösten 2026 öppnar vi ett nytt boende på Nedre Hjällbogärdet 4 i Göteborg. Här kommer vi tillsammans skapa en trygg, utvecklande och meningsfull vardag för personer med psykiska funktionsnedsättningar. Nu söker vi dig som vill vara med från start och bygga upp en verksamhet med fokus på kvalitet, delaktighet och omtanke.
Om tjänsterna
Boendet kommer att bestå av åtta lägenheter och riktar sig till vuxna personer med psykiska funktionsnedsättningar. Målgruppen kan även ha psykisk ohälsa och i vissa fall skadligt bruk. Omvårdnad är en naturlig del av arbetet. Vi söker flera stödassistenter för heltidsanställning:
Två stödassistenter för nattjänst
Nio stödassistenter för dag-, kväll- och helgtjänstgöring
Som stödassistent arbetar du med att stödja och vägleda de boende utifrån deras individuella behov och önskemål. Du är även kontaktperson och ansvarar för att upprätta och följa upp genomförandeplaner samt dokumentation. Arbetet innebär att ge individanpassat stöd i vardagen, hjälpa till med personlig omvårdnad samt stötta brukarna i social träning och fritidsaktiviteter. Du ansvarar också för praktiska moment såsom matlagning, städning, tvätt och inköp, samt att ge stöd i ekonomi och medicinhantering. Du bidrar till att skapa struktur, trygghet och förutsättningar för självständighet och delaktighet.
I din yrkesroll har du många kontaktytor och samarbetar med anhöriga, gode män, socialtjänst och vårdpersonal. Du blir en del av en teamorienterad arbetsmiljö tillsammans med stödassistenter och stödpedagog. Det kommer att ingå samplanering inom området.
Vi erbjuder dig
En möjlighet att vara med och bygga upp en ny verksamhet, tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor, där ditt arbete bidrar till brukarnas utveckling och välmående. Vi värdesätter dina erfarenheter och idéer och ger dig möjlighet att påverka och utveckla både verksamheten och din egen roll.
Kvalifikationer
Vi söker dig som har en examen från Vård och omsorgsprogrammet, stödassistentutbildningen eller Barn och fritidsprogrammet med inriktning socialt- och pedagogiskt arbete. Utbildningskravet är också uppfyllt om du har en specialisering inom funktionshinderområdet som omfattar minst 200 yh-poäng, 120 högskolepoäng eller 60 högskolepoäng med två års arbetserfarenhet med personer med funktionsnedsättning. Kurserna ska vara inom beteendevetenskap, pedagogik, psykologi, socialt arbete och (psykiatrisk) omvårdnad eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Du behöver ha goda kunskaper i svenska språket både tal och skrift. Om du inte uppfyller kvalifikationskraven i svenska 1, svenska som andra språk 1 eller motsvarande kan du komma att erbjudas att genomföra ett språktest via testanvändaren Educateit.
För tjänsten krävs att du har erfarenhet av arbete med målgruppen psykiatri, utmanande beteenden och komplexa behov. Meriterande är om du har erfarenhet av arbete med psykisk ohälsa, skadligt bruk och samsjuklighet.
Du har god vana av att dokumentera och är en van datoranvändare i olika system. Vi arbetar i Treserva, Time Care och Personec och ser det som positivt om du har erfarenhet av att arbeta i något av ovanstående.
Vi ser gärna att du har kunskap om och erfarenhet av flera följande metoder: LAB (Lågaffektivt bemötande), AKK (Alternativ och kompletterande kommunikation), Tydliggörande pedagogik, IBIC (Individens behov i centrum), ESL (Ett självständigt liv) och MI (Motiverande samtal).
Det är meriterande om du har erfarenhet av att starta upp en ny verksamhet.
Vi söker dig som är trevlig, hjälpsam och respektfull, även i stressiga situationer. Du är flexibel, trygg under press och ser möjligheter i förändring. Du har god förståelse för individers olika förutsättningar och anpassar din kommunikation till mottagare för att skapa delaktighet och engagemang.Övrig information
I den här rekryteringen kommer du få svara på ett antal frågor där du får beskriva din kunskap inom området i stället för att skicka ett personligt brev.
Urval och intervjuer kan komma att påbörjas under ansökningsperioden.
Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering. Som medarbetare i förvaltningen för funktionsstöd erbjuder vi dig: -Trygg anställning med goda anställningsvillkor-Heltid med möjlighet till deltid-Introduktion vid nyanställning-Kompetensutveckling-Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Vid arbete i den enskildes hem:Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister. Beställt utdrag ska vara oöppnat. Du ska själv begära ett utdrag från polisens belastningsregister. Detta görs på polisens hemsida https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
antingen via e-tjänst (Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret) eller med hjälp av Blankett för att kontrollera egna uppgifter (Blankett för begäran om registerutdrag för enskild person, utdrag nr 442.3)
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR. Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan.
Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk i förvaltningens eller stadens omställningsarbete.Om företaget
Vi är alla olika. Vi är också lika och har samma rätt till ett tryggt hem, en meningsfull sysselsättning och att känna oss värdefulla. Med rätt förutsättningar kan vi växa, utvecklas och delta i samhället på våra egna villkor.
Inom förvaltningen för funktionsstöd ger vi stöd, service och omsorg till barn och vuxna med funktionsnedsättning och skapar möjlighet för dem att leva ett gott och självständigt liv, som alla andra.
Med 6 200 engagerade medarbetare är vi Sveriges största funktionsstödsförvaltning. Vi arbetar bland annat inom boenden med särskild service, daglig verksamhet, boendestöd, personligt stöd och barn- och korttidsboenden.
Vill du vara med och bidra till ett mer inkluderande samhälle? Välkommen till oss!
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
411 10 GÖTEBORG Arbetsplats
Förvaltningen för funktionsstöd Kontakt
Christina Matsdotter, Akademikerförbundet SSR christina.matsdotter@funktionsstod.goteborg.se 0313679460
