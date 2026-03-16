Stödassistenter till nattjänst på LSS-boende Skolvägen 26, Kungsäter
2026-03-16
Vi är Varbergs kommun, arbetsgivaren som ser möjligheterna i dig. Här får du göra skillnad, både för andra och för dig själv. Vi drivs av idén om att förenkla människors vardag och förverkliga deras drömmar. Det gör vi med hjälp av kunskap, nytänkande mod och framåtanda. Välkommen att bidra i arbetet mot vår vision - att bli västkustens kreativa mittpunkt.
Socialförvaltningen ansvarar för att ge stöd, omsorg och hjälp till människor i olika skeden av livet. Vi arbetar utifrån individens behov och erbjuder insatser som bygger på flera lagar, bland annat socialtjänstlagen (SoL), lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och hälso- och sjukvårdslagen.
Det kan handla om att ge äldre en trygg och meningsfull vardag, stödja personer med funktionsnedsättning eller finnas där för barn, ungdomar och vuxna i utsatta livssituationer.
Hos oss möter du varje individ med respekt och professionalism. Vi samarbetar över yrkesgränser - både inom vår egen förvaltning, med andra delar av kommunen och med externa aktörer. För att säkerställa kvalitet och utveckling arbetar vi aktivt med uppföljning, förbättringsarbete och digitalisering.
Här gör du verklig skillnad - varje dag.
Nu söker vi två stödassistenter till Gruppboende LSS Skolvägen 26, beläget i Kungsäter i Varbergs kommun. Tjänsterna avser natt.
* Tjänst 1: Placering främst på Skolvägen 26 med inslag av resursarbete på andra enheter vid behov.
* Tjänst 2: Delad placering, 50 % på Skolvägen 26 och 50 % förlagt på resursarbete på andra enheter.
Som stödassistent på natt arbetar du självständigt med pedagogiskt, socialt och praktiskt stöd samt omvårdnadsarbete på boendet. Målet är att skapa trygghet och stödja de boendes självständighet, livskvalitet och delaktighet under natten.
I rollen ingår bland annat att:
* Stödja individer utifrån genomförandeplan under nattens rutiner
* Säkerställa trygghet och struktur under natten
* Samverka med kollegor och vid behov med anhöriga
* Dokumentera händelser och insatser i digitala system enligt SoL, LSS och HSL, inklusive avvikelser och Lex Sarah
* Arbeta utifrån ett lågaffektivt bemötande och med individens behov i fokus
* Utföra omvårdnadsinsatser utifrån brukarens behov under natten
* Utföra delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser, såsom läkemedel och insulin, efter delegering från sjuksköterska.
Placering är på Skolvägen 26, men du kommer även att arbeta som resurs på andra enheter runt om i kommunen inom båda tjänster. Arbetet kan förekomma inom både funktionsstöd (enligt LSS) och socialpsykiatri (enligt SoL) och förläggs natt enligt schema.Kvalifikationer
Du som söker har ett genuint intresse för att arbeta med människor och god förmåga att skapa tillit och bygga relationer. Du är trygg, lyhörd och kan anpassa ditt bemötande efter olika individers behov och förutsättningar.
Vi ser också att du har:
* Gymnasieutbildning inom vård och omsorg eller barn- och fritid
* Förmåga att arbeta strukturerat och konsekvent följa rutiner och beslutade arbetssätt
* God förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift
* B-körkort kan krävas beroende på verksamhet
Meriterande om du har:
* Erfarenhet av arbete inom LSS eller liknande verksamhet
* Erfarenhet av AKK/alternativ kommunikation
* Arbetat i verksamhetssystem som LifeCare, TimeCare eller Appva
Hos oss får du arbeta i en verksamhet där varje dag räknas och där du gör skillnad i någon annans liv. Välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Varbergs kommun välkomnar mångfald och ser olikheter som en styrka, vi hoppas att du som söker kan bidra med din bakgrund och kompetens.
Välkommen att läsa mer om hur det är att arbeta hos oss på: https://varberg.se/jobb-och-foretagande/jobb-praktik-och-ideellt-arbete/till-dig-som-ska-borja-hos-oss
Innan anställning hos oss behöver du visa att du har rätt att arbeta i Sverige enlig utlänningsförordningen. Det görs genom att styrka medborgarskap i EU/EES eller Schweiz, eller genom att visa upp ett arbetstillstånd eller undantag från det.
Denna tjänst ställer krav på körkort för manuellt växlad och automatväxlad bil.
Urval och intervjuer kan ske löpande.
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C312132".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Varbergs kommun
(org.nr 212000-1249)
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Varbergs kommun, Socialförvaltningen
Enhetschef
Niklas Cederlund niklas.cederlund@varberg.se +46767212171
9798385