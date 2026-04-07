Stödassistenter till ny enhet för yngre personer med demenssjukdom
2026-04-07
Vill du arbeta på en nystartad enhet där du varje dag gör konkret skillnad i människors liv? Hos oss får du vara med och bygga upp en trygg, personcentrerad verksamhet för yngre personer med demenssjukdom - och samtidigt bidra till att Halmstads invånare får en omsorg präglad av värme, respekt och hög kvalitet. Här välkomnas du in i ett nytt team där just ditt kunnande och din omtanke blir en viktig del av helheten.Publiceringsdatum2026-04-07Arbetsuppgifter
Nu söker vi flera trygga och engagerade stödassistenter med erfarenhet av demenssjukdom, som vill vara med från start och forma en verksamhet där omsorg ges på riktigt goda villkor - för både boende och personal. Vi söker tolv stödassistenter till arbete dag/kväll/jour samt två stödassistenter för arbetstid förlagd natt.
Som stödassistent arbetar du nära brukarna och stöttar dem i vardagens alla moment. Det innebär att du:
Ger stöd och personlig omvårdnad utifrån individens behov och förmåga
Stöttar i vardagliga sysslor som städ, tvätt, inköp och måltider
Motiverar, strukturerar och skapar förutsättningar för ökad självständighet
Planerar och genomför aktiviteter som främjar hälsa, delaktighet och välbefinnande
I rollen ingår även delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter, såsom läkemedelshantering. Du dokumenterar enligt gällande riktlinjer och arbetar med att upprätta, följa upp och utvärdera genomförandeplaner.
Du bidrar aktivt i verksamhetens kvalitetsutveckling, deltar i möten, handledning och utbildningar - och är en viktig del av det teamarbete som skapar trygghet och struktur för brukarna. Arbetet kräver både eget ansvar, flexibilitet och förmågan att se helheten i en föränderlig vardag.Kvalifikationer
Du som söker har:
Utbildning från omvårdnadsprogrammet (gymnasienivå) och en utbildning med inriktning funktionsnedsättningar
God kommunikativ förmåga och mycket goda kunskaper i svenska språket, både i tal och skrift
Vana av social dokumentation samt grundläggande datorkunskaper
Erfarenhet av arbete med demenssjukdom
Det är meriterande om du har erfarenhet av:
Arbete med yngre personer med demenssjukdom
Utmanande beteenden och lågaffektivt bemötande
Tydliggörande pedagogik enligt TEACCH
Kognitivt stöd, BPSD, Senior alert
Hälsa och friskvård
Vi söker dig som är trygg i dig själv, behåller lugnet även i utmanande situationer och är lyhörd och tålmodig. Du behöver kunna hantera flera uppgifter parallellt och ha förmåga att anpassa dig när förutsättningar förändras.
Nätverkande -Du bygger goda relationer - både med kollegor, anhöriga och andra samverkansparter. Du söker aktivt kontakt, delar information och skapar förtroende, så att vi tillsammans ger en sammanhållen och trygg omsorg.
Samarbete - Du bidrar positivt till gruppen, kommunicerar öppet och arbetar tillsammans med kollegorna för brukarnas bästa. Du ger stöd när någon behöver det och ber själv om hjälp när situationen kräver det, så att vi löser uppdraget tillsammans.
Flexibilitet - Du anpassar dig när behoven förändras, växlar mellan arbetsuppgifter och hittar goda lösningar även när dagen inte blir som planerat. Du ser möjligheter där andra ser hinder och bidrar till stabilitet i en ibland komplex vardag.
Stresstålighet - Du håller fokus och arbetar lugnt även när tempot är högt eller situationer är känslomässigt utmanande. Du prioriterar det viktigaste och agerar professionellt, vilket skapar trygghet både för brukarna och teamet.
Vi erbjuder dig
Hos oss får du vara med och bygga en ny verksamhet från grunden - nära ledarskap och en varm och kompetent arbetsgrupp. Vi erbjuder:
En tydlig introduktion och möjlighet till handledning
Kompetensutveckling kopplad till målgruppen och personcentrerad omsorg
Friskvårdsbidrag och rökfri arbetstid
En arbetsplats där kvalitet, omtanke och delaktighet står i centrum
Hos oss blir du en viktig del av en meningsfull verksamhet där vi tillsammans skapar trygghet och livskvalitet för yngre personer med demenssjukdom.
Övrig information
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos Halmstads kommun och säkerställa god kommunikation ber vi dig skicka in din ansökan digitalt.
Vi värdesätter de kvaliteter som följer av en jämn köns- och åldersfördelning samt mångfald vad gäller etnisk och kulturell bakgrund. Vi ser därför gärna sökande som bidrar till detta.
Innan anställning behöver du styrka att du har rätt att arbeta enligt utlänningsförordningen. Det gör du genom att visa pass, nationellt id-kort eller personbevis tillsammans med identitetshandling, alternativt giltigt arbetstillstånd.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte tas i anspråk av övertalig personal.
Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.
Varmt välkommen med din ansökan!
Socialförvaltningen arbetar för att ge stöd och hjälpa barn, ungdomar, familjer och personer med funktionsnedsättning eller beroendeproblem. Vi arbetar även med uppsökande och förebyggande insatser. Grundläggande för oss är att vi bemöter varandra på ett respektfullt sätt - såväl våra brukare som oss medarbetare emellan.
När du arbetar i Halmstads kommun skapar du mening genom att forma, stärka och berika andras vardag - vem du än är. Hos oss är det viktigt med samarbete, balans och möjligheten att utvecklas, både som yrkesperson och människa - vi är arbetsplatsen där du får ut mer av livet! Läs mer om oss här.
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-21
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Halmstads kommun
